 Dolomiti Wellness Festival: 7 giorni per rigenerare corpo e mente in Val di Fiemme

Una settimana di rigenerazione totale tra "Dosi di Natura" giornaliere, yoga, pilates, risveglio muscolare, esperienze in quota, camminate consapevoli tra i boschi delle Dolomiti, la scienza del respiro e quella della felicità. È il Dolomiti Wellness Festival, il più atteso appuntamento trentino con il benessere outdoor che, dal 19 al 21 giugno, trasformerà il Biolago di Predazzo (Tn) e l’intera Val di Fiemme in una palestra di salute a cielo aperto, inserendosi nel programma "Val di Fiemme Benessere a 5 cerchi".

Il cambio di location risponde a una visione precisa: la nuova valle trentina prescelta è la prima Wellness Community d'Italia e dell'arco alpino, un territorio d'eccellenza che ha messo il benessere e la qualità della vita dei residenti e dei turisti al centro di ogni scelta strategica, diventando un modello internazionale di turismo rigenerativo.

Pratiche di rigenerazione e benessere outdoor al Biolago di Predazzo, cuore della prima Wellness Community d'Italia in Val di Fiemme

L'edizione 2026 si arricchisce della rinnovata collaborazione con A.I.Me.F. (Associazione Italiana Medicina Forestale) e del contributo di Marzia Bortolameotti, founder di Donne di Montagna, per esplorare come il contatto con la natura sia una pratica scientificamente riconosciuta di salute, con benefici specifici e profondi per l'organismo femminile. Partner del Festival è Anapana, la prima app di meditazione e mindfulness interamente in italiano ideata da Virginia Gambardella, imprenditrice e divulgatrice nel campo del benessere e della crescita personale, in perfetta sintonia con lo spirito dell'evento.

Il Festival del weekend, quando tutte le aree si attiveranno a pieno ritmo, sarà il momento clou della Wellness Week, in programma dal 15 giugno: sette giorni tra boschi e specchi d'acqua con la Dolomiti Wellness Marathon - 42 km in sette tappe come una maratona olimpica - per chi cerca un impatto profondo sulla propria qualità di vita. Siamo la prima generazione nella storia a trascorrere il 90% del tempo al chiuso: il Dolomiti Wellness Festival esiste per invertire questa tendenza, applicando la resilienza alpina alle nostre cellule, e le Dolomiti sono un posto vocato a questa missione. Per approfondimenti: www.dolomitiwellnessfestival.it.

Le relazioni e il movimento all'aria aperta come medicina sociale: trainer ed esperti guidano i partecipanti tra i sentieri e i boschi delle Dolomiti

L'evento intercetta i macro-trend del turismo estivo 2026: secondo le analisi dell'Istituto Europeo del Turismo (IET), la domanda domestica in Italia è in crescita del +9,5%, trainata dalla ricerca della cosiddetta "Vitamin T" - Tempo, Tranquillità, Trasformazione. In una società sempre più stressata, la salute e l'equilibrio mente-corpo diventano il fulcro dell'esperienza di viaggio. Il Festival risponde a questa esigenza con sette giorni di natura, movimento e pratiche di benessere in una delle valli più invidiate al mondo.

L’edizione 2026 mette al centro il valore della community, partendo dal presupposto scientifico che nessuno vince da solo e che le relazioni di qualità allungano la vita. A guidare questo networking reale, che scalda il cuore e abbassa lo stress sincronizzando il passo tra i boschi, saranno trainer d’eccellenza: dai volti storici come Mike Maric, medico e formatore olimpico che presenterà il suo nuovo libro “Atlante illustrato del respiro”, ed Elena Viezzoli, coach internazionale esperta di felicità e Life Design, a nuovi protagonisti come Daniele Vecchioni, fondatore di Correre Naturale, la Dott.ssa Sarah Giomi con il BAM - Barefoot Alpine Method™ e Marianna Mannino per la mindfulness e il digital detox. Insieme a loro, i partecipanti scopriranno come lo stare insieme all’aria aperta trasformi il movimento in una "medicina sociale", capace di generare dialoghi spontanei e connessioni umane profonde.

