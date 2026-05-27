Sulla via Aurelia apre il nuovo Barceló Roma, hotel 4 stelle da 352 camere

Nuova apertura per Barceló Hotel Group in Italia con il debutto del nuovo Barceló Roma, hotel 4 stelle da 352 camere nato dalla completa riqualificazione dello storico Hotel Midas attraverso un investimento superiore ai 40 milioni di euro. Situata lungo la via Aurelia, a pochi chilometri dal centro storico della Capitale e dalla Città del Vaticano, la struttura punta a rafforzare la presenza del gruppo spagnolo nel segmento leisure e congressuale, grazie a oltre 1.400 mq di spazi per eventi e meeting, ristorante, bar, piscina esterna, palestra e ampie aree comuni dedicate all’accoglienza.

La facciata del Barceló Roma

La facciata del Barceló Roma

L’investimento di Barceló Hotel Group su Roma

«Siamo davvero lieti di celebrare l’apertura del Barceló Roma, un progetto che riflette perfettamente la nostra visione dell’ospitalità contemporanea, valorizzando al contempo l’identità unica di una delle destinazioni più affascinanti al mondo - ha commentato José Ramón Álvarez Cervela, area manager city hotels Europe, Barceló Hotel Group. L’Italia rappresenta un mercato strategico chiave all’interno dei nostri piani di espansione europea e Roma, con il suo richiamo globale e il suo dinamico equilibrio tra domanda business e leisure, svolge un ruolo centrale in questa visione».

Barceló Roma punta a consolidarsi nel segmento congressuale della Capitale

Barceló Roma punta a consolidarsi nel segmento congressuale della Capitale

«L’apertura del Barceló Roma segna un importante traguardo nel rafforzamento della nostra presenza nel Paese e nell’ulteriore consolidamento della nostra posizione tra le principali destinazioni urbane europee. Guardando al futuro, siamo certi che il Barceló Roma si affermerà come uno dei principali hotel nel settore Mice della città e come punto di riferimento del nostro brand in Italia, offrendo un’esperienza distintiva che combina design, innovazione e un servizio d’eccellenza» ha concluso Álvarez Cervela.

Un progetto ispirato alla Roma contemporanea

Il progetto architettonico e d’interior design porta la firma dello studio guidato da Chiara Caberlon ed è stato sviluppato partendo da un’attenta analisi del contesto urbano e paesaggistico circostante. Il concept intreccia infatti richiami alla Riserva naturale dell’Acquafredda, all’architettura romana del Novecento e al dinamismo della Via Aurelia, con l’obiettivo di creare un ambiente contemporaneo ma fortemente radicato nell’identità della città. La narrazione visiva degli spazi si sviluppa attraverso fotografie e opere dedicate a una Roma meno convenzionale, legata alle grandi architetture moderne della Capitale: dagli archi del Palazzo della Civiltà Italiana all’Eur fino alle linee della Stazione Termini e del Palazzo Fao. Un racconto che mette al centro la trasformazione urbanistica della città e il dialogo tra travertino, cemento, natura e vita metropolitana.

Il progetto architettonico e d’interior design porta la firma dello studio guidato da Chiara Caberlon

Il progetto architettonico e d’interior design porta la firma dello studio guidato da Chiara Caberlon

Anche la palette cromatica richiama questo legame con il territorio, attraverso tonalità ambrate, sfumature di verde ispirate al paesaggio naturale e accenti terracotta che evocano l’architettura romana tradizionale. Le pavimentazioni effetto pietra, le ceramiche decorative, il rovere e gli inserti metallici con finiture dorate contribuiscono a definire l’identità visiva degli ambienti. Tra gli elementi più caratterizzanti del nuovo Barceló Roma spicca la grande scala scenografica con oculo centrale dorato, pensata come installazione architettonica oltre che come collegamento verticale tra i livelli della struttura.

Hall, lounge e spazi comuni

Griglie metalliche, pannelli perforati, parapetti in vetro e dettagli in ottone accompagnano un sistema illuminotecnico progettato per valorizzare la profondità e la verticalità dello spazio. Gli spazi comuni si sviluppano attorno alla hall e alla zona lounge, fino ad arrivare al ristorante à la carte “La Dolce Vita” e all’area piscina esterna. Attraverso schermature in legno e giochi di prospettive, gli ambienti interni dialogano con le zone outdoor, dove trovano spazio lounge con divani, aree relax e pergotende. Gli arredi modulari e mobili permettono inoltre di riconfigurare facilmente gli spazi in base alle esigenze di ospiti ed eventi.

Il ristorante à la carte “La Dolce Vita”

Il ristorante à la carte “La Dolce Vita”

Camere, servizi e offerta congressuale

Le 352 camere, suddivise tra deluxe, junior suite e family room, sono state progettate per offrire ambienti luminosi e funzionali, con particolare attenzione alla qualità dei materiali e al comfort. L’hotel dispone inoltre di una terrazza con piscina, palestra, servizio navetta, parcheggio da 114 posti auto, room service, lavanderia, reception attiva 24 ore su 24 e connessione Wi-Fi gratuita.

Una delle camere del Barceló Roma

Una delle camere del Barceló Roma

Come detto, Barceló Roma punta inoltre a consolidarsi nel segmento congressuale grazie a otto sale riunioni dotate di luce naturale e tecnologie audiovisive avanzate, pensate per ospitare eventi aziendali, meeting, conferenze e appuntamenti privati in un contesto flessibile e multifunzionale.