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15/06-02/08

Gourmantico Summer Edition 2026 porta l’alta cucina lombarda anche nei mesi estivi

Gourmantico Summer Edition 2026 torna in Lombardia con 20 ristoranti d’autore e menu degustazione dedicati all’alta cucina territoriale. Dal 15 giugno al 2 agosto coinvolti chef stellati e insegne storiche

di Redazione CHECK-IN
 
29 maggio 2026 | 17:47

Gourmantico Summer Edition 2026 porta l’alta cucina lombarda anche nei mesi estivi

Gourmantico Summer Edition 2026 torna in Lombardia con 20 ristoranti d’autore e menu degustazione dedicati all’alta cucina territoriale. Dal 15 giugno al 2 agosto coinvolti chef stellati e insegne storiche

di Redazione CHECK-IN
29 maggio 2026 | 17:47
 

Indice

Dopo l’edizione invernale, torna anche per il 2026 Gourmantico Summer Edition, il progetto promosso dall’Associazione Culturale Enogastronomica “Insieme” dedicato alla valorizzazione della ristorazione lombarda. L’iniziativa coinvolgerà venti ristoranti tra Bergamo, Brescia, Como, Monza Brianza e Sondrio, proponendo percorsi degustazione pensati per avvicinare il pubblico alla cucina d’autore. L’edizione estiva si svolgerà dal 15 giugno al 2 agosto e conferma un format che negli ultimi anni ha trovato spazio soprattutto tra gli appassionati di esperienze gastronomiche legate al territorio.

Alcuni dei ristoratori che aderiscono a Gourmantico Summer Edition
Alcuni dei ristoratori che aderiscono a Gourmantico Summer Edition

“Racconti da gustare”, il tema dell’edizione 2026

Il filo conduttore scelto per questa nuova stagione è “Racconti da gustare”, un tema che punta a leggere il menu come una forma di narrazione gastronomica. L’idea è quella di trasformare la cena in un percorso costruito attraverso ingredienti, memoria e identità locali. «Ogni piatto è un frammento di storia», spiegano gli organizzatori, sintetizzando un approccio che mette al centro il rapporto tra cucina contemporanea e tradizione territoriale. In questo contesto, lo chef assume il ruolo di interprete del territorio, mentre il menu diventa uno strumento per raccontare paesaggi, stagionalità e cultura gastronomica lombarda.

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Menu degustazione e formule accessibili

Durante il periodo dell’iniziativa, i ristoranti aderenti proporranno un menu degustazione di almeno quattro portate con bevande incluse al prezzo fisso di 80 euro a persona. Fa eccezione Villa Elena, insegna bistellata Michelin di Bergamo Alta, che proporrà il proprio percorso a 160 euro. La formula sarà disponibile sia a pranzo sia a cena, compatibilmente con i giorni di apertura dei singoli locali. Le prenotazioni dovranno essere effettuate direttamente presso i ristoranti partecipanti, specificando l’adesione all’iniziativa Gourmantico.

Durante l'iniziativa i ristoranti aderenti proporranno un menu degustazione di almeno quattro portate con bevande incluse
Durante l'iniziativa i ristoranti aderenti proporranno un menu degustazione di almeno quattro portate con bevande incluse

Un progetto che lega ristorazione e territorio

 L’edizione 2026 riunisce realtà differenti per stile e identità gastronomica. Accanto a ristoranti storici del territorio saranno presenti diverse insegne premiate dalla Guida Michelin.Gourmantico continua così a proporsi come un’iniziativa orientata alla valorizzazione della cucina regionale attraverso formule condivise e percorsi accessibili a un pubblico trasversale. L’edizione estiva conferma anche la centralità della Lombardia nel panorama dell’alta ristorazione italiana, grazie a una rete di ristoranti che negli anni ha saputo costruire un’identità riconoscibile, spesso legata ai prodotti locali e alla cucina di territorio.

Gourmantico Summer Edition, tutti i ristoranti coinvolti

Ecco l’elenco completo dei ristoranti che aderiscono a Gourmantico Summer Edition:

  •  Al Vigneto - Chef Vito Siragusa (Grumello del Monte, Bg)
  •  Antica Osteria dei Camelì - Famiglia Rota (Ambivere, Bg)
  •  Bolle Restaurant - Chef Andrea Rota (Lallio, Bg)
  •  Ristorante Collina - Chef Mario Cornali (Almenno San Bartolomeo, Bg)
  •  Cucina Cereda - Chef Giuseppe Cereda (Ponte San Pietro, Bg)
  •  Frosio Ristorante - Chef Paolo Frosio (Almè, Bg)
  •  Gaudio - Chef Diego Papa (Barbariga, BS)
  •  Il Cantinone - Chef Stefano (Madesimo, SO) chiuso per la stagione
  •  Il Cantuccio - Chef Mauro Elli (Albavilla, CO)
  •  Il Saraceno - Chef Roberto Proto (Cavernago, Bg)
  •  Impronte - Chef Cristian Fagone (Bergamo)
  •  La Caprese - Chef Roberto Donadoni (Mozzo, Bg)
  •  LoRo - Chef Pierantonio Rocchetti (Trescore Balneario, Bg)
  •  Osteria della Brughiera - Chef Paolo Cortinovis (Villa d’Almè, Bg)
  •  Osteria Tre Gobbi - Marco Carminati (Bergamo)
  •  Pomiroeu - Chef Giancarlo Morelli (Seregno, MB)
  •  Roof Garden Restaurant-  Chef Gianpietro Semperboni (Bergamo)
  •  Tenuta Casa Virginia - Chef Antonio Lecchi (Villa d’Almè, Bg)
  •  Florian Maison - Chef Umberto De Martino (San Paolo d’Argon, Bg)
  •  Villa Elena - Chef Marco Galtarossa (Bergamo Alta)
  •  Zù Ristorante - Chef Angelo Bonfitto (Riva di Solto, Bg)

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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