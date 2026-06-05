Croazia, la costa dei contrasti: dalle spiagge urbane di Makarska alle baie isolate di Pag

La costa croata continua a essere una delle direttrici più osservate del turismo mediterraneo, ma al di là delle immagini più note si sviluppa un mosaico di spiagge molto diverse tra loro. Dall’Istria alle isole della Dalmazia, il paesaggio alterna baie urbane, tratti sabbiosi rari e litorali più selvaggi, in un equilibrio tra natura, stagionalità e trasformazioni del turismo costiero.

Hawaii Beach a Verudela, la cala urbana tra rocce e tuffi naturali

Hawaii Beach (Verudela, Pola)

Hawaii Beach (Verudela, Pola)

Tra le scogliere della penisola di Verudela, a breve distanza dal centro di Pola, la spiaggia conosciuta come Hawaii si apre in una piccola baia di ciottoli. Il mare assume tonalità turchesi e il contesto naturale resta ancora in parte integro, nonostante la vicinanza alle strutture turistiche. Il percorso di accesso avviene attraverso il lungomare, dove il paesaggio alterna tratti rocciosi e vegetazione mediterranea. Alcuni punti permettono di tuffarsi direttamente dalle rocce, mentre lungo la costa si trovano servizi essenziali e locali stagionali.

Bijeca a Medulin, l’unica spiaggia sabbiosa dell’Istria con fondale progressivo

Spiaggia Bijeca (Medulin, Istria)

Spiaggia Bijeca (Medulin, Istria)

A Medulin la spiaggia di Bijeca rappresenta una delle poche distese sabbiose dell’Istria. Il litorale si sviluppa per circa un chilometro con un fondale basso e progressivo, caratteristica che la rende frequentata soprattutto da famiglie. Alle spalle della spiaggia si estende una pineta che offre ombra naturale durante le ore più calde. L’area è attrezzata con servizi turistici e propone attività come kayak e SUP, praticate soprattutto nelle ore mattutine quando il mare è più calmo.

Vela Plaža a Baška, il lungo arco di ciottoli premiato dalla Bandiera Blu

Vela Plaža (Baška, isola di Krk)

Vela Plaža (Baška, isola di Krk)

Nel sud dell’isola di Krk, la spiaggia di Vela Plaža a Baška si distingue per la lunga linea di ciottoli chiari che si affaccia su un mare limpido. Il litorale, ampio e aperto, è affiancato da un lungomare urbano che concentra ristorazione e servizi. La presenza della Bandiera Blu, mantenuta nel tempo, è legata alla qualità delle acque e alla gestione dell’area costiera. Il contesto alterna momenti di vivacità turistica a zone più tranquille verso le estremità della baia.

Cikat a Lussino, la baia protetta dove il mare resta calmo tra le pinete

Spiaggia di Cikat (isola di Lussino)

Spiaggia di Cikat (isola di Lussino)

Sull’isola di Lussino, la baia di Cikat è caratterizzata da una costa frastagliata e da pinete che arrivano quasi a toccare il mare. Le piccole insenature sabbiose e ghiaiose si susseguono lungo un tratto protetto dai venti, con acque generalmente calme. L’area è frequentata da chi cerca un ambiente naturale e da chi pratica attività leggere come kayak e ciclismo lungo i sentieri costieri. La presenza di strutture ricettive è integrata nel paesaggio senza alterarne in modo evidente la morfologia.

Bošana a Pag, la costa essenziale dove il paesaggio diventa quasi lunare

Spiaggia di Bošana (isola di Pag)

Spiaggia di Bošana (isola di Pag)

La costa settentrionale dell’isola di Pag, in particolare la spiaggia di Bošana, presenta un paesaggio essenziale, segnato da rocce chiare e tratti di ciottoli. Il territorio è poco urbanizzato e conserva un carattere naturale marcato, con ampie vedute sul mare aperto. L’assenza di servizi strutturati contribuisce a mantenere un’atmosfera silenziosa, spesso scelta da chi ricerca contesti meno frequentati rispetto ad altre zone dell’Adriatico.

Sakarun a Dugi otok, la baia chiara con fondale basso e acqua turchese

Sakarun (isola di Dugi otok)

Sakarun (isola di Dugi otok)

La spiaggia di Sakarun, sull’isola di Dugi otok, è una baia ampia con sabbia chiara e mare dalle tonalità turchesi. Il fondale basso e la protezione naturale offerta dalla vegetazione circostante rendono l’area adatta a una frequentazione familiare. La pineta retrostante crea zone d’ombra naturale lungo il perimetro della spiaggia. Nonostante la notorietà crescente, il contesto mantiene un assetto paesaggistico relativamente stabile.

Makarska e il Biokovo, la spiaggia urbana dominata dalle montagne a picco sul mare

Spiaggia di Makarska (Riviera di Makarska)

Spiaggia di Makarska (Riviera di Makarska)

La spiaggia urbana di Makarska si sviluppa lungo la riviera dominata dal massiccio del Biokovo, che scende a ridosso del mare. Il litorale è composto da ciottoli e ghiaia e si affaccia su un lungomare attrezzato con servizi turistici e locali. L’area è tra le più frequentate della costa dalmata, con una forte presenza di attività balneari e sportive. Le baie minori lungo la riviera offrono invece contesti più raccolti, spesso ombreggiati dalla vegetazione mediterranea.

Zlatni rat a Brac, la lingua di ciottoli che cambia forma con vento e correnti

Zlatni rat (isola di Brac)

Zlatni rat (isola di Brac)

Sull’isola di Brac, nei pressi di Bol, la spiaggia di Zlatni rat si distingue per la sua forma dinamica, una lingua di ciottoli che si estende nel mare e cambia orientamento in base a vento e correnti. Il fenomeno naturale che la caratterizza ha reso questo tratto di costa un punto di osservazione costante per chi pratica sport velici. Il contesto è aperto e ventilato, con condizioni variabili che influenzano la morfologia della spiaggia nel corso delle stagioni.

Banje a Dubrovnik, la spiaggia urbana con vista diretta sulle mura storiche

Spiaggia di Banje (Dubrovnik)

Spiaggia di Banje (Dubrovnik)

Ai piedi delle mura storiche di Dubrovnik, la spiaggia di Banje si affaccia su un tratto di mare che guarda verso l’isola di Lokrum. Il paesaggio unisce elementi urbani e naturalistici, con acque limpide e fondale misto tra sabbia e ciottoli. La vicinanza al centro storico rende la spiaggia parte integrante del tessuto cittadino, con una forte interazione tra flussi turistici e vita locale lungo il litorale.

Korcula tra Vela Pržina e Pupnatska Luka, sabbia rara e baie nascoste tra vigneti e colline

Spiaggia dell'isola di Korcula

Spiaggia dell'isola di Korcula

Nell’area di Lumbarda, sull’isola di Korcula, la spiaggia di Vela Pržina è una delle poche sabbiose dell’isola. Il fondale digrada lentamente e le acque risultano generalmente calme. Il contesto è circondato da vigneti e colline basse, che contribuiscono a definire un paesaggio rurale costiero. L’area è frequentata soprattutto nei mesi estivi, con una distribuzione piuttosto regolare dei flussi lungo la giornata. La baia di Pupnatska Luka, sempre sull’isola di Korcula, è caratterizzata da ciottoli chiari e da un mare trasparente che riflette le colline circostanti. L’accesso avviene attraverso una strada interna che attraversa l’entroterra dell’isola. La spiaggia è inserita in un contesto naturale compatto, dove la vegetazione mediterranea arriva fino a ridosso dell’acqua, creando un equilibrio tra paesaggio terrestre e marino.