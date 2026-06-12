Alta Badia, il calendario estivo degli eventi tra degustazioni e cene in quota

Alta Badia si conferma una destinazione di riferimento per la gastronomia alpina. Il territorio, nel cuore delle Dolomiti Patrimonio Mondiale Unesco, ospita due ristoranti stellati Michelin, numerosi locali gourmet e una rete di rifugi che valorizzano la cucina alpina autentica. Accanto all’alta cucina trova spazio la tradizione ladina, con ricette storiche tramandate di generazione in generazione, capaci di raccontare il legame profondo tra territorio, cultura e montagna. Il programma estivo propone un calendario diffuso di eventi che uniscono cucina, natura e cultura locale. Degustazioni, corsi di cucina, cene tematiche e percorsi sul territorio trasformano ogni esperienza outdoor in un viaggio nel gusto. Tra i format più attesi figurano le degustazioni di vini dell’Alto Adige, i corsi dedicati alla cucina ladina e gli eventi nei rifugi e nei borghi della valle.

Esperienze culinarie in Alta Badia tra cucina e incontro con gli ospiti

Cena sotto le stelle: sapori di montagna e erbe aromatiche

“Cena sotto le stelle” è un’esperienza enogastronomica esclusiva che trasforma la serata del 30 giugno in un momento di condivisione e scoperta. Nel cuore di Colfosco, un unico grande tavolo accoglierà gli ospiti sotto il cielo stellato, con un solo menu pensato per valorizzare il territorio e creare un’esperienza culinaria immersiva e autentica. Il tema della serata sarà quello delle erbe aromatiche, protagoniste indiscusse del percorso gastronomico e filo conduttore dei piatti proposti. Ingredienti locali e profumi di montagna verranno reinterpretati in una proposta culinaria capace di esaltare la ricchezza naturale del territorio. A completare l’esperienza, nel pomeriggio è prevista un’escursione guidata alla scoperta delle erbe aromatiche spontanee, un’occasione per conoscere da vicino le varietà locali, il loro habitat e i loro utilizzi in cucina. Un percorso che unisce natura e sapori, introducendo gli ospiti alla serata attraverso un’esperienza sensoriale completa che celebra il legame profondo tra ambiente alpino e cultura gastronomica. In caso di maltempo l’evento si svolgerà il 2 luglio.

Nöt d'Arjënt: cena al lume di candela e osservazione del cielo

“Notte d’argento” è un evento esclusivo che si svolge ai piedi del massiccio del Santa Croce, in un contesto naturale di grande suggestione. La serata prevede una cena a lume di candela presso i rifugi Lé e Nagler, dove la cucina e l’atmosfera alpina si incontrano per offrire un’esperienza intima e immersiva. Con il calare della sera e il cielo che si accende di stelle, l’attenzione si sposta verso il firmamento: gli ospiti saranno guidati in un momento dedicato all’osservazione astronomica sotto la luna piena, accompagnati da esperti che aiuteranno a scoprire e interpretare le meraviglie del cielo notturno. A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente sarà un concerto al pianoforte, che accompagnerà la serata, contribuendo a creare un’atmosfera emozionale, in perfetto equilibrio tra natura, musica e contemplazione. L’evento si svolge il 29 luglio. In caso di maltempo la serata verrà posticipata al giorno dopo.

Il gusto dell’Alta Badia vissuto in chiave semplice e quotidiana durante gli eventi estivi

Saus di Paurs: escursione, masi e cucina Ladina

Un’esperienza immersiva che unisce escursione, cultura e gastronomia per conoscere da vicino la vita contadina delle Dolomiti e le autentiche tradizioni ladine. L’attività prende il via il 10 settembre alle ore 13.30 dal paese di Badia, da cui si parte per una passeggiata attraverso prati e masi circostanti. Durante il percorso, i partecipanti avranno l’opportunità di raccogliere ingredienti freschi direttamente dai masi locali, come latte, uova e farina, entrando in contatto con le realtà agricole del territorio. Ad accompagnare il gruppo sarà Helga, esperta conoscitrice della natura e delle tradizioni locali, che guiderà i partecipanti alla scoperta delle erbe spontanee, illustrandone le caratteristiche aromatiche, gli usi tradizionali e le proprietà benefiche. L’esperienza si concluderà presso il rifugio L’Tamà, dove gli ingredienti raccolti lungo il cammino verranno utilizzati per preparare insieme un piatto tipico della tradizione ladina. La serata terminerà con una cena conviviale, durante la quale sarà possibile degustare le specialità realizzate. L’iniziativa è stata ideata insieme agli studenti della scuola ITE di La Villa, all’interno del progetto “Scuola e Turismo”.

Il paesaggio dell’Alta Badia come cornice degli eventi estivi gastronomici (foto: Alex Moling)

Vins Alaleria: degustazioni di vino all'aria aperta

“Vins alaleria - vini all’aria aperta” propone cinque appuntamenti con il sommelier André Senoner, miglior sommelier d’Italia 2022, in location naturali di forte impatto scenico. Le degustazioni valorizzano i vini dell’Alto Adige, espressione di un territorio vocato alla qualità. Tra gli appuntamenti: cascata del Pisciadú, Capanna Alpina, Parco Animali di Colfosco, Sas Dlacia e Lago Lech dla Lé. Ogni evento propone esperienze differenti, dalla degustazione alla cieca fino ai percorsi dedicati agli spumanti e ai vini rossi. Per partecipare alle degustazioni è obbligatoria la prenotazione online , oppure tramite gli uffici turistici dell’Alta Badia. L’iscrizione ha un costo di 35€.

Vini dell’Alto Adige degustati in location naturali tra le montagne

Canederli protagonisti con “Nos Dales Bales”

“Nos dales bales” è l’evento dedicato ai canederli, tra i piatti simbolo della cucina altoatesina. Martedì 14 luglio il centro di Badia ospita una degustazione diffusa con proposte dolci e salate, tra ricette tradizionali e interpretazioni contemporanee. La serata si svolge lungo la via centrale del paese, chiusa al traffico, con scenografia a lume di candela e musica locale.

Altri appuntamenti tra eventi diffusi, masi e rifugi

Il calendario estivo dell’Alta Badia si completa con una serie di appuntamenti diffusi sul territorio, che valorizzano cultura gastronomica ladina, prodotti locali e luoghi simbolo della valle, tra piazze, masi e rifugi.