Non solo Mozart: Salisburgo punta su cinema, arte e nuove attrazioni culturali

C’è sempre una stagione adatta per trascorrere qualche giorno a Salisburgo, la città di Mozart, una delle gemme d’Austria e fra le capitali internazionali della cultura. Città preziosa, costellata di torri e di cupole dall’inconfondibile color verde rame, scintillante di vetrine, ricca di palazzi, chiese e piazze scenografiche, di musei e gallerie, abbellita di giardini attraversata dal corso sinuoso e luccicante della Salzach e dominata dall’imponente fortezza di Hohensalzburg: definire Salisburgo “Salotto d’Europa” non è una frase da cartolina illustrata. Con il suo mix unico fra fascino barocco e influenze contemporanee, appuntamenti di altissimo rilievo ed eventi alla portata di tutti, musei raffinati e attrazioni adatte anche alle famiglie con bambini, shopping e buona tavola, è una città elegante e colta, ma non superba, piacevole da visitare e da vivere, ideale per un piacevolissimo long week end.

Tourismus Salzburg Salisburgo, elegante intreccio di storia, musica e architetture barocche nel cuore d’Europa

Salisburgo, elegante intreccio di storia, musica e architetture barocche nel cuore d’Europa

Città dei festival per antonomasia, ammalia e attira gli amanti della musica e della cultura con un ricchissimo calendario di appuntamenti, fra cui spicca l’insuperabile trio di festival, che si è aperto con il Festival di Pasqua, è proseguito con il Festival di Pentecoste ed entra fra poco nel vivo con il famosissimo Festival di Salisburgo (dal 17 luglio al 30 agosto). Un motivo in più per visitarla e goderne lo spirito più autentico. Cosa vedere, fra mete classiche imperdibili e novità? Dove alloggiare e quali ristoranti scegliere? Ecco i nostri consigli.

Festival di Salisburgo, un evento di rilievo mondiale

Il Festival, innanzitutto, uno degli eventi culturali più importanti del mondo. Da oltre 100 anni ogni estate porta in città opere, teatro e concerti di altissimo livello, rappresentati nei luoghi più suggestivi del centro storico, che diventa un incantevole teatro diffuso. Ne è fulcro è l'opera “Jedermann” di Hugo von Hofmannsthal, che viene rappresentata tutti gli anni nella piazza della cattedrale, e che vedrà quest’anno accanto a Philipp Hochmair tre nuove interpreti: Daniela Ziegler, Sylvie Rohrer e Roxane Duran nel ruolo di Buhlschaft. Anche quest’anno sarà come sempre ricco di grande musica e grandi star. Asmik Grigorian sarà protagonista della "Carmen" di Georges Bizet, diretta da Teodor Currentzis, ed Elina Garanca dell'opera "Ariadne auf Naxos" (Arianna a Naxos) di Richard Strauss. Sui palcoscenici teatrali ci saranno due prime assolute di Elfriede Jelinek e Peter Handke.

Nel cuore del quartiere dei festival, la Hofstallgasse conduce tra bandiere internazionali verso la Fortezza di Hohensalzburg e il centro storico di Salisburgo

Nel cuore del quartiere dei festival, la Hofstallgasse conduce tra bandiere internazionali verso la Fortezza di Hohensalzburg e il centro storico di Salisburgo

Salisburgo, il salotto d’Europa

Salisburgo è una città unica, di incomparabile atmosfera. Qui tutto è eleganza, arte storia: il castello di Mirabell con i suoi giardini e il cuore barocco della città dichiarato Patrimonio Umanità dall’Unesco, con il duomo, la Franziskanerkirche, il Palazzo dei Vescovi Principi, la Neue Residenz con la torre dei carillon. Per orientarsi fra chiese e palazzi, vale la pena di seguire lo straordinario percorso circolare storico, museale e panoramico del DomQuartier, che svela il cuore più autentico della città, toccando gli edifici dove veniva gestito il potere dei principi arcivescovi. D’obbligo è anche una passeggiata nella Getreindegasse, la lunga via pedonale che racchiude in sé tutto lo spirito di Salisburgo.

