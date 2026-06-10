Tra Collio e Adriatico: tre cene nei luoghi simbolo del Friuli Venezia Giulia

Tornano i Dinner Show di Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori, tre appuntamenti estivi che uniscono alta ristorazione, territorio e spettacolo dal vivo. In calendario tre date esclusive: il 7 luglio al Castello di Spessa, il 28 luglio sulla spiaggia di Grado e l’8 settembre a Lignano. Protagonisti 27 chef, affiancati da vignaioli e produttori d’eccellenza, per un viaggio enogastronomico che racconta le diverse anime del Friuli Venezia Giulia.

Cena spettacolo tra i vigneti del Collio al Castello di Spessa (foto: D.Marchesi-Soplaya)

Tre location d’eccellenza per un viaggio nel gusto in Friuli Venezia Giulia

Castello, mare e icone balneari: ogni appuntamento si distingue per ambientazione e proposta culinaria. Si partirà martedì 7 luglio dal Castello di Spessa a Capriva del Friuli, fra i vigneti del Collio: una cornice elegante, luminosa, dove la cucina in omaggio alla primavera incontrerà il tramonto e il parco storico – con i pergolati di glicine e le balconate affacciate sulle colline - diventerà il palcoscenico degli chef.

Gli chef protagonisti cucinano dal vivo nelle 27 tappe gastronomiche (foto: D.Marchesi-Soplaya)

Si proseguirà martedì 28 luglio sulla spiaggia di Grado, con il mare a fare da quinta naturale e l’estate nel piatto: una delle serate più attese, amate, fotografate, desiderate. Martedì 8 settembre la stagione si chiuderà sulla spiaggia a fianco della Terrazza a mare di Lignano, simbolo ed icona di questa famosa località turistica prediletta da italiani e stranieri, con un menù tutto dedicato all’arrivo dell’autunno. In caso di maltempo, ogni appuntamento sarà recuperato il giorno successivo, mercoledì.

27 chef protagonisti delle Cene Spettacolo: esperienza gastronomica in 27 tappe

Tre appuntamenti all’insegna della ristorazione d’autore e della convivialità, con un format consolidato. Dopo il benvenuto con i prodotti dei 13 artigiani del gusto partner, prende forma un percorso gastronomico in 27 tappe. Gli chef cucinano dal vivo, presentando piatti inediti che valorizzano materie prime e creatività.

Atmosfera suggestiva sulla spiaggia di Grado per una serata vista mare (foto: D.Marchesi-Soplaya)

Tra i ristoranti protagonisti: AB Osteria Contemporanea, Ai Fiori, Al Gallo, Al Grop, Al Paradiso, Al Ponte, All’Androna, Alla Luna, Caffetteria Torinese, Campiello, Carnia, Casa Valcellina, Costantini, Da Alvise, Da Nando, Enoteca di Buttrio, Il Grappolo d’Oro, La Torre, Le Fucine Gourmet, Lokanda Devetak, Mandi Parentesi Friulana, Mondschein, Motus Contemporary Bistrot, Riva Zanelli, San Michele, Tre Merli, Vitello d’Oro.

Vini, distillati e prodotti tipici: l’eccellenza del Friuli Venezia Giulia

Accanto agli chef, ogni postazione vede la presenza di un vignaiolo che propone il miglior abbinamento vino-cibo, raccontando etichette e territorio. Il progetto coinvolge 71 realtà tra ristoranti, produttori, vignaioli e artigiani del gusto, rappresentando il meglio dell’offerta enogastronomica regionale. Gran finale dedicato ai dessert, con creazioni di pasticceri e gelatai, accompagnate da caffè e distillati.

I Dinner Show inizieranno alle 19.30. Il prezzo è di 90 €. I biglietti si possono acquistare nei ristoranti del gruppo e presso la segreteria del consorzio (info@friuliviadeisapori.it, tel. 0432 530052 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12). I dettagli dei menu sono disponibili sul sito ufficiale www.friuliviadeisapori.it.