Friluftsliv e Shinrin-yoku: i benefici scientifici del Forest Bathing nelle Dolomiti

I norvegesi la chiamano Friluftsliv (vivere all'aria aperta), come scelta quotidiana e proattiva: riportare il corpo nel suo habitat naturale. I giapponesi la praticano come Shinrin-yoku, il bagno di foresta: camminare lentamente tra gli alberi, senza obiettivi né cuffiette, respirando i fitoncidi che il bosco rilascia nell'aria. La scienza ha dimostrato che bastano 120 minuti a settimana immersi nella natura per abbassare il cortisolo, potenziare il sistema immunitario e migliorare la qualità del sonno. La natura agisce così come un vero e proprio firewall biologico: respirare l'aria "terapeutica" del bosco non è solo relax, è un boost immediato che potenzia le difese e rende il nostro sistema immunitario più resiliente.

Lo Shinrin-yoku tra i boschi delle Dolomiti: bastano 120 minuti a settimana immersi nella natura per ridurre il cortisolo e potenziare il sistema immunitario

Un approccio che al Festival trova espressione concreta anche nel BAM - Barefoot Alpine Method™ di Sarah Giomi e del dottor Claudio Lombardo: camminare e muoversi a piedi scalzi nella natura come pratica scientificica di resilienza e benessere. «Abbiamo scelto la Val di Fiemme e, come main stage delle attività, il Biolago di Predazzo, perché rappresenta la sintesi perfetta tra acqua, terra e vette», afferma Anna Ciech, Ceo ed Event Manager di Treventur, ideatrice del Festival. «Vogliamo offrire strumenti concreti affinché ogni partecipante possa mappare il proprio benessere e trasformare queste giornate in uno stile di vita duraturo».

Il contatto diretto con la natura per riattivare la resilienza e mappare il proprio benessere psicofisico

«Io qui sto bene, spiega Paolo Gilmozzi, presidente dell’APT Fiemme Cembra, è il claim che sintetizza la vocazione delle valli di Fiemme e Cembra. Il Dolomiti Wellness Festival vuole valorizzare l’identità culturale di queste valli. Qui ognuno può trovare il suo personale benessere sia immergendosi in una natura capace di stupire e rigenerare, sia partecipando ad attività dedicate al benessere della mente e del corpo con affermati professionisti».

Dolomiti Wellness Marathon: 42 km in sette tappe per rigenerare corpo e mente

A fare da filo conduttore all'intera settimana (la Wellness Week, dal 15 al 21 giugno) è la Dolomiti Wellness Marathon: sette tappe, una ogni giorno, ciascuna dedicata a un tema del benessere e guidata da un esperto di salute, movimento e alimentazione. Ogni giorno 6 km nella natura - i 10mila passi quotidiani raccomandati dai medici per stare bene. Moltiplicati per sette, diventano 42 km esatti: la distanza precisa di una maratona olimpica, vissuta con lo spirito del Friluftsliv e dello Shinrin-yoku.

I 10mila passi quotidiani della Dolomiti Wellness Marathon: 6 km al giorno nella natura della Val di Fiemme per coprire la distanza di una maratona olimpica

Sette tappe, sette temi:

Human Connection - Il battito del gruppo (lunedì 15)

Barefooting & Mente - Il ritorno alle radici (martedì 16)

Sistema Immunitario - I benefici del Forest Bathing (mercoledì 17)

Sport & Alimentazione - Il carburante della vita (giovedì 18)

Correre Naturale - Il movimento istintivo (venerdì 19)

Camminata Metabolica (sabato 20)

Respiro & Longevità - L’anima dell’energia (domenica 21)

Un viaggio completo attraverso le dimensioni del benessere, con un esperto diverso ogni giorno a guidare il cammino. La settimana prevede anche sessioni quotidiane di yoga e risveglio muscolare, escursioni in quota con le guide escursionistiche di Avisio Trek, gruppo qualificato di accompagnatori specializzati di media montagna attivi in Val di Fiemme, Fassa e Cembra, che promuovono esperienze autentiche tra paesaggio, cultura e consapevolezza. Nonché la possibilità di raggiungere i rifugi della Val di Fiemme, alcuni già aperti, altri che apriranno appositamente per il Festival, utilizzando gli impianti di risalita.

In quota con le guide di Avisio Trek: escursioni consapevoli tra i paesaggi dolomitici alla scoperta dei rifugi alpini della Val di Fiemme

Giovedì sera si terrà l'Hiking al Tramonto in collaborazione con La Sportiva: trekking esperienziale tra i sentieri dolomitici con prova delle calzature del brand trentino di fama mondiale. In programma anche un'escursione guidata in E-bike per scoprire le bellezze del paesaggio dolomitico dalla valle fino alle vette, con pedalata assistita che permette a tutti di dosare il proprio ritmo e la propria fatica.

