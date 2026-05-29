Egitto 2026: volo diretto, nuovo museo e crociera lunga sul Nilo

Dalle meraviglie millenarie della capitale alla navigazione lenta lungo il fiume più iconico del mondo, nuove proposte per vivere l’Egitto con itinerari pensati per un turismo culturale approfondito, lontano dai circuiti più affollati e costruito su esperienze autentiche e tempi distesi.

Le Grandi Icone del Passato. L'emozione di trovarsi di fronte alle Piramidi di Giza

In occasione del lancio del nuovo collegamento diretto Egyptair da Venezia, operativo dal 29 giugno, prende il via una proposta dedicata al Cairo con partenza dal Nord Est. Parallelamente, torna la crociera “TuttoNilo”, un itinerario di 15 giorni che attraversa il Paese da nord a sud, pensato per chi desidera scoprire l’Egitto con uno sguardo più consapevole.

Tour del Cairo: tra Grand Egyptian Museum e siti meno conosciuti

Per inaugurare il nuovo volo diretto da Venezia, Viaggi Rallo propone uno speciale tour del Cairo, con partenza il 29 giugno. Il viaggio è accompagnato da Silvia Russo, titolare dell’operatore, che condivide con i partecipanti una conoscenza approfondita della destinazione. Elemento centrale del programma è la visita al Grand Egyptian Museum (GEM), oggi completamente aperto al pubblico, comprese le sale dedicate al Tesoro di Tutankhamon.

Il Cairo, cuore dell'itinerario

Un polo museale di rilevanza mondiale che consente una lettura completa della civiltà faraonica. L’itinerario include anche i grandi classici come le piramidi di Giza, affiancati da mete meno battute ma di grande valore storico e paesaggistico: la necropoli di Saqqara, l’Oasi del Fayyum e la Valle delle Balene, sito patrimonio UNESCO. Un percorso che combina archeologia, natura e cultura.

Crociera “TuttoNilo”: viaggio lento dal Cairo ad Assuan

Per un’esperienza più ampia, la crociera “TuttoNilo”, un itinerario di 14 notti dal Cairo ad Assuan con partenze garantite per piccoli gruppi (minimo due partecipanti) e voli di linea da Roma e Milano. Le partenze previste nel 2026 sono due: dal 12 al 26 ottobre e dal 9 al 23 novembre. Il viaggio si svolge a bordo della motonave Sindbad, 5 stelle de luxe, con sole 17 cabine tutte suite, pensata per offrire un’atmosfera esclusiva e raccolta.

La crociera "TuttoNilo": 15 giorni di navigazione lenta dal Cairo ad Assuan

Il programma prevede due giornate complete al Cairo, con visite al Grand Egyptian Museum e alle piramidi, seguite dalla navigazione lungo il Nilo verso Assuan. Il percorso include templi monumentali, siti archeologici meno frequentati e villaggi che conservano ancora ritmi e tradizioni locali. Il viaggio si conclude con l’escursione ad Abu Simbel, uno dei complessi monumentali più iconici dell’Egitto, prima del rientro in Italia via Cairo.

Viaggi culturali in Egitto: un’offerta tra archeologia e paesaggi

Le nuove proposte di Viaggi Rallo rispondono alla crescente domanda di viaggi culturali in Egitto, con itinerari che privilegiano la qualità dell’esperienza, l’approfondimento storico e la scoperta di luoghi meno conosciuti. Un’offerta che combina grandi icone e percorsi alternativi, pensata per viaggiatori interessati a vivere il Paese in modo più autentico, attraverso programmi curati nei dettagli e accompagnati da esperti.