Lavorare da remoto tra vigneti e spa: il nuovo soggiorno a Le Marne Relais

l modo di viaggiare e lavorare sta cambiando profondamente. Sempre più professionisti scelgono periodi di soggiorno più lunghi in cui attività lavorativa e tempo personale si intrecciano. È il fenomeno del workation, sempre più diffuso nelle destinazioni che uniscono paesaggio, servizi e qualità della vita, come le colline di Langhe e Monferrato.

Il workation ridefinisce il modo di vivere il tempo: lavoro da remoto, natura e benessere si integrano in un’unica esperienza tra le colline di Langhe e Monferrato

Il workation ridefinisce il modo di vivere il tempo: lavoro da remoto, natura e benessere si integrano in un’unica esperienza tra le colline di Langhe e Monferrato

Nel cuore di Costigliole d’Asti, il workation trova una delle sue espressioni più complete. Il territorio, tra vigneti e colline Patrimonio Unesco, favorisce soggiorni flessibili in cui il lavoro da remoto si integra con natura, silenzio e ritmi più sostenibili.

Le Marne Relais: l’ospitalità immersa tra vigneti e natura

A incarnare questo nuovo modello è Le Marne Relais, immerso nella tenuta Mura Mura. Circondato da circa 30 ettari tra vigneti, frutteti e boschi, il relais propone ambienti progettati per favorire concentrazione, creatività e benessere, senza rinunciare al comfort. Le camere, dalla Casa sospesa tra le vigne alle dimore ispirate ad arte e poesia, sono concepite come spazi silenziosi e luminosi, pensati per chi lavora da remoto in cerca di equilibrio tra produttività e qualità del tempo.

Le colline di Langhe e Monferrato circondano Le Marne Relais, tra vigneti e paesaggi Unesco

Le colline di Langhe e Monferrato circondano Le Marne Relais, tra vigneti e paesaggi Unesco

Sport e benessere come parte della giornata di lavoro

Il workation a Le Marne Relais integra il movimento come elemento quotidiano. La piscina coperta semi-olimpionica da 25 metri, la palestra attrezzata con macchinari Technogym affacciata sui vigneti, lo yoga e la corsa tra le colline trasformano le pause in momenti di rigenerazione. Tra le esperienze proposte anche il progetto “Nuota, Pedala, Corri, Emozionati”, dedicato al triathlon, e “Sfida le colline tra Langhe e Monferrato”, pensato per il ciclismo su percorsi panoramici guidati. Le attività includono inoltre lezioni di nuoto con Alessia Regli, sessioni di corsa tra i vigneti e pratiche di yoga orientate alla consapevolezza.

Benessere e attività fisica integrati nella routine quotidiana del workation.

Benessere e attività fisica integrati nella routine quotidiana del workation.

Wellness & spa: il tempo del recupero consapevole

L’area Wellness & Spa completa l’esperienza con trattamenti personalizzati e percorsi olistici. Il momento del relax diventa parte integrante della giornata, con rituali come il Wellness Sunset che accompagnano il passaggio dal lavoro alla sera in chiave rigenerativa.

Trattamenti per il riequilibrio tra lavoro e benessere

Trattamenti per il riequilibrio tra lavoro e benessere

Ristorazione e territorio: radici ristorante in vigna

La dimensione gastronomica è centrale grazie a Radici Ristorante in Vigna, che interpreta il territorio attraverso stagionalità, ricerca e materia prima locale. La cucina diventa parte del ritmo quotidiano, trasformando pranzo e cena in momenti di equilibrio e recupero energetico. La vicinanza con la cantina Mura Mura arricchisce il soggiorno con degustazioni verticali, visite guidate e percorsi sensoriali. Il vino diventa strumento di conoscenza del territorio e parte integrante dell’esperienza workation.

Radici Ristorante in Vigna, cucina del territorio e stagionalità per una pausa rigenerativa

Radici Ristorante in Vigna, cucina del territorio e stagionalità per una pausa rigenerativa

«Oggi il vero lusso è poter scegliere come vivere il proprio tempo», racconta Guido Martinetti, proprietario di Le Marne Relais «Il workation non è una moda, ma una conseguenza naturale di un cambiamento: le persone vogliono lavorare bene, ma anche vivere meglio. A Le Marne abbiamo semplicemente creato le condizioni perché questo accada, in modo spontaneo».

Workation come nuovo equilibrio tra lavoro e vita

A Le Marne Relais il workation diventa un modello concreto di soggiorno: lavoro, sport, benessere e gastronomia convivono in un unico ecosistema. Un approccio che ridefinisce il concetto stesso di viaggio, trasformandolo in esperienza quotidiana.