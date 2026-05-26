Non il solito wine bar, il nuovo format degli chef lucani nel centro di Matera

Nel cuore del centro storico di Matera, città simbolo della Basilicata e sempre più protagonista del turismo internazionale, nasce Ombrae, nuova enoteca con cucina pensata per valorizzare la convivialità e i sapori autentici del territorio lucano. Il progetto porta la firma degli chef Nicola Stella e Domenico Paolicelli, già conosciuti per il lavoro svolto con Myricae Ristorante, insegna fine dining che negli ultimi mesi ha attirato l’attenzione degli appassionati di gastronomia contemporanea.
Situata in Via del Corso 27, a pochi passi dai celebri Sassi di Matera, Ombrae propone un’esperienza più immediata e rilassata rispetto al ristorante gastronomico, mantenendo però la stessa attenzione alla qualità delle materie prime, alla ricerca gastronomica e alla valorizzazione della cultura culinaria lucana.
Ombrae a Matera: una nuova enoteca con cucina nel cuore dei Sassi
Il nome Ombrae richiama le ombre dei Sassi, il fresco della pietra e il concetto di pausa lenta e rigenerante. Un riferimento evocativo che racconta perfettamente l’identità del locale: uno spazio conviviale dove concedersi un aperitivo, un pranzo informale o un calice di vino in un’atmosfera accogliente e contemporanea. Gli chef materani Nicola Stella e Domenico Paolicelli condividono importanti esperienze professionali internazionali maturate tra Inghilterra, Francia, Brasile, Parigi e Copenaghen.
Due percorsi differenti ma complementari che oggi trovano espressione in una proposta gastronomica capace di unire tecnica, semplicità e forte legame con il territorio. Ombrae nasce proprio con l’obiettivo di offrire una cucina più diretta e accessibile, senza rinunciare all’identità gastronomica che caratterizza il lavoro dei due chef.
Cucina lucana contemporanea tra comfort food e prodotti del territorio
La proposta food di Ombrae ruota attorno a piatti conviviali, ingredienti riconoscibili e sapori territoriali reinterpretati con equilibrio. Tra le specialità presenti in carta spiccano i “Ravioli di ricotta e limone con pesto di rucola”, le “Orecchiette al forno con ragù della domenica” e il “Sandwich capocollo, melanzane e pecorino”, accanto a proposte più internazionali come il club sandwich.
Sandwich capocollo, melanzane e pecorino
Uova alla benedict con salmone e avocado
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Non mancano piatti pensati per l’aperitivo e la condivisione, come la “Tartare di tonno, sesamo, sriracha mayo”, le “Uova alla benedict con salmone e avocado”, la “Caprese di burrata” e il “Tagliere di salumi e formaggi locali”. A chiudere il percorso gastronomico ci pensano dessert dal gusto contemporaneo e identitario come il “Gelato alla crema con olive” e l’immancabile tiramisù.
Myricae Ristorante: il fine dining che racconta la Basilicata
L’apertura di Ombrae si inserisce nel percorso già avviato con Myricae Ristorante, inaugurato il 2 giugno 2024. Il nome del ristorante richiama la celebre raccolta poetica di Giovanni Pascoli, che visse e insegnò proprio a Matera. La filosofia gastronomica di Myricae si fonda sul recupero delle materie prime stagionali e della cultura contadina lucana, reinterpretata attraverso tecniche contemporanee e sensibilità internazionale.
Gli chef Nicola Stella e Domenico Paolicelli lavorano su memoria, territorio e stagionalità, valorizzando ingredienti spesso considerati umili. Il ristorante dispone di 30 coperti interni e di uno Chef’s Table in legno con vista diretta sulla cucina, elemento che contribuisce a creare un’esperienza immersiva e raffinata. Durante la bella stagione si aggiungono altri 30 posti all’esterno.
Vini, artigianato locale e degustazione nel centro storico di Matera
Uno degli elementi distintivi di Myricae Ristorante è la cantina a vista curata dalla sommelier Joanna Zackiewicz, con una selezione di etichette lucane, italiane e internazionali. Grande attenzione viene dedicata anche all’artigianato artistico locale, rappresentato dai celebri “cuccù”, i tradizionali fischietti colorati simbolo di fertilità e prosperità. Il menù à la carte si affianca a due percorsi degustazione: lo Standard da 12 portate e il Plus da 15 portate.
Tra i piatti più rappresentativi della filosofia degli chef emerge “Pasta mista, pesce arrosto, gambero rosa”, sintesi del dialogo tra cucina mediterranea, memoria gastronomica e ricerca contemporanea. Con Ombrae e Myricae, Matera consolida ulteriormente il proprio ruolo di destinazione gastronomica capace di unire ospitalità, cucina territoriale e cultura del vino in uno dei contesti urbani più affascinanti d’Italia
Via del Corso 27, 75100 Matera (Mt)