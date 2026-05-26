Non il solito wine bar, il nuovo format degli chef lucani nel centro di Matera

Nel cuore del centro storico di Matera, città simbolo della Basilicata e sempre più protagonista del turismo internazionale, nasce Ombrae, nuova enoteca con cucina pensata per valorizzare la convivialità e i sapori autentici del territorio lucano. Il progetto porta la firma degli chef Nicola Stella e Domenico Paolicelli, già conosciuti per il lavoro svolto con Myricae Ristorante, insegna fine dining che negli ultimi mesi ha attirato l’attenzione degli appassionati di gastronomia contemporanea.

Sala e bancone di Ombrae, la nuova enoteca con cucina nel cuore di Matera

Sala e bancone di Ombrae, la nuova enoteca con cucina nel cuore di Matera

Situata in Via del Corso 27, a pochi passi dai celebri Sassi di Matera, Ombrae propone un’esperienza più immediata e rilassata rispetto al ristorante gastronomico, mantenendo però la stessa attenzione alla qualità delle materie prime, alla ricerca gastronomica e alla valorizzazione della cultura culinaria lucana.

Ombrae a Matera: una nuova enoteca con cucina nel cuore dei Sassi

Il nome Ombrae richiama le ombre dei Sassi, il fresco della pietra e il concetto di pausa lenta e rigenerante. Un riferimento evocativo che racconta perfettamente l’identità del locale: uno spazio conviviale dove concedersi un aperitivo, un pranzo informale o un calice di vino in un’atmosfera accogliente e contemporanea. Gli chef materani Nicola Stella e Domenico Paolicelli condividono importanti esperienze professionali internazionali maturate tra Inghilterra, Francia, Brasile, Parigi e Copenaghen.

Gli chef, già del Myricae, Nicola Stella e Domenico Paolicelli

Gli chef, già del Myricae, Nicola Stella e Domenico Paolicelli

Due percorsi differenti ma complementari che oggi trovano espressione in una proposta gastronomica capace di unire tecnica, semplicità e forte legame con il territorio. Ombrae nasce proprio con l’obiettivo di offrire una cucina più diretta e accessibile, senza rinunciare all’identità gastronomica che caratterizza il lavoro dei due chef.

Cucina lucana contemporanea tra comfort food e prodotti del territorio

La proposta food di Ombrae ruota attorno a piatti conviviali, ingredienti riconoscibili e sapori territoriali reinterpretati con equilibrio. Tra le specialità presenti in carta spiccano i “Ravioli di ricotta e limone con pesto di rucola”, le “Orecchiette al forno con ragù della domenica” e il “Sandwich capocollo, melanzane e pecorino”, accanto a proposte più internazionali come il club sandwich.

Sandwich capocollo, melanzane e pecorino Uova alla benedict con salmone e avocado Caprese di burrata ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Sandwich capocollo, melanzane e pecorino Uova alla benedict con salmone e avocado Caprese di burrata

Non mancano piatti pensati per l’aperitivo e la condivisione, come la “Tartare di tonno, sesamo, sriracha mayo”, le “Uova alla benedict con salmone e avocado”, la “Caprese di burrata” e il “Tagliere di salumi e formaggi locali”. A chiudere il percorso gastronomico ci pensano dessert dal gusto contemporaneo e identitario come il “Gelato alla crema con olive” e l’immancabile tiramisù.

Myricae Ristorante: il fine dining che racconta la Basilicata

L’apertura di Ombrae si inserisce nel percorso già avviato con Myricae Ristorante, inaugurato il 2 giugno 2024. Il nome del ristorante richiama la celebre raccolta poetica di Giovanni Pascoli, che visse e insegnò proprio a Matera. La filosofia gastronomica di Myricae si fonda sul recupero delle materie prime stagionali e della cultura contadina lucana, reinterpretata attraverso tecniche contemporanee e sensibilità internazionale.

La sala di Myricae con lo Chef's Table

La sala di Myricae con lo Chef's Table

Gli chef Nicola Stella e Domenico Paolicelli lavorano su memoria, territorio e stagionalità, valorizzando ingredienti spesso considerati umili. Il ristorante dispone di 30 coperti interni e di uno Chef’s Table in legno con vista diretta sulla cucina, elemento che contribuisce a creare un’esperienza immersiva e raffinata. Durante la bella stagione si aggiungono altri 30 posti all’esterno.

Vini, artigianato locale e degustazione nel centro storico di Matera

Uno degli elementi distintivi di Myricae Ristorante è la cantina a vista curata dalla sommelier Joanna Zackiewicz, con una selezione di etichette lucane, italiane e internazionali. Grande attenzione viene dedicata anche all’artigianato artistico locale, rappresentato dai celebri “cuccù”, i tradizionali fischietti colorati simbolo di fertilità e prosperità. Il menù à la carte si affianca a due percorsi degustazione: lo Standard da 12 portate e il Plus da 15 portate.

Joanna Zackiewicz, sommelier di Myricae Ristorante

Joanna Zackiewicz, sommelier di Myricae Ristorante

Tra i piatti più rappresentativi della filosofia degli chef emerge “Pasta mista, pesce arrosto, gambero rosa”, sintesi del dialogo tra cucina mediterranea, memoria gastronomica e ricerca contemporanea. Con Ombrae e Myricae, Matera consolida ulteriormente il proprio ruolo di destinazione gastronomica capace di unire ospitalità, cucina territoriale e cultura del vino in uno dei contesti urbani più affascinanti d’Italia