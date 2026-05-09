Baglioni Hotel Regina e il nuovo volto del lusso tra vino e cucina d’autore

Nel panorama dell’ospitalità di alto livello, il Baglioni Hotel Regina di Roma si inserisce con sempre maggiore forza nella tendenza che vede gli hotel di lusso diventare protagonisti attivi del mondo enogastronomico. Non più soltanto luoghi di soggiorno, ma veri e propri hub esperienziali capaci di ospitare eventi, collaborare con manifestazioni esterne e proporre attività legate alla cultura del cibo e del vino.

L'esterno del Baglioni Hotel Regina di Roma

L'esterno del Baglioni Hotel Regina di Roma

Questo approccio si riflette nella crescente sinergia tra hotellerie e grandi eventi, come per esempio Vinòforum, in programma dal 7 al 13 settembre 2026 a Piazza di Siena, nelle immediate vicinanze dell'hotel, un percorso sensoriale tra oltre 3.000 etichette, degustazioni guidate, masterclass e momenti gourmet. Proprio per la prossimità all'evento, l'hotel si propone come luogo di soggiorno ideale per la manifestazione. Oltre a questo, diverse esperienze interne pensate per valorizzare la cucina locale e il territorio romano.

Cooking class e cucina romana al Baglioni Hotel Regina

Tra le esperienze proposte dal Baglioni Hotel Regina, particolare rilievo assume la cooking class dedicata ai segreti della cucina romana. L’attività è guidata da chef locali e permette di approfondire tecniche e preparazioni tipiche della tradizione capitolina.

Nelle cooking class proposte dal Baglioni Hotel Regina si potranno conoscere i segreti della cucina romana, per preparare poi una carbonara perfetta

Nelle cooking class proposte dal Baglioni Hotel Regina si potranno conoscere i segreti della cucina romana, per preparare poi una carbonara perfetta

Durante il corso vengono illustrate le fasi della preparazione della pasta fresca e di alcune ricette iconiche, accompagnate da una selezione di vini studiata per valorizzare ogni piatto. L’esperienza si configura come un momento immersivo nel patrimonio gastronomico romano, pensato per un pubblico internazionale e per appassionati di cucina.

Degustazioni di vino tra Roma e le colline

Il percorso enogastronomico del Baglioni Hotel Regina si estende anche al territorio circostante. L’esperienza “Un calice tra le colline” propone una degustazione di vini nelle campagne appena fuori Roma, con l’obiettivo di far conoscere le uve autoctone e il paesaggio vitivinicolo laziale.

L’esperienza “Un calice tra le colline” propone una degustazione di vini sulle colline appena fuori Roma

L’esperienza “Un calice tra le colline” propone una degustazione di vini sulle colline appena fuori Roma

L’attività combina natura, racconto del territorio e analisi sensoriale dei vini, offrendo un’esperienza che completa l’offerta dell’hotel e rafforza il legame con la produzione locale. Il connubio tra città e campagna diventa così parte integrante del soggiorno.

Hotellerie di lusso e turismo enogastronomico

Il caso del Baglioni Hotel Regina evidenzia una trasformazione più ampia del settore dell’ospitalità di lusso, sempre più orientato a collaborazioni con eventi e a proposte interne legate al mondo del vino e della cucina.

In questo scenario, l’hotel non è più solo luogo di pernottamento, ma piattaforma esperienziale in cui convivono ospitalità, cultura e gastronomia. La valorizzazione del territorio romano e delle eccellenze italiane contribuisce a rafforzare il posizionamento della struttura nel segmento del turismo esperienziale di alto livello.