Oesterreich Werbung Julius Silver I giardini di Mirabell, tra geometrie perfette e scorci sulla fortezza, raccontano l’eleganza senza tempo di Salisburgo

I giardini di Mirabell, tra geometrie perfette e scorci sulla fortezza, raccontano l’eleganza senza tempo di Salisburgo

Fiancheggiata da antichi palazzi, la via-salotto è tutto un susseguirsi di negozi raffinati, antiche cantine, splendide pasticcerie, ristoranti contrassegnati dalle caratteristiche insegne di ferro battuto: qui si possono trovare bouquet di fiori freschi e secchi dal gusto inimitabile, ninnoli di vento, candele di tutte le fogge e dimensioni, impeccabili loden, coloratissime giacche di lana cotta ed eleganti dirndl (i femminilissimi abiti un tempo costume tradizionale austriaco, ora realizzati - mantenendone intatte linee e proporzioni - in ogni genere di tessuto).

Tourismus Salzburg Via Getreidegasse con insegne in ferro battuto oppure dettaglio di Mozartkugeln artigianali

Via Getreidegasse con insegne in ferro battuto oppure dettaglio di Mozartkugeln artigianali

Nelle pasticcerie che si affacciano su Getreindegasse e sugli splendidi cortili a cui è collegata da una serie di brevi gallerie fiancheggiate da negozi, è d’obbligo assaggiare le (generose) fette di torta per le quali sono note e i Mozartkugeln, le caratteristiche praline di gianduia ricoperte di cioccolato fondente con un cuore di verde marzapane al pistacchio, avvolte in carta dorata con l’effige di Mozart. Se si vogliono gli originali “Original Salzburger Mozartkugel” prodotti artigianalmente senza conservanti né additivi artificiali, li si trovano solo nei quattro negozi della pasticceria “Konditorei Fürst”, che ne detiene il brevetto esclusivo.

Il 270° anniversario della nascita di Mozart

E sì, perché a Salisburgo Wolfgang Amadeus Mozart è nato e la città lo ricorda in tutti i modi possibili, dai più colti (i famosi Festival di cui è stato animatore fino alla sua morte Herbert von Karaian) ai più popolari e turistici (e quindi i suoi ritratti nelle vetrine, sulle confezioni di cioccolatini e liquori, sui foulards e su un’infinità di souvenir). Si visita la sua casa natale, ricca di reperti storici e ricordi, fra cui mobili dell’epoca, ritratti e lettere autentiche degli scambi epistolari fra i componenti della famiglia e gli strumenti musicali usati dal maestro fin dalla più tenera età. Il 2026, fra l’altro, è un anno particolare perché si festeggia il 270° anno della sua nascita e la città celebra il grande compositore con un’entusiasmante serie di concerti, produzioni operistiche, mostre e visite guidate.

La casa di Mozart (facciata gialla) a Salisburgo tra memoria storica e icone popolari diffuse in tutta la città

La casa di Mozart (facciata gialla) a Salisburgo tra memoria storica e icone popolari diffuse in tutta la città

La Camerata Salzburg, una delle orchestre da camera più antiche del mondo e più ricche di tradizione, celebrerà Mozart con una festa in tre parti (19 e 28 giugno) nella Sala Grande della Fondazione Mozarteum. Rudolf Buchbinder dirigerà e suonerà tre dei suoi concerti preferiti: il concerto in mi bemolle maggiore KV 271, il concerto in re minore KV 466 e il concerto in do maggiore KV 503.Per il 270° anniversario, anche il famoso Teatro delle Marionette rappresenterà regolarmente la propria versione del “Flauto magico”. Il Museo di Arte Moderna Rupertinum ospiterà fino al 14 giugno la mostra "Im Bann der Zauberflöte" (Il fascino del Flauto magico), che unisce musica e arte e illustra come questa famosa opera di Mozart abbia ispirato generazioni di artisti. Tra le opere esposte figurano lavori di Oskar Kokoschka, Max Slevogt e Wolfgang Hutter.

