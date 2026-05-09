Trentino Experience Festival cambia casa: Mori diventa capitale outdoor del 2026

Dal 22 al 24 maggio 2026 il Trentino Experience Festival inaugura una nuova fase della propria crescita scegliendo Mori (TN) come sede strategica. Dopo otto edizioni di successo, 48mila presenze complessive, 42 espositori e una superficie espositiva di 6.800 metri quadrati raggiunta nell’ultima edizione, il Festival compie un passaggio significativo lasciando Rovereto per approdare in Piazza Cal di Ponte. Non si tratta di un semplice spostamento logistico, ma di una scelta territoriale che rafforza il dialogo tra Vallagarina e Lago di Garda, valorizzando un ecosistema turistico più ampio, connesso e orientato a una fruizione autentica del Trentino.

Nordic walking al Trentino Experience Festival

Nordic walking al Trentino Experience Festival

La nuova collocazione coincide con l’ingresso del Comune di Mori nell’APT Garda Dolomiti e consolida una visione integrata del territorio, in cui turismo attivo, benessere e valorizzazione delle risorse naturali diventano strumenti di sviluppo economico e sociale. La partecipazione al Festival resta gratuita, così come le 56 esperienze guidate e le 24 attività per bambini, confermando l’obiettivo di rendere accessibile a tutti un modello di turismo outdoor inclusivo e sostenibile.

Outdoor Trentino tra Garda, Monte Baldo e Vallagarina: un territorio come palestra naturale

Il Festival si sviluppa in un contesto geografico tra i più articolati e attrattivi del Nord Italia. Lago di Garda, Monte Baldo, Val di Gresta, Monte Stivo, Lago di Cei, Valli del Leno e l’intera Vallagarina diventano scenografia e sostanza di un’offerta costruita per ogni età e livello di preparazione. L’outdoor viene interpretato come un nuovo modo di vivere il territorio, non più semplice attività sportiva ma esperienza di connessione tra persone, ambiente e cultura locale. Il programma comprende ferrate in notturna, trekking, Nordic walking, yoga, MTB, forest bathing, cicloturismo e percorsi accessibili anche a persone con disabilità grazie a mezzi specializzati.

Outdoor Trentino tra Garda, Monte Baldo e Vallagarina

Outdoor Trentino tra Garda, Monte Baldo e Vallagarina

Questa impostazione inclusiva amplia il concetto di turismo attivo e lo rende coerente con i nuovi trend del settore, che secondo l’Osservatorio del Turismo Outdoor 2025 ha generato in Italia 8,85 miliardi di euro e 67,7 milioni di presenze. Tra le novità più significative emerge la mappa interattiva annuale con geolocalizzazione delle esperienze, progettata per trasformare il Festival in una piattaforma permanente di promozione territoriale.

Five Dimensions Wellness®: il benessere multidimensionale al centro del Festival

Uno degli elementi distintivi del Trentino Experience Festival 2026 è il consolidamento del marchio Five Dimensions Wellness®, sviluppato da Paola Rizzitelli. Questo approccio ridefinisce il concetto di benessere attraverso cinque dimensioni integrate: fisica, mentale, spirituale, relazionale e ambientale.

Benessere multidimensionale al centro del Festival

Benessere multidimensionale al centro del Festival

Il Passaporto del Benessere diventa uno strumento concreto di partecipazione, permettendo ai visitatori di misurare il proprio percorso esperienziale attraverso attività che producono benefici tangibili. Ogni esperienza, dallo yoga al trekking, dal panel culturale alla pratica mindfulness, assume così un significato più ampio, trasformando il Festival in un modello di wellness economy applicata al territorio.

L’outdoor viene interpretato come un nuovo modo di vivere il territorio

L’outdoor viene interpretato come un nuovo modo di vivere il territorio

«Il benessere oggi è uno stile di vita migliore che deve essere accessibile a tutti - precisa Rizzitelli -. Con le Cinque Dimensioni del Benessere portiamo al Festival strumenti concreti per ispirare e migliorare la qualità della vita quotidiana, utilizzando il Trentino - la sua natura, i suoi sapori, la sua gente - come palcoscenico rigenerativo. Un modello che, partendo da un evento, si estende a un modo nuovo di offrire e vivere il territorio».

Area Kids, famiglie e inclusione: Mori amplia il format del Festival

L’edizione 2026 rafforza in modo significativo l’attenzione alle famiglie attraverso una rinnovata Area Kids, spazio dedicato con 24 attività differenti e un percorso gamificato che coinvolge i più piccoli nella scoperta dell’outdoor. Il sistema del passaporto con timbri e premio finale contribuisce a rendere l’esperienza educativa, dinamica e coinvolgente.

Area Kids è uno spazio dedicato con 24 attività differenti per i più piccoli

Area Kids è uno spazio dedicato con 24 attività differenti per i più piccoli

Le attività includono esperienze con alpaca, trekking con asinelli, tiro con l’arco e percorsi natura, rafforzando il rapporto tra bambini e ambiente. L’approccio family friendly rappresenta uno degli elementi chiave del posizionamento del Festival, che punta a costruire partecipazione intergenerazionale e coesione sociale.

Cicloturismo, sport e natura: il Trentino Experience Festival come motore economico

Grande rilievo è attribuito al mondo bike, settore in forte crescita in Italia. Tour su strada, enduro, e-MTB e cicloturismo collegano luoghi simbolici come il Castello di Avio alle rive del Garda, valorizzando il Trentino come destinazione d’eccellenza per la mobilità outdoor.

