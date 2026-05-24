Non il solito stile: le nuove suite dell'Aethos Monterosa tra legno, pietra e acciaio

Il 4 giugno Aethos Monterosa riaprirà ufficialmente per la stagione estiva, inaugurando una nuova fase per l’hotel situato nel cuore della Valle d’Ayas, a Champoluc (Ao). Dopo un importante intervento di rinnovamento completato durante l’inverno, la struttura presenta nuovi ambienti, una piscina panoramica all’aperto e un’offerta dedicata al benessere, allo sport e alle attività in montagna.

Una vista esterna dell'Aethos di Champoluc (Ao)

Una vista esterna dell'Aethos di Champoluc (Ao)

Immerso nel paesaggio alpino ai piedi del Monte Rosa, l’hotel si conferma una delle destinazioni più interessanti per chi desidera vivere un soggiorno tra natura, relax ed esperienze outdoor in Valle d’Aosta.

Nuove camere e suite con vista sul Monte Rosa

L’intervento più significativo riguarda la realizzazione di un secondo edificio che ospita 23 nuove camere. Gli spazi sono stati progettati dallo studio Astet di Barcellona, che ha sviluppato un concept contemporaneo capace di valorizzare materiali naturali come legno, pietra e acciaio. Le nuove suite family e deluxe sono caratterizzate da ambienti luminosi, grandi finestre e spazi aperti che permettono di godere della vista sulla pineta, sui giardini interni e sulle montagne circostanti.

Una stanza dell'Aethos Un'elegante suite dell'Aethos Bagno moderno e funzionale nelle suite dell'Aethos ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Una stanza dell'Aethos Un'elegante suite dell'Aethos Bagno moderno e funzionale nelle suite dell'Aethos

L’architettura punta a creare continuità tra interni ed esterni, valorizzando la luce naturale e il paesaggio alpino della Valle d’Ayas. Il progetto di ampliamento rafforza il posizionamento di Aethos Monterosa nel segmento dell’ospitalità di alta gamma dedicata agli amanti della montagna e del benessere.

Piscina panoramica e spa: il wellness in quota

Tra le principali novità della stagione estiva spicca la nuova piscina panoramica esterna, inserita nel giardino dell’hotel con vista aperta sulla valle e sulle cime alpine. Durante l’estate, questo spazio diventa il punto centrale della vita all’aperto, ideale per rilassarsi immersi nella natura.

La piscina esterna dell'Aethos Monterosa La bella piscina coperta da 25 metri dell'Aethos Monterosa L'idromassaggio all'interno della Spa dell'Aethos Monterosa ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La piscina esterna dell'Aethos Monterosa La bella piscina coperta da 25 metri dell'Aethos Monterosa L'idromassaggio all'interno della Spa dell'Aethos Monterosa

La nuova area si aggiunge all’offerta wellness già presente nella struttura, che comprende una vasca idromassaggio riscaldata a legna, sauna e centro benessere indoor. La spa di Aethos Monterosa dispone inoltre di piscina coperta da 25 metri, hammam e aree relax progettate per offrire un’esperienza rigenerante dopo le attività sportive e le escursioni in montagna.

Escursioni, sport outdoor e attività in montagna a Champoluc

L’estate di Aethos Monterosa è strettamente legata alle attività outdoor. L’hotel è direttamente collegato a una rete di sentieri escursionistici che attraversano la Valle d’Ayas, con percorsi adatti sia a passeggiate rilassanti sia a itinerari alpini più impegnativi. Gli ospiti possono partecipare a escursioni guidate insieme alle guide alpine locali oppure dedicarsi ad attività come mountain bike e arrampicata.

Possibilità di praticare l'arrampicata anche per i più piccoli all'Aethos Monterosa

Possibilità di praticare l'arrampicata anche per i più piccoli all'Aethos Monterosa

Per chi preferisce programmi più strutturati, la struttura propone sessioni di fitness, yoga e personal training. Nelle vicinanze dell’hotel si trovano inoltre un campo da golf e campi da padel, ampliando ulteriormente le possibilità dedicate al tempo libero e allo sport in montagna.

Ristorante, eventi e riconoscimento Michelin Key

Con la stagione estiva tornano protagonisti anche gli spazi dedicati alla convivialità. Il Doping Bar riapre come punto di riferimento dell’hotel per aperitivi, musica ed eventi settimanali in un’atmosfera informale e rilassata. Il ristorante di Aethos Monterosa propone invece una cucina basata su ingredienti stagionali e prodotti del territorio, valorizzando il legame con la montagna e con la gastronomia locale.

Il bancone del Doping Bar dell'Aethos Monterosa

Il bancone del Doping Bar dell'Aethos Monterosa

A confermare la qualità dell’esperienza offerta dalla struttura è arrivato anche il riconoscimento “Michelin Key”, assegnato dalla Guida Michelin all’inizio del 2026. Un premio che valorizza il design dell’hotel, il concept dell’ospitalità e l’attenzione complessiva dedicata al soggiorno degli ospiti.