Mykonos ha un nuovo resort: apre il primo Four Seasons dell’isola greca

Dopo una lunga attesa, Four Seasons debutta finalmente a Mykonos. Il nuovo resort del gruppo ha aperto le prenotazioni a poche settimane dall’inizio dell’estate, portando sull’isola delle Cicladi uno dei marchi più prestigiosi dell’ospitalità internazionale. La struttura sorge nella baia di Kalo Livadi, sulla costa meridionale di Mykonos, e si sviluppa lungo una scogliera affacciata sull’Egeo tra terrazze panoramiche, giardini mediterranei e una spiaggia privata.

L'attesa è finita: Four Seasons apre a Mykonos

L'attesa è finita: Four Seasons apre a Mykonos

«Four Seasons Hotel Mykonos ridefinisce il concetto di vacanza nelle isole greche, portandolo a un nuovo livello di lusso autentico, attenzione ai dettagli e servizio su misura - ha dichiarato Adrian Messerli, presidente hotel operations Emea. Il nostro obiettivo è offrire agli ospiti un’esperienza più profonda, oltre la vita notturna e le spiagge iconiche, che consenta di entrare in contatto in modo più significativo con la cultura greca». Situato a circa 20 minuti dall’aeroporto e dal centro di Chora, il resort punta a offrire un punto di partenza privilegiato per esplorare l’isola e l’arcipelago delle Cicladi. Navette dedicate e trasferimenti privati consentono di raggiungere facilmente le principali località di Mykonos, mentre il molo privato dell’hotel permette di organizzare escursioni in yacht verso spiagge meno frequentate, aree dedicate al kitesurf e isole vicine.

Il resort come base per esplorare l’isola

Fra le esperienze proposte figurano le passeggiate tra le strade lastricate e le case bianche di Chora, la visita all’isola di Delos, tra i più importanti siti archeologici del Mediterraneo, e la scoperta delle numerose spiagge che hanno reso celebre Mykonos a livello internazionale. «I nostri esperti locali sono in grado di creare esperienze su misura in base agli interessi di ogni ospite - ha aggiunto il general manager Ryan Grande. Che si tratti di consigliare ristoranti lontani dai circuiti turistici, organizzare visite guidate per le famiglie, preparare un picnic gourmet o semplicemente di aiutare a orientarsi nel labirinto di vicoli e piazze di Chora, il nostro team saprà trasformare ogni soggiorno nella perfetta vacanza su un’isola greca».

Un progetto firmato Nicos Valsamakis tra architettura cicladica e sostenibilità

Firmato dall’architetto greco Nicos Valsamakis, il progetto si sviluppa su sei ettari distribuiti su più livelli e interpreta l’architettura delle Cicladi attraverso un insieme di volumi bianchi, vialetti in pietra, cortili e giardini progettati dalla paesaggista Helli Pangalou. Le 94 camere e suite godono tutte di vista mare e ampie terrazze private; nelle categorie superiori sono presenti anche piscine infinity affacciate sull’Egeo. La struttura integra inoltre diverse soluzioni orientate alla sostenibilità, tra cui l’utilizzo di acqua desalinizzata, energia solare e sistemi avanzati di gestione dei rifiuti.

Volumi bianchi e spazi terrazzati reinterpretano il linguaggio delle Cicladi

Volumi bianchi e spazi terrazzati reinterpretano il linguaggio delle Cicladi

L’offerta gastronomica è stata progettata da Rockwell Group di New York e si articola in quattro diversi concept: Álef, che propone una cucina mediterranea incentrata sulla griglia e sul forno a legna; Kafeneo, che si ispira alle tradizionali coffee house greche; Corbu, che guarda invece alla cucina costiera italiana e all’immaginario della Dolce Vita; e The Beach, che accompagna gli ospiti dalla colazione al tramonto con una proposta più informale. Completano l’offerta il servizio in camera attivo 24 ore su 24, una sala privata per eventi fino a 15 persone all’interno di Álef e la possibilità di riservare in esclusiva gli spazi dedicati alla ristorazione.

Una delle camere del Four Seasons Hotel Mykonos

Una delle camere del Four Seasons Hotel Mykonos

Spa, spiaggia privata e servizi per le famiglie

L’area wellness comprende una Spa progettata da Wimberly Interiors con sette sale trattamenti, tra cui una dedicata alle coppie e una suite privata, oltre a sauna, hammam, juice bar e padiglione esterno. A disposizione degli ospiti anche una palestra e uno spazio dedicato allo yoga. A pochi passi dalle camere si trova la già citata spiaggia privata del resort, pensata come alternativa più appartata rispetto ai celebri beach club dell’isola. Due piscine infinity e un servizio altamente personalizzato completano l’esperienza. Particolare attenzione è riservata anche alle famiglie. I bambini tra i 5 e i 12 anni possono accedere a un kids’ club supervisionato, mentre i genitori hanno a disposizione un servizio di baby-sitting. Suite e camere comunicanti contribuiscono inoltre a rendere la struttura adatta ai soggiorni familiari.