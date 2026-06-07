Lavorare da remoto tra vigneti e spa: il nuovo soggiorno a Le Marne Relais

l modo di viaggiare e lavorare sta cambiando profondamente. Sempre più professionisti scelgono periodi di soggiorno più lunghi in cui attività lavorativa e tempo personale si intrecciano. È il fenomeno del workation, sempre più diffuso nelle destinazioni che uniscono paesaggio, servizi e qualità della vita, come le colline di Langhe e Monferrato.
Nel cuore di Costigliole d’Asti, il workation trova una delle sue espressioni più complete. Il territorio, tra vigneti e colline Patrimonio Unesco, favorisce soggiorni flessibili in cui il lavoro da remoto si integra con natura, silenzio e ritmi più sostenibili.
Le Marne Relais: l’ospitalità immersa tra vigneti e natura
A incarnare questo nuovo modello è Le Marne Relais, immerso nella tenuta Mura Mura. Circondato da circa 30 ettari tra vigneti, frutteti e boschi, il relais propone ambienti progettati per favorire concentrazione, creatività e benessere, senza rinunciare al comfort. Le camere, dalla Casa sospesa tra le vigne alle dimore ispirate ad arte e poesia, sono concepite come spazi silenziosi e luminosi, pensati per chi lavora da remoto in cerca di equilibrio tra produttività e qualità del tempo.
Sport e benessere come parte della giornata di lavoro
Il workation a Le Marne Relais integra il movimento come elemento quotidiano. La piscina coperta semi-olimpionica da 25 metri, la palestra attrezzata con macchinari Technogym affacciata sui vigneti, lo yoga e la corsa tra le colline trasformano le pause in momenti di rigenerazione. Tra le esperienze proposte anche il progetto “Nuota, Pedala, Corri, Emozionati”, dedicato al triathlon, e “Sfida le colline tra Langhe e Monferrato”, pensato per il ciclismo su percorsi panoramici guidati. Le attività includono inoltre lezioni di nuoto con Alessia Regli, sessioni di corsa tra i vigneti e pratiche di yoga orientate alla consapevolezza.
Wellness & spa: il tempo del recupero consapevole
L’area Wellness & Spa completa l’esperienza con trattamenti personalizzati e percorsi olistici. Il momento del relax diventa parte integrante della giornata, con rituali come il Wellness Sunset che accompagnano il passaggio dal lavoro alla sera in chiave rigenerativa.
Ristorazione e territorio: radici ristorante in vigna
La dimensione gastronomica è centrale grazie a Radici Ristorante in Vigna, che interpreta il territorio attraverso stagionalità, ricerca e materia prima locale. La cucina diventa parte del ritmo quotidiano, trasformando pranzo e cena in momenti di equilibrio e recupero energetico. La vicinanza con la cantina Mura Mura arricchisce il soggiorno con degustazioni verticali, visite guidate e percorsi sensoriali. Il vino diventa strumento di conoscenza del territorio e parte integrante dell’esperienza workation.
«Oggi il vero lusso è poter scegliere come vivere il proprio tempo», racconta Guido Martinetti, proprietario di Le Marne Relais «Il workation non è una moda, ma una conseguenza naturale di un cambiamento: le persone vogliono lavorare bene, ma anche vivere meglio. A Le Marne abbiamo semplicemente creato le condizioni perché questo accada, in modo spontaneo».
Workation come nuovo equilibrio tra lavoro e vita
A Le Marne Relais il workation diventa un modello concreto di soggiorno: lavoro, sport, benessere e gastronomia convivono in un unico ecosistema. Un approccio che ridefinisce il concetto stesso di viaggio, trasformandolo in esperienza quotidiana.
Str. Pasquana, 5 14055 Costigliole d'Asti (At)