Vista sulla città dalla fortezza di Hohensalzburg

Per avere una visione d’insieme di Salisburgo, vale la pena di salire fino all'imponente fortezza di Hohensalzburg, che ne definisce dall’alto lo skyline e ne è diventata il simbolo. Via via baluardo difensivo, caserma, prigione e dimora dei principi vescovi, dominala città da oltre 900 anni ed è una delle fortezze meglio conservate d’Europa. La via più comoda per raggiungerla è la funicolare attiva dal 1892.

Tourismus Salzburg Dalla fortezza di Hohensalzburg, lo sguardo abbraccia Salisburgo tra tetti barocchi, fiume e montagne

Dalla fortezza di Hohensalzburg, lo sguardo abbraccia Salisburgo tra tetti barocchi, fiume e montagne

Oppure si sale con una camminata di una ventina di minuti seguendo una stradina che si imbocca a fianco del duomo e attraversa un bosco dove non è raro vedere gli scoiattoli saltare da ramo a ramo. Giunti a destinazione, la rocca con il suo fascino medioevale è da scoprire man mano, con magnifici scorci panoramici a 360°. Fra gli interni da visitare, non perdetevi le camere dei principi vescovi e la torre Reckturm.

Non solo storia: la Walk of Modern Art e i tesori dell’aviazione all’Hangar 7

A Salisburgo, città in continuo movimento dove la cultura non è ingessata, l’arte contemporanea s’intreccia armoniosamente con quella del passato. Ne è simbolo la Walk of Modern Art, un percorso che guida gli appassionati in un tour alla scoperta di installazioni firmate dai più rinomati artisti del panorama mondiale. Si tratta di un percorso museale a cielo aperto, accessibile a chiunque voglia immergersi nella magia dell’arte contemporanea, lungo il quale ci si imbatte nelle opere site-specific di artisti del calibro di Marina Abramovic, James Turrell, Anselm Kiefer e Mario Merz. Il risultato è un parco urbano dedicato ad opere d’arte di grande pregio, che nel loro insieme danno vita a una collezione unica pensata a misura della città.

Hangar-7 è il simbolo della Salisburgo contemporanea, dove architettura, design e aviazione si incontrano

Hangar-7 è il simbolo della Salisburgo contemporanea, dove architettura, design e aviazione si incontrano

Sempre in tema di contemporaneo, assolutamente unico ed insolito è Hangar 7, la modernissima struttura commissionata da Dietrich Mateschitz,Mr. Red Bull, all’architetto Volkmar Burgstaller. Situato difronte l’aeroporto di Salisburgo, nato per ospitare i veivoli di Mateschitz, è ora uno dei poli artistici più originali del Land Salisburghese. Realizzato con 1.200 tonnellate di acciaio e 380 di vetro, ospita l’esposizione permanente di alcuni dei veri gioielli dell’aviazione. Al piano terra sono esposti jet, idrovolanti e aerei da combattimento degli anni Quaranta e Cinquanta, si visitano mostre temporanee e si può conoscere l’effetto Doppler, grazie all’installazione del Doppler-Foyer.

Il nuovo Centro del Patrimonio Mondiale Unesco

Dal 1997 il centro storico di Salisburgo è Patrimonio mondiale Unesco, riconosciuto per la sua unicità, l’architettura dei principi vescovi e il ruolo della città come metropoli musicale e patria natale di Wolfgang Amadeus Mozart. Per valorizzare questo titolo, il 27 giugno aprirà il Centro del Patrimonio Mondiale Unesco, dedicato soprattutto a bambini e giovani, nell’Orangerie dei giardini di Mirabell. Qui si ammira anche il famoso Panorama di Salisburgo di Johann Michael Sattler, dipinto a olio lungo oltre 25 metri e alto quasi cinque, mostra un panorama della città nel 1825 visto dalla fortezza di Hohensalzburg.

