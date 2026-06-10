Amore e Psiche sotto una cupola: il nuovo ristorante di Milano tra arte e pietra calcarea

Nel cuore di Milano, all’interno della recentemente inaugurata RH Milan Gallery di Corso Venezia 56, prende forma La Volta, primo ristorante italiano del brand RH. Un progetto che segna l’ingresso del gruppo nel panorama della ristorazione italiana con uno spazio concepito come esperienza immersiva, in cui cucina, architettura e design si intrecciano in un unico ambiente.

L'ingresso del ristorante La Volta

L'ingresso del ristorante La Volta

Un ambiente sotterraneo tra pietra e scenografie architettoniche

Il ristorante è collocato al livello interrato della Gallery e si sviluppa come uno spazio sotterraneo caratterizzato da pareti in pietra calcarea a spacco Creme de Mós, pensate per evocare ambienti antichi riportati alla luce. L’idea è quella di costruire un contesto sospeso, in cui la materia diventa parte integrante dell’esperienza gastronomica. Lo spazio si articola in due sale, una delle quali si apre sotto una grande cupola in vetro e bronzo, elemento architettonico che contribuisce a definire la percezione scenica dell’ambiente. Al centro della sala spicca l’opera «Amore e Psiche» dello scultore Fabio Viale, sospesa sopra una fontana circolare che amplifica la dimensione teatrale dello spazio e ne rafforza il carattere immersivo.

Al centro della sala del ristorante La Volta spicca l’opera "Amore e Psiche" dello scultore Fabio Viale

Al centro della sala del ristorante La Volta spicca l’opera "Amore e Psiche" dello scultore Fabio Viale

A completare l’atmosfera del ristorante sono le applique in vetro di Murano firmate Barovier & Toso, storica manifattura veneziana fondata nel 1295 e considerata la più antica famiglia di maestri vetrai italiani. Elementi che contribuiscono a definire un ambiente costruito attraverso materiali, luce e riferimenti all’artigianato italiano.

Un progetto legato alla storia familiare del brand

Con La Volta, RH sviluppa anche un omaggio alle radici italiane di Angelina Ascari, madre del Chairman e ceo Gary Friedman, e alla passione per la cucina tramandata dallo zio Geno Ascari. Il ristorante si inserisce così in una narrazione che intreccia memoria familiare e identità culturale, traducendole in un progetto di ospitalità.

Una cucina tra tradizione italiana e proposte internazionali

L’offerta gastronomica di La Volta propone una cucina italiana che include pizze, risotti, paste fresche e piatti tradizionali come la cotoletta alla milanese, affiancati ai classici internazionali del mondo RH come l’RH burger e il lobster roll.

La Volta: Lobster Roll La Volta: RH Burger La Volta: Polpette e polenta La Volta: Pappardelle con sugo di maiale La Volta: Cotoletta alla milanese La Volta: Pizza Margherita ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La Volta: Lobster Roll La Volta: RH Burger La Volta: Polpette e polenta La Volta: Pappardelle con sugo di maiale La Volta: Cotoletta alla milanese La Volta: Pizza Margherita

L’esperienza è completata da una proposta di cocktail d’autore e da una selezione di vini e champagne, che accompagnano il percorso gastronomico all’interno dello spazio della RH Milan Gallery.