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A Marina di Massa

Apre Aurea: la pasticceria firmata Damiano Carrara dentro l’Hotel Excelsior

Aurea, More Than pastry, la pasticceria griffata incontra l’hotellerie. Si tratta di una collaborazione nata tra l'Hotel Excelsior di Marina di Massa e il noto volto televisivo Damiano Carrara

di Redazione CHECK-IN
 
04 giugno 2026 | 16:34

Apre Aurea: la pasticceria firmata Damiano Carrara dentro l’Hotel Excelsior

Aurea, More Than pastry, la pasticceria griffata incontra l’hotellerie. Si tratta di una collaborazione nata tra l'Hotel Excelsior di Marina di Massa e il noto volto televisivo Damiano Carrara

di Redazione CHECK-IN
04 giugno 2026 | 16:34
 

Indice dei Contenuti

Aurea, More than pastry, è il nome della pasticceria che aprirà sabato 6 giugno, all’interno dell’Hotel Excelsior di Marina di Massa. Un progetto che vede la stretta collaborazione tra l’elegante hotel della riviera apuana e Damiano Carrara, noto pastry chef. «Un nome che evoca il sole e il luccichio del mare, racconta Chiara, moglie ed efficiente spalla organizzativa di Damiano». More Than pastry, è più di una semplice pasticceria: un salotto dove sedersi comodamente, come in casa, circondati da morbidi colori, discreti, ma eleganti. Bancone, tovagliette, packaging, grembiuli: tutto è di una tonalità uniforme, che si lega perfettamente all’arredamento e ai materiali della sala, accanto alla piscina.

Aurea unisce pasticceria d’autore ed eleganza d’hotel in un ambiente raffinato e accogliente
Aurea unisce pasticceria d’autore ed eleganza d’hotel in un ambiente raffinato e accogliente

«Con Aurea nasce proprio questo desiderio: unire la pasticceria d’autore al mondo dell’hotellerie per creare un luogo in cui accoglienza, emozione e gusto possano vivere insieme, sottolinea Damiano, volto noto della trasmissione televisiva Bake Off, All’estero è frequente trovare pasticcerie griffate all’interno di hotel.»  Aurea vuole trasformare ricordi, territori e viaggi in dolci da condividere.

Legami col territorio e l’infanzia

«Qui si fa una colazione alternativa, buona e semplice, legata al territorio», prosegue. La classica torta di riso carrarina a base di riso, latte e uova tra le mani di Damiano si trasforma: «L’ho chiamata Aurea: un biscuit con una mousse super leggera a base di albume. È un dolce che sa di vaniglia, di limone, di mare, ma anche di casa.», continua Damiano.  Quella che abbiamo apprezzato di più è quella a base di erbe.

È una rivisitazione della “torta coi becchi”, una delle ricette più antiche della tradizione lucchese, un perfetto equilibrio tra dolce e salato, un ripieno aromatico a base di bietole in un guscio di pasta frolla. Damiano l’ha chiamato Lucca, in onore della sua città. Una rielaborazione della tradizione a base di erbe di campo con frangipane al pinolo, cannella e pinoli sabbiati, quando l’assaggi emerge una sinfonia di profumi. Ciò che piace di Damiano è che i suoi dolci non stancano, mai eccessivi e soprattutto leggeri.

Mantenere la vena creativa, anche senza glutine

Quando li conosci capisci come il legame che li unisce sia fondato sull’affetto e sulla complicità. Chiara e Matteo si compenetrano a vicenda, se Damiano è la parte vulcanica e creativa, Chiara si occupa della parte commerciale, dei contratti e del packaging, come quello che ha realizzato per la compagnia aerea Ita. Grande attenzione è dedicata anche al mondo gluten free e senza lattosio, interpretato non come alternativa ma come parte integrante dell’esperienza Aurea.

Damiano Carrara
Damiano Carrara

I dessert à la carte e i dolci al piatto vengono infatti realizzati senza glutine e senza lattosio, mantenendo la stessa ricerca tecnica, sensoriale ed estetica dell’alta pasticceria contemporanea.  La cura nei confronti della pasticceria gluten free non è altro che una dichiarazione d’affetto soprattutto alla moglie Chiara, celiaca da molti anni, non solo anche a molti che soffrono di intolleranze.

L’Hotel Excelsior di Massa Marittima

«Non è stato un investimento da poco, racconta Sara Giannelli, proprietaria della struttura, ha comportato una nuova cucina attrezzata, esattamente sopra la sala.» Tutto è nato per caso: un anno fa il ristorante si era trovato improvvisamente senza pastry chef, così è iniziata la stretta collaborazione con Damiano, che ha il suo “Atelier” a Lucca. Da un anno fornisce il dessert al ristorante dell’hotel: Sara in questo periodo ha potuto apprezzare il dinamismo di Damiano, anzi ne è rimasta “affascinata” e così «l’abbiamo portato al mare», prosegue. L’Hotel Excelsior è proprio accanto al litorale: la famiglia Giannelli l’ha acquistato 30 anni fa. Sara segue l’hotel con attenzione e passione. Lo si nota anche dai piccoli dettagli come la biancheria del bagno o della tavola, senza trascurare la cortesia del personale.

All’Excelsior l’ospitalità incontra la cucina d’autore in un contesto elegante con vista sul mare e sulle Alpi Apuane
All’Excelsior l’ospitalità incontra la cucina d’autore in un contesto elegante con vista sul mare e sulle Alpi Apuane

Nato dall’ampliamento dell’antica Villa Pellerano e caratterizzato dall’architettura razionalista firmata da Ezio Bienaimè in collaborazione con Aldo Pisani, l’Excelsior è stato recentemente rinnovato in tutti i suoi ambienti e oggi ospita 55 camere tra suite, junior suite e camere vista mare o vista Alpi Apuane. Fiore all’occhiello della struttura è anche il ristorante panoramico “Il Sestante”, guidato dal giovane chef Luca Marino, che propone una cucina fusion contemporanea capace di valorizzare i prodotti del territorio e il pescato locale attraverso tecnica, creatività e attenzione alla materia prima.  Il ristorante al sesto piano, aperto agli ospiti e agli esterni, gode di una vista stupenda. Delizioso l’angolo per l’aperitivo, comode e belle le sedute intrecciate di Talenti, piacevoli le lampade da tavolo, ultima novità di Zafferano. 

Hotel Excelsior
Via Cesare Battisti 1 54100 Marina di Massa
Tel +39 0585 8601

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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