Il programma del weekend al Biolago di Predazzo: aree tematiche ed esperienze outdoor

Il Festival Weekend (19-21 giugno) vede il pieno dispiegamento di tutte le aree tematiche. Le attività si svolgeranno al Biolago di Predazzo, sui sentieri della valle e nel centro di Predazzo.

Alpine Vibes

L'area principale a cielo aperto. Decine di sessioni ogni giorno, adatte a tutti, dal saluto al sole alla sera: yoga, fitness, meditazione, QI Gong, pilates, danza e movimento per tutti i livelli. Venerdì sera, dopo il successo dello scorso anno, torna lo yoga sotto le stelle con Elisabetta Romagnoli, mentre la sera del sabato, alla luce delle candele, Elena Rusci e Nicola Capra di Spazio Dantian guidano la Candlelight Conversation: un'esperienza intima di meditazione, suono e pratiche esperienziali per esplorare i propri archetipi interiori e riconnettersi con la propria luce. Uno spazio raccolto per rallentare, ascoltare e ritrovarsi.

Experience & Talk

Workshop, sessioni di medicina naturale, attività esperienziali e talk ispirazionali su salute e benessere, con esperti per allenare corpo e mente verso sani stili di vita, previa prenotazione. Tra i momenti più attesi: il Mindful Eating con il team di Bodyhack Challenge, per riscoprire il rapporto con il cibo attraverso la consapevolezza, e il Cerchio di Donne, spazio di incontro, ascolto e connessione profonda dedicato all'universo femminile. Nel weekend, l'area ospita anche attività con trainer per sperimentare in totale libertà tessuti aerei, calisthenics e handbalance. Aperto anche ai bambini. Il venerdì mattina spazio anche alla leadership consapevole: un workshop esperienziale per sviluppare qualità interiori come presenza, ascolto e pensiero sistemico, a cura di Elena Rusci e Nicola Capra di Spazio Dantian.

L'atmosfera intima delle sessioni serali nell'area Alpine Vibes: lo yoga sotto le stelle e le meditazioni a lume di candela per rallentare e riconnettersi

Natural Spa

Una beauty farm en plein air con consulenze, massaggi e trattamenti di benessere e bellezza a cura di operatori esperti, che proporranno anche workshop tematici.

Community Area e Wellness Shop Village

La Community Area è il cuore pulsante del networking del Festival: uno spazio di incontro autentico con i trainer e persone affini, per scoprire che il benessere più profondo nasce anche dalla qualità delle relazioni. In piazza SS. Filippo e Giacomo si sviluppa invece il Wellness Shop Village, l’Expo della salute e del benessere con brand e prodotti naturali, affiancato dall'Area Food con gastronomia, drink e prodotti locali per scoprire i sapori autentici del Trentino.

I trattamenti esclusivi della Natural SPA en plein air e le aree dedicate ai prodotti naturali, dove il benessere della persona incontra i sapori e i profumi autentici del Trentino

Gli ospiti del festival: i massimi esperti di benessere, respiro e longevità

A validare scientificamente la visione del Festival, la collaborazione con l'associazione italiana di medicina forestale (A.I.Me.F.): le foreste trentine sono una farmacia a cielo aperto, capace di attivare processi naturali di regolazione e recupero del corpo. Il dott. Paolo Zavarella, presidente dell’associazione, al festival condividerà la sua esperienza sulla medicina forestale e le "Dosi di natura" come pratica di salute riconosciuta.

Per il terzo anno consecutivo torna Mike Maric, il "medico del respiro", formatore olimpico del CONI ed ex primatista di apnea. Attraverso le sessioni "Respira, recupera, riposa" e "Breath for Longevity", dimostrerà come il respiro sia il comando reset del sistema nervoso. Guiderà inoltre l'ultima tappa della Marathon domenica mattina. Al Festival presenterà il suo nuovo libro edito da Gribaudo: “Atlante illustrato del respiro”: 100 esercizi pratici per grandi e piccoli per ritrovare calma, energia, sonno e concentrazione.