Cicloturismo, sport e natura al Trentino Experience Festival

Cicloturismo, sport e natura al Trentino Experience Festival

Secondo il Rapporto Isnart-Legambiente 2025, il cicloturismo ha raggiunto 89 milioni di presenze in Italia, con il Trentino-Alto Adige tra le aree leader. Il Festival intercetta questo trend attraverso esperienze strutturate che generano impatto economico sul territorio e favoriscono la destagionalizzazione dei flussi turistici.

Agorà del Benessere: cultura, longevità e salute al centro dell’evento

Cuore culturale della manifestazione è l’Agorà del Benessere, spazio di confronto che affronta temi come longevità, salute femminile, spiritualità e adolescenza. I panel moderati da Paola Rizzitelli coinvolgono medici, nutrizionisti, life coach ed esperti.

Forest bathing al Trentino Experience Festival

Forest bathing al Trentino Experience Festival

«Portare il Festival a Mori - commenta Nicola Cimonetti, Presidente Associazione Trentino Destination, l’ente organizzatore -significa aprire una porta su un Trentino più ampio, più connesso, più ricco. Vogliamo creare un filo verde che unisca la Vallagarina al Lago di Garda: insieme sono una visione di futuro per un turismo che coniuga un territorio già conosciuto con aree ad alto potenziale come il Monte Baldo e la Val di Gresta, scrigni di biodiversità, agricoltura sostenibile e paesaggi sensazionali”.

Gourmet Experience e sapori locali: il gusto del territorio al Festival

Accanto a sport e wellness, il percorso enogastronomico Gourmet Experience valorizza produttori locali, cucina biologica e specialità della Val di Gresta, primo distretto biologico del Trentino. L’offerta food completa il racconto territoriale, integrando benessere, agricoltura e cultura gastronomica.

Gourmet Experience valorizza produttori locali, cucina biologica e specialità della Val di Gresta

Gourmet Experience valorizza produttori locali, cucina biologica e specialità della Val di Gresta

Il Trentino Experience Festival 2026 si presenta così come una piattaforma territoriale complessa, capace di unire turismo attivo, sviluppo economico, inclusione e valorizzazione ambientale, rafforzando Mori come nuovo punto di riferimento nazionale per l’outdoor e il wellness.

Dove alloggiare

Hotel Rovereto

L’Hotel Rovereto è una struttura ricettiva situata nel centro di Rovereto, lungo Corso Antonio Rosmini, punto strategico per soggiorni di lavoro e turismo in Trentino. L’hotel propone ambienti moderni, camere confortevoli e servizi pensati per garantire praticità e relax. Tra i punti di forza figurano la colazione con prodotti locali, la vicinanza ai principali musei cittadini e la possibilità di raggiungere facilmente la Vallagarina e il Lago di Garda. L’ospitalità è orientata alla cura del dettaglio e all’accoglienza personalizzata.

L'Hotel Rovereto

L'Hotel Rovereto

Hotel Rovereto Corso Rosmini 82/D 38068 Rovereto (Tn) Tel +39 0464 435222

Hotel Leon d’Oro

L’Hotel Leon d’Oro è un hotel storico a quattro stelle nel cuore di Rovereto, caratterizzato da un’ospitalità attenta e ambienti eleganti. La struttura offre camere e junior suite dotate di comfort moderni, piscina stagionale, area relax e spazi business. La colazione a buffet valorizza prodotti tipici trentini e proposte fresche. La posizione centrale consente di raggiungere facilmente il centro storico e i principali punti culturali della città, rendendo l’hotel adatto sia a viaggiatori leisure sia business.

La piscina dell'Hotel Leon d'Oro di Rovereto (Tn)

La piscina dell'Hotel Leon d'Oro di Rovereto (Tn)

Hotel Leon d'Oro Via Tacchi 2 38068 Rovereto (Tn) Tel +39 0464 437333

Dove mangiare

Ristorante Pizzeria Zurigo

Il Ristorante Pizzeria Zurigo è un punto di riferimento gastronomico a Mori, in provincia di Trento, noto per la cucina informale e l’attenzione alla tradizione culinaria italiana. Il locale propone pizze cotte al forno, piatti di cucina tipica e preparazioni semplici realizzate con ingredienti selezionati. L’ambiente è accogliente e adatto sia a famiglie sia a gruppi. La posizione lungo la Via del Garda lo rende una tappa comoda per chi attraversa la Vallagarina o visita il territorio del Trentino meridionale.

Tavoli all'aperto vista montagne al Ristorante Pizzeria Zurigo di Mori (Tn)

Tavoli all'aperto vista montagne al Ristorante Pizzeria Zurigo di Mori (Tn)

Ristorante Pizzeria Zurigo Via del Garda 63 38065 Mori (Tn) Tel +39 046 4917611

Vecchia Mori

Vecchia Mori è un ristorante situato in Piazza Cal di Ponte a Mori, che propone una cucina legata al territorio trentino con particolare attenzione alle materie prime locali. Il locale si distingue per un ambiente curato e accogliente, ideale per pranzi e cene all’insegna della tradizione gastronomica regionale. Il menù varia stagionalmente, valorizzando prodotti freschi e ricette del territorio. La posizione centrale lo rende un punto di riferimento per residenti e visitatori della zona della Vallagarina.

Il Ristorante Vecchia Mori

Il Ristorante Vecchia Mori