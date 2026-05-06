Il Gruppo Alajmo punta sullo street food: 20 aperture per Amor Hot Dog

Dopo la presentazione al Salone del Mobile, il progetto Amor Hot Dog entra in una fase operativa. Il format di street food premium firmato dal Gruppo Alajmo, sviluppato insieme a F Retail e Areas - Mychef, prevede un piano di crescita che guarda ai prossimi tre anni, con l’obiettivo di arrivare a venti aperture. La strategia punta su un modello pensato per essere replicabile, sostenuto da partnership e formule di affiliazione. Una struttura che consente di uscire dai confini della ristorazione tradizionale per intercettare flussi più ampi, in particolare nei contesti ad alta frequentazione.

Amor Hot Dog: Philippe Starck e Raffaele Alajmo

Amor Hot Dog: Philippe Starck e Raffaele Alajmo

Travel retail e città: i canali della crescita

Lo sviluppo si concentrerà sulle principali città italiane e soprattutto sul canale travel retail. Negli ultimi anni aeroporti e stazioni hanno visto un’evoluzione dell’offerta food, con un pubblico sempre più orientato verso proposte riconoscibili e di qualità. «Si tratta di un canale strategico anche in chiave internazionale», osserva Mario Esposito, sottolineando come questi spazi rappresentino oggi un punto di accesso privilegiato per format progettati per scalare. L’attenzione non è solo al volume, ma alla capacità di adattarsi a contesti operativi complessi mantenendo coerenza di proposta.

Un modello tra alta cucina e street food

Amor nasce come una piattaforma aperta, in grado di sviluppare diverse categorie di prodotto partendo da un presupposto preciso: tradurre il know-how dell’alta ristorazione in un sistema veloce e accessibile. Il lavoro di ricerca si concentra presso H-Farm, dove il gruppo sviluppa nuovi linguaggi del cibo contemporaneo. Il principio dichiarato è quello di uno “street food done good”, costruito su materia prima selezionata e processi semplificati per garantire continuità nell’esecuzione.

L‘Hot Dog di Amor

L‘Hot Dog di Amor

«Abbiamo costruito un modello comprensibile per il cliente e solido dal punto di vista operativo», spiega Raffaele Alajmo. L’obiettivo è rendere il format leggibile e replicabile, senza rinunciare a una precisa identità gastronomica.

Il primo prodotto: una rilettura dell’hot dog

Amor Hot Dog rappresenta la prima applicazione concreta di questo sistema. Il prodotto, ispirato a un’icona dello street food, viene reinterpretato attraverso ingredienti selezionati e ricette definite, mantenendo una proposta immediata ma riconoscibile. Il progetto, presentato inizialmente sul piano gastronomico, sarà completato nelle prossime aperture con l’introduzione della direzione artistica firmata da Philippe Starck, che contribuirà a definire identità e linguaggio visivo del format.

Un progetto pensato per crescere

L’iniziativa segna un passaggio nel percorso del Gruppo Alajmo, che amplia il proprio raggio d’azione oltre il ristorante tradizionale. Il modello punta su un equilibrio tra qualità, velocità e sostenibilità economica, con l’obiettivo di inserirsi in un segmento in evoluzione. «In un contesto in cui il tempo è sempre più limitato, il cibo resta un elemento centrale», osserva Starck, evidenziando il tentativo di conciliare rapidità e contenuto. Il progetto si presenta quindi come un sistema aperto, costruito per adattarsi a contesti diversi e per intercettare nuove abitudini di consumo, mantenendo un legame con l’esperienza dell’alta cucina da cui prende origine.