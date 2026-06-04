KU by El Gaucho: sul lago Maggiore il nuovo beach club di Javier Zanetti

Dopo oltre vent’anni di attività a Milano con El Gaucho, Javier Zanetti ha aperto una nuova insegna sul lago Maggiore. L’ex capitano e leggenda dell’Inter, oggi presidente onorario del club nerazzurro, ha infatti avviato il soft opening di KU by El Gaucho, beach club, ristorante e cocktail bar situato all’interno del parco Gaggetto di Laveno Mombello (Va), in prossimità dell’imbarco dei traghetti. L’inaugurazione ufficiale è invece prevista entro la fine del mese (di giugno) e vedrà la presenza dello stesso Zanetti (la data sarà annunciata nei prossimi giorni).

Javier Zanetti, presidente onorario dell’Inter e proprietario di El Gaucho

Javier Zanetti, presidente onorario dell’Inter e proprietario di El Gaucho

Un beach club tra ristorazione, intrattenimento, sport e relax

Più che un semplice ristorante, KU by El Gaucho è stato concepito come una destinazione estiva capace di unire ristorazione, intrattenimento, sport e relax. La struttura si sviluppa su oltre 200 metri quadrati completamente all’aperto - con coperture leggere tra gazebo e ombrelloni e una grande area suddivisa tra ristorante e lounge - in grado di accogliere fino a 250 persone contemporaneamente. Un progetto pensato per essere vissuto dal mattino fino a tarda sera, con il lago Maggiore a fare da sfondo alle diverse attività proposte.

L’area bar e ai tavoli di KU by El Gaucho

L’area bar e ai tavoli di KU by El Gaucho

La cucina al centro: cotture lente, pizza e proposta all day dining

Il cuore dell’offerta resta la cucina e, naturalmente, il fuoco, elemento identitario della tradizione della parrilla argentina su cui il marchio di Zanetti ha costruito la propria proposta gastronomica. Elemento centrale del locale è una griglia di oltre 2,20 metri di lunghezza, posizionata in modo da essere visibile agli ospiti (di fronte all’area bar e ai tavoli), dove prende forma una proposta gastronomica ispirata alla tradizione argentina, con cotture dirette e indirette che possono richiedere fino a sei ore di preparazione e specialità come asado, entraña e tagli selezionati. Accanto alla brace trovano poi spazio anche le pizze e una proposta all day dining studiata per accompagnare gli ospiti durante l’intera giornata, dal pranzo all’aperitivo, fino alla cena o a un semplice drink vista lago.

La cucina di KU by El Gaucho punta sulla carne alla brace

La cucina di KU by El Gaucho punta sulla carne alla brace

Un ruolo importante è affidato anche al cocktail bar, operativo dalla tarda mattinata fino alla sera con una selezione di drink e signature cocktail. La programmazione segue il ritmo della giornata, partendo da atmosfere più rilassate per arrivare, al tramonto, a una formula di soft clubbing caratterizzata da dj set quotidiani e da una proposta musicale pensata per valorizzare il contesto del lago. La musica rappresenta infatti uno degli elementi distintivi di KU. È già in fase di definizione un calendario di appuntamenti che accompagnerà tutta la stagione con spettacoli di tango, concerti jazz, dj set e serate speciali, portando sul lago Maggiore quell’idea di convivialità e cultura argentina che da sempre caratterizza il mondo El Gaucho.

Sport e tempo libero: beach volley, basket e altre attività sul lago

Accanto alla ristorazione e all’intrattenimento, come anticipato, il progetto comprende anche un’area dedicata al relax e alle attività all’aria aperta. Lettini e cabana consentono di vivere il lago in tranquillità, mentre una zona sportiva ospita campi da beach volley e basket. Sono inoltre in fase di allestimento ulteriori servizi dedicati al tempo libero, tra cui pedalò e biciclette, con l’obiettivo di rendere la struttura un punto di riferimento per residenti, turisti e frequentatori del lago.