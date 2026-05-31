Dolomiti, soggiorno in hotel con escursioni guidate e wellness alpino incluso

C’è un momento in cui la Val Gardena cambia ritmo. L’inverno lascia spazio alla stagione estiva e la montagna torna protagonista: prati fioriti, sentieri alpini accessibili e le Dolomiti che al tramonto si accendono con il fenomeno dell’enrosadira, tra sfumature rosa, rosse e aranciate. In questo scenario prende forma un’estate dedicata a natura, sport e benessere, dove ogni esperienza segue il ritmo autentico della montagna.

In estate la Val Gardena si trasforma in un paesaggio di prati fioriti e sentieri alpini, dove la natura diventa protagonista assoluta delle Dolomiti

In estate la Val Gardena si trasforma in un paesaggio di prati fioriti e sentieri alpini, dove la natura diventa protagonista assoluta delle Dolomiti

Hotel Granbaita Dolomites: ospitalità 5 stelle nel cuore della Val Gardena

Nel centro di Selva di Val Gardena, l’Hotel Granbaita Dolomites rappresenta una delle interpretazioni più complete dell’ospitalità alpina contemporanea. La struttura si distingue per ambienti eleganti, servizio attento e un legame profondo con il territorio ladino. Il complesso offre circa 4.000 mq tra Spa e giardino, piscine interna ed esterna collegate, una proposta gastronomica di alto livello e una gestione familiare che contribuisce a un’accoglienza riconoscibile e costante nel tempo.

L'Hotel Granbaita Dolomites unisce ospitalità alpina contemporanea, design elegante e una vasta area wellness immersa nello scenario delle Dolomiti

L'Hotel Granbaita Dolomites unisce ospitalità alpina contemporanea, design elegante e una vasta area wellness immersa nello scenario delle Dolomiti

Escursioni guidate ed E-MTB tra Parco Puez-Odle e Vallunga

Le giornate iniziano con una colazione gourmet e proseguono tra attività all’aria aperta pensate per valorizzare il territorio. Le escursioni guidate nel Parco Naturale Puez-Odle permettono di scoprire sentieri panoramici e paesaggi dolomitici, mentre i tour in E-MTB attraversano la valle su percorsi selezionati. Le biciclette elettriche di ultima generazione e l’attrezzatura dedicata vengono fornite direttamente dalla struttura, semplificando l’esperienza e rendendo l’attività accessibile anche a chi desidera vivere la montagna senza vincoli logistici.

kayaminds I tour in E-MTB attraversano la Val Gardena su percorsi selezionati, rendendo la montagna accessibile grazie a biciclette elettriche

I tour in E-MTB attraversano la Val Gardena su percorsi selezionati, rendendo la montagna accessibile grazie a biciclette elettriche

Yoga e pilates in natura tra giardino e Vallunga

Le sessioni di yoga e pilates si svolgono tra il giardino dell’hotel e la Vallunga, uno degli ambienti più suggestivi della Val Gardena. Il contesto naturale diventa parte integrante dell’esperienza, trasformando il movimento in un’attività di equilibrio psicofisico. Il silenzio dei prati, la luce alpina e la qualità dell’aria contribuiscono a creare un’esperienza che va oltre il semplice allenamento, diventando un momento di connessione con il paesaggio.

kayaminds Le sessioni di yoga e pilates si svolgono tra il giardino dell’hotel e i prati della Val Gardena

Le sessioni di yoga e pilates si svolgono tra il giardino dell’hotel e i prati della Val Gardena

Savinela Spa: il benessere alpino tra natura e rigenerazione

Il percorso benessere trova la sua massima espressione nella Savinela Spa, una struttura di oltre 2.000 mq dedicata alla rigenerazione del corpo e della mente. Gli spazi includono piscine panoramiche interne ed esterne, saune, bagno turco aromatico, cabine massaggi e aree relax immerse nel verde. I trattamenti si ispirano alla tradizione alpina e agli elementi naturali del territorio. Il fieno viene utilizzato per favorire il rilassamento muscolare, mentre l’arnica rappresenta un supporto ideale per il recupero dopo le attività outdoor.

I trattamenti della spa si ispirano alla tradizione alpina, con l’utilizzo di fieno e arnica per favorire il rilassamento muscolare e il recupero dopo le attività outdoor

I trattamenti della spa si ispirano alla tradizione alpina, con l’utilizzo di fieno e arnica per favorire il rilassamento muscolare e il recupero dopo le attività outdoor

Cucina gourmet tra identità alpina e ricerca contemporanea

La proposta gastronomica è affidata agli chef Marc Bernardi e Sofia Parduzzi, che costruiscono un percorso basato sull’equilibrio tra cucina di montagna e sensibilità contemporanea. I menu cambiano quotidianamente e raccontano il territorio attraverso interpretazioni diverse. Il ristorante principale propone il menu Montagna e Tradizione, il menu degustazione Granbaita e una carta à la carte ricca e articolata. Il ristorante fine dining Granbaita Gourmet, con soli sette tavoli, rappresenta il livello più esclusivo dell’esperienza culinaria, con percorsi gastronomici costruiti come racconti sensoriali.

Il Granbaita Gourmet rappresenta l’esperienza culinaria più esclusiva della struttura

Il Granbaita Gourmet rappresenta l’esperienza culinaria più esclusiva della struttura

Pacchetti estivi tra hiking, bike ed esperienze romantiche

Per la stagione estiva sono disponibili proposte dedicate a differenti tipologie di soggiorno. Il pacchetto Hiking & Biking Paradise include escursioni guidate a piedi e in MTB lungo i percorsi della valle, mentre il Couples Retreat è pensato per soggiorni romantici tra natura, spa e momenti di relax.