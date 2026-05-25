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Da locanda con telegrafo a hotel contemporaneo: la nuova vita del Bella Posta

Sull’Altopiano del Renon ha riaperto Hotel Bella Posta, nuovo progetto della famiglia Holzner firmato dallo studio Raro di Trento. Design essenziale, cucina contemporanea e benessere immersi nella natura altoatesina

di Redazione CHECK-IN
 
25 maggio 2026 | 18:56

Da locanda con telegrafo a hotel contemporaneo: la nuova vita del Bella Posta

Sull’Altopiano del Renon ha riaperto Hotel Bella Posta, nuovo progetto della famiglia Holzner firmato dallo studio Raro di Trento. Design essenziale, cucina contemporanea e benessere immersi nella natura altoatesina

di Redazione CHECK-IN
25 maggio 2026 | 18:56
 

Indice

A Soprabolzano (Bz), sull’altopiano del Renon, l’Hotel Bella Posta riapre dopo un intervento di riqualificazione che ha interessato l’intero complesso. L’edificio, che affonda le origini nel XVI secolo come maso Unterhofer e che nel tempo ha attraversato diverse funzioni fino a diventare locanda e poi struttura ricettiva, entra oggi in una nuova fase della propria storia. Non si tratta soltanto di un intervento edilizio, ma di un processo di rilettura del luogo, che si inserisce nella più ampia trasformazione del Renon, dove il patrimonio costruito viene progressivamente adattato alle nuove forme del turismo alpino.

L‘Hotel Bella Posta ha riaperto nella primavera del 2026
Alex Filz
L‘Hotel Bella Posta ha riaperto nella primavera del 2026

Architettura e filosofia del progetto

Il Bella Posta nasce da un’idea chiara: costruire un ambiente che tenga insieme sobrietà, autenticità e una forma di comfort non dichiarato, più vicino alla semplicità che all’ostentazione. L’edificio è stato completamente ripensato attraverso un linguaggio architettonico essenziale, dove luce naturale, materiali e rapporto con il paesaggio diventano elementi centrali. Le 36 camere, distribuite tra corpo principale e dependance, sono oltre venti e vengono descritte come spazi luminosi, funzionali e caratterizzati da un’estetica minimale. L’obiettivo non è la spettacolarizzazione degli interni, ma una continuità percettiva con l’esterno, con il paesaggio del Renon che entra negli ambienti attraverso le grandi aperture.

«Il progetto Bella Posta nasce dal desiderio di creare qualcosa di nuovo e autentico, un luogo semplice ma curato, dove l’ospitalità è vissuta in modo spontaneo e contemporaneo», racconta Monica Holzner, direttrice del Parkhotel e ideatrice del nuovo progetto.

Rinascita del luogo e nuova idea di ospitalità

L’hotel sorge in un contesto che conserva ancora tracce della villeggiatura storica del Renon, quando l’altopiano rappresentava un rifugio climatico per le famiglie bolzanine. Oggi quel riferimento viene reinterpretato in chiave contemporanea, con un linguaggio meno legato alla nostalgia e più orientato alla fruizione attuale dello spazio.

La reception dell'Hotel Bella Posta
La reception dell'Hotel Bella Posta

«Più che di una riapertura, si tratta di una rinascita completa. L’edificio è stato totalmente rinnovato e ripensato per ospitare un progetto nuovo, indipendente, che non si lega alla storia passata ma guarda avanti», aggiunge Holzner. In questa prospettiva il Bella Posta diventa un esempio di rigenerazione dell’ospitalità locale, dove la qualità architettonica si intreccia con un’idea di benessere basata sulla semplicità e su un rapporto diretto con il territorio.

Gastronomia quotidiana e convivialità

Il cuore della proposta si sviluppa attraverso il format “Dolce Vita All Day”, pensato come un servizio continuo lungo la giornata. La struttura non impone orari rigidi, ma accompagna l’ospite in una fruizione libera degli spazi e della ristorazione. La cucina unisce tradizione altoatesina e riferimenti italiani classici, con una proposta costruita su stagionalità e ingredienti locali. Accanto al ristorante, il Trust Bar diventa uno spazio di socialità informale, pensato come punto di incontro durante l’arco della giornata, dal caffè del mattino all’aperitivo serale.

Benessere e relazione con il paesaggio

La spa del Bella Posta si sviluppa come spazio di equilibrio più che come area di spettacolarizzazione del benessere. Piscina panoramica, saune e zone relax sono progettate in continuità con l’esterno, attraverso materiali naturali e una forte presenza della luce.

Hotel Bella Posta: Spa verde
Hotel Bella Posta: Spa verde

Il giardino rappresenta uno degli elementi centrali del progetto: uno spazio che segue il ritmo delle stagioni e che contribuisce a definire la qualità complessiva del soggiorno, tra quiete, relazione con il paesaggio e uso informale degli spazi.

Hotel Bella Posta: piscina
Hotel Bella Posta: piscina

Mobilità e accesso al Renon

La posizione della struttura consente un accesso diretto al territorio del Renon, anche attraverso la funivia che collega Soprabolzano a Bolzano. Il tragitto diventa parte dell’esperienza di soggiorno, con una lettura progressiva del paesaggio alpino. Dal paese si dirama una rete di sentieri e percorsi naturalistici che rafforza l’identità dell’area come destinazione legata al turismo lento e alla fruizione non intensiva del territorio.

Hotel Bella Posta: un punto d’osservazione privilegiato sul Renon
Hotel Bella Posta: un punto d’osservazione privilegiato sul Renon

Un progetto tra tradizione e contemporaneità

Il Bella Posta si inserisce nella continuità del lavoro della famiglia Holzner, attiva sul Renon da oltre un secolo nella gestione dell’ospitalità. Il progetto si muove tra recupero del patrimonio esistente e costruzione di un linguaggio contemporaneo, senza impostazioni celebrative ma con una lettura funzionale del luogo.

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Ne emerge una struttura che non punta alla definizione di un modello rigido di hotel, ma a una forma di ospitalità più fluida, in cui architettura, servizi e territorio contribuiscono in modo equilibrato all’esperienza complessiva.

Hotel Bella Posta
Dorf Paese 2 39054 Soprabolzano (Bz)
Tel +39 0471 345365

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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