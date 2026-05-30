A Forte dei Marmi c’è un hotel 5 stelle che sfugge ai ritmi della mondanità

C’è una Forte dei Marmi (Lu) che vive lontano dai riflettori, dai beach club più affollati e dalla vita mondana che ogni estate richiama migliaia di visitatori. È quella delle ville immerse nella pineta, delle strade ombreggiate percorse in bicicletta e delle vacanze scandite da ritmi più lenti. È qui, a pochi passi dal mare, che si trova Villa Roma Imperiale, boutique hotel cinque stelle della famiglia Maestrelli che ha costruito la propria identità attorno a un’idea di ospitalità fatta di privacy, comfort e quiete.

Villa Roma Imperiale racconta la Forte dei Marmi più riservata

Villa Roma Imperiale racconta la Forte dei Marmi più riservata

Una villa immersa nella pineta

Nascosta nel verde di un grande parco di pini secolari, la struttura conserva il carattere delle storiche dimore di villeggiatura della Versilia. Una vocazione che emerge fin dall’ingresso, dove gli spazi comuni restituiscono sensazioni più vicine a quelle di una residenza privata che a quelle di un hotel tradizionale. I salotti luminosi, le terrazze affacciate sul giardino e i libri lasciati nel tempo dagli ospiti contribuiscono infatti a creare un ambiente vissuto e accogliente, dove ogni elemento sembra inserirsi con naturalezza.

L’hotel Villa Roma Imperiale è immerso in una pineta

L’hotel Villa Roma Imperiale è immerso in una pineta

Da questa impostazione deriva anche l’atmosfera che accompagna il soggiorno. La luce che filtra tra i pini, il silenzio che caratterizza gli spazi esterni e la vicinanza del mare contribuiscono a definire un modo di vivere Forte dei Marmi che punta più sulla privacy che sull’esposizione. È la stessa dimensione che nel tempo ha attirato artisti, scrittori e personalità in cerca di tranquillità e riservatezza.

Camere, giardino e ospiti che ritornano

La ricerca della semplicità e del benessere si ritrova anche nelle 32 camere della villa. Gli arredi sono sobri e curati, pensati per garantire comfort senza eccessi. All’esterno, il giardino di 3.400 metri quadrati ospita una piscina raccolta e silenziosa, immersa nel verde e lontana dal movimento delle spiagge durante l’alta stagione.

Una delle camere dell’hotel Villa Roma Imperiale

Una delle camere dell’hotel Villa Roma Imperiale

A rafforzare questa identità contribuisce anche il rapporto costruito negli anni con la clientela. Molti ospiti scelgono di tornare ogni estate, alimentando quell’atmosfera familiare che rappresenta uno dei tratti più distintivi di Villa Roma Imperiale. Anche il servizio segue la stessa filosofia: presente quando serve, senza essere invadente.

La cucina tra colazione e tradizione fortemarmina

La proposta gastronomica si inserisce in modo coerente in questo percorso. La giornata inizia con la colazione servita nella veranda affacciata sul giardino, tra lievitati artigianali, focacce appena sfornate, ricotta fresca, formaggi della Garfagnana, frutta di stagione e preparazioni espresse realizzate al momento.

All’hotel Villa Roma Imperiale la colazione viene servita nella veranda affacciata sul giardino

All’hotel Villa Roma Imperiale la colazione viene servita nella veranda affacciata sul giardino

Lo stesso approccio caratterizza il pranzo e la cena, proposti in un ambiente raccolto e informale. La cucina guarda alla tradizione fortemarmina e valorizza ingredienti freschi e piatti legati al territorio, come, ad esempio, gli spaghetti alle arselle. Una scelta che riflette la volontà di mantenere un legame diretto con la cultura gastronomica locale e con le abitudini che da sempre caratterizzano la villeggiatura in Versilia.

Un altro modo di vivere Forte dei Marmi

Ogni anno, da aprile a ottobre, Villa Roma Imperiale continua così a offrire un modo particolare di vivere Forte dei Marmi. Non quello delle vetrine e della mondanità, ma, come ribadito più voltr quello delle vacanze in pineta, del tempo trascorso all’aria aperta e di un’accoglienza che mette al centro il rapporto umano prima ancora dei servizi.