Dall'Italia all'Europa: la Notte Romantica conquista anche i borghi stranieri

Il 20 giugno 2026 prende il via l'11ª edizione della Notte Romantica nei Borghi più belli d'Italia, un appuntamento di rilievo nazionale che quest'anno affronta il tema “L'Amore per i ricordi”. L'iniziativa, promossa dall'Associazione I Borghi più belli d'Italia, trasformerà oltre 230 piccoli comuni italiani in scenari dedicati alla valorizzazione della memoria storica, delle relazioni e delle identità locali. Da nord a sud, piazze, vicoli e castelli faranno da cornice a un fitto programma di eventi culturali, spettacoli e percorsi enogastronomici pensati per un pubblico alla ricerca di autenticità.

Un borgo italiano illuminato a lume di candela durante i preparativi per la Notte Romantica 2026

A sottolineare il valore intimo e profondo dell'iniziativa è lo stesso Presidente dell’Associazione I Borghi più belli d’Italia, Fiorello Primi: «In un mondo che corre sempre più veloce, i Borghi sono i luoghi dove l’amore trova ancora il tempo di fermarsi e i ricordi possono tornare a vivere».

Il tema dell'edizione 2026: valorizzazione della memoria e dell'identità locale

L'edizione di quest'anno si focalizza sul recupero delle storie tramandate, dei racconti generazionali e delle consuetudini che definiscono l'identità delle piccole comunità. I borghi italiani si presentano come veri e propri custodi di tradizioni storiche, lettere, fotografie di famiglia e artigianato. Le attività in programma - tra cui concerti, mostre fotografiche e installazioni artistiche - mirano a far riscoprire ai visitatori il valore dei legami con il territorio, offrendo un'esperienza immersiva nei luoghi che conservano la memoria collettiva del Paese.

Spettacoli dal vivo, concerti e letture nei castelli e nelle piazze storiche per celebrare le memorie del territorio

L'evoluzione della rassegna ha superato le aspettative iniziali, consolidandosi come un fenomeno sociale e culturale di ampio respiro, come ricorda il Presidente Primi: «Quando, undici anni fa, lanciammo la Notte Romantica, non immaginavamo che sarebbe diventata un appuntamento così sentito e partecipato. Anno dopo anno, le amministrazioni locali hanno saputo interpretarne lo spirito con passione, creatività e autentico coinvolgimento, mentre il pubblico continua a premiarla con una presenza sempre più numerosa. Oggi la Notte Romantica rappresenta molto più di un evento: è un’esperienza collettiva che celebra la bellezza dei luoghi, delle relazioni e delle emozioni».

Trend del turismo esperienziale: i dati Mastercard sui viaggiatori italiani

I dati emersi dall'ultimo osservatorio Mastercard evidenziano un cambiamento netto nelle preferenze dei consumatori, sempre più orientati verso il turismo esperienziale e la riscoperta del patrimonio culturale. Il 73% degli italiani dichiara di privilegiare attività legate alla storia locale, mentre oltre la metà dei residenti attribuisce un valore maggiore alle esperienze rispetto ai beni materiali. Il comparto dei viaggi nei borghi, affiancato da proposte enogastronomiche e attività all'aria aperta, si conferma il preferito. Cresce inoltre l'attenzione verso l'economia locale: il 62% degli intervistati si dice disposto a spendere di più per realtà in grado di generare benefici diretti sul territorio.

I dettagli e le installazioni artistiche trasformano i vicoli dei piccoli comuni in archivi viventi di storie

Gastronomia e partnership: il dessert “Pensiero d'Amore” nei ristoranti

Un elemento centrale della manifestazione è il legame con la cucina del territorio. I ristoranti dei piccoli comuni aderenti proporranno il "Pensiero d'Amore", il dolce simbolo della serata. Per il 2026, il dessert è una rivisitazione del signature dessert di Mastercard firmata dalla chef Francesca Benedettelli. La collaborazione tra l'Associazione e l'istituto finanziario, avviata nel 2025, punta a incentivare un modello di accoglienza che unisce la scoperta di itinerari alternativi alla valorizzazione dei talenti del luogo e degli operatori che lavorano dietro le quinte della rassegna. Come da consuetudine, la serata si chiuderà con il bacio di mezzanotte in tutte le piazze coinvolte.

: I panorami d'Italia e il turismo all'aria aperta al centro dei trend d'acquisto dei viaggiatori contemporanei

La proiezione internazionale della Notte Romantica

L'evento ha ormai consolidato una forte dimensione europea. Il format, esportato all'interno della Federazione Internazionale Les Plus Beaux Villages de la Terre, quest'anno verrà replicato contemporaneamente dalle associazioni partner in Francia, Spagna, Belgio (Vallonia) e Bosnia-Erzegovina, unendo culture differenti attraverso una strategia comune di promozione territoriale.

Il tradizionale bacio di mezzanotte unisce idealmente tutte le piazze italiane coinvolte nella manifestazione

Questa forte spinta all'internazionalizzazione rappresenta uno dei traguardi più significativi della storia dell'evento, come evidenziato nella conclusione della nota del Presidente «Siamo particolarmente orgogliosi del fatto che questa iniziativa abbia assunto una dimensione internazionale. Alcuni anni fa la nostra Associazione ha proposto il format all’interno della Federazione Internazionale Les Plus Beaux Villages de la Terre e, anche quest’anno, le associazioni dei Borghi più belli di Francia, Spagna, Vallonia (Belgio) e Bosnia-Erzegovina organizzeranno la Notte Romantica nei rispettivi Paesi, confermando la forza universale di un messaggio che unisce territori, culture e persone attraverso il linguaggio dell’amore e della bellezza»

I dettagli specifici e i programmi delle singole località sono disponibili sul portale ufficiale dell'Associazione.