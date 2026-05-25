Da locanda con telegrafo a hotel contemporaneo: la nuova vita del Bella Posta

A Soprabolzano (Bz), sull’altopiano del Renon, l’Hotel Bella Posta riapre dopo un intervento di riqualificazione che ha interessato l’intero complesso. L’edificio, che affonda le origini nel XVI secolo come maso Unterhofer e che nel tempo ha attraversato diverse funzioni fino a diventare locanda e poi struttura ricettiva, entra oggi in una nuova fase della propria storia. Non si tratta soltanto di un intervento edilizio, ma di un processo di rilettura del luogo, che si inserisce nella più ampia trasformazione del Renon, dove il patrimonio costruito viene progressivamente adattato alle nuove forme del turismo alpino.
Architettura e filosofia del progetto
Il Bella Posta nasce da un’idea chiara: costruire un ambiente che tenga insieme sobrietà, autenticità e una forma di comfort non dichiarato, più vicino alla semplicità che all’ostentazione. L’edificio è stato completamente ripensato attraverso un linguaggio architettonico essenziale, dove luce naturale, materiali e rapporto con il paesaggio diventano elementi centrali. Le 36 camere, distribuite tra corpo principale e dependance, sono oltre venti e vengono descritte come spazi luminosi, funzionali e caratterizzati da un’estetica minimale. L’obiettivo non è la spettacolarizzazione degli interni, ma una continuità percettiva con l’esterno, con il paesaggio del Renon che entra negli ambienti attraverso le grandi aperture.
Hotel Bella Posta: ingresso di una camera
Hotel Bella Posta: camera da letto
Hotel Bella Posta: particolare di una camera
Hotel Bella Posta: il bagno di una camera
«Il progetto Bella Posta nasce dal desiderio di creare qualcosa di nuovo e autentico, un luogo semplice ma curato, dove l’ospitalità è vissuta in modo spontaneo e contemporaneo», racconta Monica Holzner, direttrice del Parkhotel e ideatrice del nuovo progetto.
Rinascita del luogo e nuova idea di ospitalità
L’hotel sorge in un contesto che conserva ancora tracce della villeggiatura storica del Renon, quando l’altopiano rappresentava un rifugio climatico per le famiglie bolzanine. Oggi quel riferimento viene reinterpretato in chiave contemporanea, con un linguaggio meno legato alla nostalgia e più orientato alla fruizione attuale dello spazio.
«Più che di una riapertura, si tratta di una rinascita completa. L’edificio è stato totalmente rinnovato e ripensato per ospitare un progetto nuovo, indipendente, che non si lega alla storia passata ma guarda avanti», aggiunge Holzner. In questa prospettiva il Bella Posta diventa un esempio di rigenerazione dell’ospitalità locale, dove la qualità architettonica si intreccia con un’idea di benessere basata sulla semplicità e su un rapporto diretto con il territorio.
Gastronomia quotidiana e convivialità
Il cuore della proposta si sviluppa attraverso il format “Dolce Vita All Day”, pensato come un servizio continuo lungo la giornata. La struttura non impone orari rigidi, ma accompagna l’ospite in una fruizione libera degli spazi e della ristorazione. La cucina unisce tradizione altoatesina e riferimenti italiani classici, con una proposta costruita su stagionalità e ingredienti locali. Accanto al ristorante, il Trust Bar diventa uno spazio di socialità informale, pensato come punto di incontro durante l’arco della giornata, dal caffè del mattino all’aperitivo serale.
Benessere e relazione con il paesaggio
La spa del Bella Posta si sviluppa come spazio di equilibrio più che come area di spettacolarizzazione del benessere. Piscina panoramica, saune e zone relax sono progettate in continuità con l’esterno, attraverso materiali naturali e una forte presenza della luce.
Il giardino rappresenta uno degli elementi centrali del progetto: uno spazio che segue il ritmo delle stagioni e che contribuisce a definire la qualità complessiva del soggiorno, tra quiete, relazione con il paesaggio e uso informale degli spazi.
Mobilità e accesso al Renon
La posizione della struttura consente un accesso diretto al territorio del Renon, anche attraverso la funivia che collega Soprabolzano a Bolzano. Il tragitto diventa parte dell’esperienza di soggiorno, con una lettura progressiva del paesaggio alpino. Dal paese si dirama una rete di sentieri e percorsi naturalistici che rafforza l’identità dell’area come destinazione legata al turismo lento e alla fruizione non intensiva del territorio.
Un progetto tra tradizione e contemporaneità
Il Bella Posta si inserisce nella continuità del lavoro della famiglia Holzner, attiva sul Renon da oltre un secolo nella gestione dell’ospitalità. Il progetto si muove tra recupero del patrimonio esistente e costruzione di un linguaggio contemporaneo, senza impostazioni celebrative ma con una lettura funzionale del luogo.
Ne emerge una struttura che non punta alla definizione di un modello rigido di hotel, ma a una forma di ospitalità più fluida, in cui architettura, servizi e territorio contribuiscono in modo equilibrato all’esperienza complessiva.
Dorf Paese 2 39054 Soprabolzano (Bz)