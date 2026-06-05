Una delle piscine salate più grandi d’Europa in un hotel ai piedi del Wilder Kaiser

Formatosi circa 250 milioni di anni fa dall’evaporazione di un mare primordiale e custodito nelle profondità delle Alpi Bavaresi, il sale fossile di Bad Reichenhall è apprezzato per le sue proprietà rigeneranti e lenitive. Allo Stanglwirt, gli ospiti possono sperimentarne i benefici nella più grande piscina salata interna ed esterna d’Europa, immersi nello scenario mozzafiato del Wilder Kaiser. Kitzbühel / Going am Wilden Kaiser (Austria) - C’è un piacere sottile, squisitamente estivo, nel lasciarsi andare alla sensazione di assenza di gravità che l’acqua salata regala al corpo. Un’esperienza di galleggiamento profondo che allo Stanglwirt assume una dimensione immersiva, grazie all’utilizzo del sale fossile di Bad Reichenhall, tra i più puri d’Europa.

Skyline Medien La piscina salata interna ed esterna dello Stanglwirt immersa nel panorama del Wilder Kaiser

La piscina salata interna ed esterna dello Stanglwirt immersa nel panorama del Wilder Kaiser

Sale fossile di Bad Reichenhall: origine e benefici per il benessere

Il sale fossile di Bad Reichenhall proviene da depositi marini risalenti a circa 250 milioni di anni fa, rimasti isolati per ere geologiche nel cuore delle Alpi Bavaresi. La sua composizione naturale, ricca di minerali e oligoelementi, lo rende particolarmente apprezzato nei percorsi di benessere termale e cura della pelle. L’assenza di contaminazioni moderne e microplastiche lo distingue dal sale marino contemporaneo, rendendolo ideale per trattamenti di detox cutaneo, rilassamento muscolare e supporto alla circolazione.

Piscina di roccia, idromassaggio nella zona dedicata al benessere

Piscina di roccia, idromassaggio nella zona dedicata al benessere

Tra le più grandi piscine salate d’Europa allo Stanglwirt

Nel cuore del resort Stanglwirt prende forma una delle piscine salate interne ed esterne più estese d’Europa, con una superficie di circa 210 m² e temperatura costante di 36°C. L’acqua salina favorisce il galleggiamento naturale, riducendo il carico sulle articolazioni e amplificando la sensazione di leggerezza. A completare l’esperienza: lettini idromassaggio, nicchie massaggianti e zone relax immerse in un ambiente alpino scenografico.

Il resort Stanglwirt ai piedi del Wilder Kaiser, tra architettura alpina e paesaggio naturale

Il resort Stanglwirt ai piedi del Wilder Kaiser, tra architettura alpina e paesaggio naturale

Wellness alpino e panorama del Wilder Kaiser

Affacciato sul massiccio del Wilder Kaiser, il resort propone un ecosistema acquatico di oltre 12.000 mq. Piscine indoor integrate nella roccia, grotta salina e sorgenti private alimentano un percorso di rigenerazione continua tra acqua, luce e silenzio. All’esterno, piscine salate riscaldate e una vasca sportiva da 25 metri affiancano laghetti naturali e aree sauna, creando un equilibrio tra attività e recupero.

Alexander Heil I tetti erbosi e l’architettura sostenibile del resort integrata nel paesaggio alpino

I tetti erbosi e l’architettura sostenibile del resort integrata nel paesaggio alpino

Sostenibilità rigenerativa e ospitalità alpina

Il modello del Stanglwirt si basa su un approccio energetico autosufficiente, con impianti idroelettrici e geotermici che riducono drasticamente il consumo di combustibili fossili. I tetti erbosi, il legno naturale e l’utilizzo di acqua sorgiva certificata contribuiscono a un sistema integrato che valorizza il territorio alpino e ne preserva la biodiversità.

Sport e attività outdoor: tennis, equitazione e golf nel contesto alpino del Wilder Kaiser

Sport e attività outdoor: tennis, equitazione e golf nel contesto alpino del Wilder Kaiser

Sport, biohacking e percorsi di longevità

Il resort si distingue anche come polo sportivo internazionale: tennis, padel, equitazione con cavalli Lipizzani e golf academy convivono con programmi dedicati al benessere fisico. Dal 2026, un hub dedicato al biohacking mitocondriale introduce protocolli basati sulla simulazione dell’altitudine, con l’obiettivo di stimolare il recupero cellulare e migliorare la performance fisica in modo naturale.