Le sessioni di respirazione consapevole e riequilibrio del sistema nervoso, uno dei temi centrali approfonditi al Festival

Elena Viezzoli, Business & Life Coach, riconosciuta tra le Top 10 Women Leader 2025 e fondatrice di Be Happy First, guiderà workshop di Ikigai e Life Design e un talk ispirazionale sulla Felicità come leva strategica per il cambiamento. Al suo fianco, Marzia Bortolameotti, founder di Donne di Montagna, illustrerà come l'attività outdoor generi nelle donne un "cuscinetto di gratitudine" e benefici fisiologici misurabili, aumentando la resilienza e riducendo lo stress. Daniele Vecchioni, fondatore di Correre Naturale, guiderà la quinta tappa della Marathon e uno speech con pratica esperienziale nel weekend dedicati alla corsa come forma di locomozione naturale dell'essere umano.

Natked Movement di Milano debutta al Festival con Gianluca De Benedictis: due sessioni da 90 minuti a piedi scalzi, senza tappetini né attrezzi, che fondono teatro-danza, capoeira, yoga e tai-chi per recuperare una postura “originaria”. Stefano Fontanesi porterà il suo metodo della Camminata Metabolica con Chiara Saracino: una disciplina che combina camminata veloce, esercizi di rinforzo muscolare e postura con l'ausilio della F-Band, guidata attraverso apposite cuffie.

Dalla corsa naturale alle discipline posturali a piedi scalzi: al Festival i metodi e i workshop dei grandi trainer per recuperare una corporeità a pieno potenziale

La “coppia storica” Alba e Tiziano curerà l’esperienza di Navakarana Vinyasa e Anubhuti. Irene Deflorian, Natural Vitality Coach, kinesiologa-naturopata e maestra di Tai Chi e Qi Gong, fondatrice del Centro Tao della Montagna in Val di Fassa, porta al Festival una voce autentica delle Dolomiti. Sarah Giomi e Claudio Lombardo, ideatori del BAM - Barefoot Alpine Method™, guideranno un'esperienza immersiva a piedi scalzi a contatto con il terreno dolomitico. Matteo Mascolo, coreografo e fondatore di Sequoia, guiderà i partecipanti a "danzare gli alberi e il bosco", mentre Margarita Viviani porterà l'Intuitive Dance Flow e Roberta Vanzella proporrà sessioni di Vinyasa Yoga dinamico insieme a fitness musicale.

Il programma include un workshop su naturopatia e sport tenuto dalla giornalista Marina De Negri e dalla naturopata Giusi Baldoni. L'armonia tra corpo e suono sarà protagonista con Giulia Sturz e Simone Pontiggia in un'esperienza di Yoga & Sound Healing con le campane tibetane. Claudia Degaudenz guiderà un workshop dedicato alla riflessologia facciale. Completano la squadra: Camilla Martire (Yoga SUP), Leslye Pario (Yoga della Risata), Laura Borghi (Ginkgo Pilates Academy), Marianna Mannino (mindfulness e digital detox), Elisabetta Romagnoli, Sam e Luna (acroyoga) e Lenny Santana (Zumba). A rafforzare l’anima della prevenzione attiva ci saranno Teresa Langella e Andrea Dal Corso, ideatori della Bodyhack Challenge.

Gli obiettivi del Festival sono avvalorati dalla rinnovata collaborazione con Radio Wellness, Destinazione Benessere e dalla nuova media partnership con il mensile Natural Style (Cairo Editore).

Informazioni utili, biglietti e alloggi per il festival a Predazzo

L’accesso alle attività del Festival è gestito tramite un braccialetto identificativo, ritirabile presso l’Info Point situato al Biolago. Tre le tipologie di ticket: il pacchetto Total Wellness Week (15-21 giugno), la formula Full Experience Weekend (19-21 giugno) e l’opzione Essential Weekend. L'ingresso è gratuito per i bambini sotto i 12 anni.

Per usufruire di eventuali tariffe agevolate e promozioni temporanee, si consiglia di monitorare il profilo Instagram ufficiale (@dolomitiwellnessfestival), dove verranno rilasciati codici sconto e aggiornamenti in tempo realtime. Le attività dell’Area Experience e le tappe della Dolomiti Wellness Marathon necessitano di iscrizione preventiva, già inclusa nel prezzo del biglietto di riferimento. Gli amici a quattro zampe possono accompagnare i partecipanti in tutte le attività lungo i sentieri, e al biolago in alcuni spazi circoscritti.

Per rimanere aggiornati sul programma completo e per iscriversi alle attività proposte è disponibile il sito www.dolomitiwellnessfestival.it. Dove soggiornare: https://dolomitiwellnessfestival.it/alloggi/.