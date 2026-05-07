Stefano Benedetti guiderà la cucina del Parco dei Principi e dello Splendide Royal

La Roberto Naldi Collection ha affidato a Stefano Benedetti la guida gastronomica delle sue due strutture romane, il Parco dei Principi Grand Hotel & Spa e l’Hotel Splendide Royal. La nomina come nuovo corporate exectuive chef arriva in una fase di rilancio dell’offerta food & beverage del gruppo, sempre più centrale nel posizionamento degli hotel di fascia alta. Benedetti coordinerà il lavoro delle cucine e lo sviluppo dell’offerta ristorativa delle due strutture, collaborando con gli chef già presenti nei ristoranti del gruppo: Francesco Bonanni e la pastry chef Roberta La Piana al Parco dei Principi, oltre a Stefano Marzetti allo Splendide Royal.

Stefano Benedetti è il nuovo corporate executive chef della Roberto Naldi Collection

Stefano Benedetti è il nuovo corporate executive chef della Roberto Naldi Collection

Un ritorno a Roma dopo l’esperienza milanese

Romano d'origine, Benedetti ha costruito gran parte del proprio percorso professionale a Milano, dove ha lavorato per sette anni all’Hotel Principe di Savoia. Un’esperienza che gli ha permesso di consolidare competenze organizzative e gestionali legate alla cucina d’albergo internazionale. Negli anni ha preso parte a eventi e cene istituzionali insieme a chef come Carlo Cracco, Davide Oldani, Gennaro Esposito e Quique Dacosta, collaborando anche con brigate legate al Quirinale, al Principato di Monaco e alla Casa Reale britannica. Ora il ritorno nella capitale coincide con una nuova fase professionale orientata al coordinamento dell’identità gastronomica della Roberto Naldi Collection.

La ristorazione sempre più strategica negli hotel di lusso

La nomina conferma quanto la ristorazione sia diventata un elemento centrale nell’hôtellerie di fascia alta, soprattutto in una città come Roma dove rooftop, fine dining e cocktail bar rappresentano ormai parte integrante dell’esperienza alberghiera. «La mia idea di cucina parte dalla materia prima e da un approccio essenziale, attento anche alla riduzione degli sprechi», osserva Benedetti. Per il ceo Giovanni Naldi, l’ingresso del nuovo Corporate Executive Chef rappresenta «un passaggio importante nel percorso di crescita e consolidamento dell’offerta gastronomica del gruppo».

Due hotel al centro del rilancio

Il Parco dei Principi Grand Hotel & Spa, progettato da Gio Ponti e affacciato su Villa Borghese, sta attraversando una fase di rinnovamento che coinvolge camere, suite e area wellness. Lo Splendide Royal, invece, continua a puntare sulla ristorazione panoramica del Mirabelle e del rooftop Adèle, tra gli indirizzi più frequentati della capitale.