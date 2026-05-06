Monticello Spa, 20 anni di benessere in Brianza con oltre 2 milioni di ospiti

Ben 2,4 milioni di ospiti accolti e un nuovo piano di investimenti da 4,5 milioni di euro per ampliare ulteriormente l’esperienza wellness. Monticello The Entertainment Spa festeggia con questi numeri un traguardo importante, quello dei 20 anni di attività, e guarda al futuro consolidando il proprio ruolo di riferimento del benessere in Lombardia. A Monticello (Lc), a pochi chilometri da Milano, immersa nel verde della Brianza, la struttura ha costruito negli anni un modello che unisce relax, intrattenimento e cura di sé, arrivando a definire un concept distintivo: quello della “Entertainment Spa”, ovvero una spa pensata non soltanto come luogo di relax, ma come esperienza immersiva fatta di rituali, musica, cerimonie benessere, eventi e percorsi sensoriali, di cui è stata tra le prime interpreti in Italia.

Monticello Spa compie 20 anni: 2,4 milioni di visitatori e nuovi investimenti

Monticello Spa compie 20 anni: 2,4 milioni di visitatori e nuovi investimenti

Benessere tra percorsi sensoriali e ricerca scientifica

Oggi il centro, ricordiamo, si sviluppa su oltre 5mila metri quadrati e propone sette vasche interne ed esterne, 16 ambienti sensoriali dedicati ai percorsi Calore e Tepore, cerimonie di benessere quotidiane, più di 40 tipologie di massaggi e trattamenti singoli e di coppia, oltre a un’area fitness di mille metri quadrati.

Monticello Spa vanta oltre 5mila metri quadrati dedicati al wellness

Monticello Spa vanta oltre 5mila metri quadrati dedicati al wellness

Nel tempo, la struttura ha anche sviluppato collaborazioni con realtà accademiche e scientifiche per approfondire gli effetti dell’esperienza spa sul benessere psicofisico delle persone, contribuendo a studi dedicati al rilassamento e alla relazione tra percezione del benessere e parametri neurofisiologici. Un percorso che ha accompagnato l’evoluzione dell’offerta, sempre più orientata a esperienze personalizzate e immersive.

Nuovi investimenti per il futuro della spa

Il ventesimo anniversario coincide anche con una nuova fase di sviluppo. Infatti, come annunciato in apertura, nei prossimi due anni, la struttura investirà circa 4,5 milioni di euro nella creazione di nuovi ambienti, nuove vasche e ulteriori spazi dedicati al wellness contemporaneo.

Monticello Spa investirà 4,5 milioni in nuovi spazi wellness

Monticello Spa investirà 4,5 milioni in nuovi spazi wellness

«Vent’anni per una realtà come la nostra rappresentano molto più di un anniversario: sono il segno di un’evoluzione continua, di una capacità di ascoltare i bisogni delle persone e di trasformarli in esperienze di benessere sempre nuove - ha commentato Federica Atza, general manager di Monticello The Entertainment Spa. In questi anni abbiamo costruito un luogo che non è solo una spa, ma uno spazio di connessione, dove le persone possono ritrovare sé stesse, rallentare e vivere momenti autentici. Guardiamo al futuro con lo stesso spirito: continuare a innovare, investire e crescere, per offrire un benessere sempre più evoluto, accessibile e coinvolgente».

Il gruppo Terme & Spa Italia

Monticello The Entertainment Spa fa parte del gruppo Terme & Spa Italia, nato nel 2021 e attivo nello sviluppo di strutture dedicate al benessere e al termalismo. Del gruppo fanno parte anche Terme di Saturnia Natural Destination, Terme di Chianciano e De Montel - Terme Milano, con l’obiettivo di ampliare l’offerta italiana legata a salute, relax e ospitalità wellness.