Scherzi e giochi d’acqua al Castello di Hellbrunn

Prima di partire da Salisburgo, fermatevi al Castello di Hellbrunn, alla periferia sud di Salisburgo. Edificato tra il 1613 e il 1616 dall'arcivescovo Marcus Sitticus come residenza estiva, è un insolito palazzo (divertente da visitare anche da parte dei bambini) dove l’acqua è l’elemento principale. Famosissimi i giardini dove l’acqua muove figure in legno, attiva passaggi, creare scene in movimento ma soprattutto anima giochi e scherzi acquatici. Dedicato alle feste, il castello, con le sale sontuose, il suo parco e gli spettacolari giochi d’acqua, veniva usato principalmente per ospitare eventi, danza, teatro e manifestazioni culturali e mondane di vario genere.

A Hellbrunn l’acqua diventa spettacolo tra giochi, sorprese e scenografie barocche nel verde di Salisburgo

A Hellbrunn l’acqua diventa spettacolo tra giochi, sorprese e scenografie barocche nel verde di Salisburgo

"Tutti insieme appassionatamente" continua a vivere

Il classico musical hollywoodiano "The Sound of Music" (Tutti insieme appassionatamente) con Julie Andrews (vincitrice del premio Oscar) appartiene a Salisburgo tanto quanto i famosi cioccolatini Mozartkugeln. Il film da un miliardo di spettatori fu girato qui nel 1964, e ancor oggi si possono visitare molti dei luoghi originali dove fu allestito il set, come i giardini di Mirabell. Inoltre sono organizzati tour in autobus, bicicletta o carrozza, visite guidate a piedi, e si può anche preparare lo "strudel di mele di Fräulein Maria" e di assistere a una rappresentazione di "The Sound of Music" al Teatro delle Marionette. Il 18 settembre è prevista l’apertura, all’ingresso del parco di Hellbrunn, del nuovo museo "Sound of Music Salzburg", che farà rivivere il film come fenomeno culturale e turistico e farà conoscere la vera storia della famiglia von Trapp che ne fu protagonista. Anche il padiglione adiacente, location originale di alcune riprese, farà parte del museo.

La Salzburg Card, passepartout per la città

Strumento indispensabile per visitare la città è la Salzburg Card, passepartout che offre l’ingresso gratuito nei musei, l’utilizzo della funicolare per la fortezza, il giro in battello sul fiume Salzach e la possibilità di viaggiare a bordo dei mezzi di trasporto pubblici. Può avere validità di 24, 48 o 72 ore, a seconda della permanenza in città.

Salisburgo, dove dormire

Hotel Kasererbraeu

Dormire nella storia. A conduzione familiare, oltre 680 anni di ospitalità nel cuore della Città Vecchia, l’Hotel Kasererbraeu (4 stelle) si trova ai piedi della Fortezza Hohensalzburg a pochi metri dalla cattedrale ed è parte integrante del patrimonio architettonico e storico-artistico del centro storico della città.

Hotel Kasererbraeu, per un soggiorno che unisce charme e tradizione

Hotel Kasererbraeu, per un soggiorno che unisce charme e tradizione

Comodissimo per visitare la città, è l'unico hotel nella zona pedonale del centro storico, ha parcheggio privato e colonnine per la ricarica elettrica. Offre gratuitamente agli ospiti il Guest Mobility Ticket, che consente di utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici. Nelle sue camere si riflettono stili ed epoche, l’atmosfera è accogliente e rilassata, il servizio impeccabile.

Hotel Kasererbraeu Kaigasse 33 5020 Salisburgo (Austria) Tel +43 662 842445

Hotel Stein

Questo raffinato Design Hotel si affaccia arioso sul fiume Salzach e al 7° piano ha una delle terrazze panoramiche più suggestive di Salisburgo, dove si assapora il breakfast, si sorseggia l’aperitivo, si sente musica dopo cena.

Tra storia medievale e design contemporaneo, l'Hotel Stein affaccia sul Salzach

Tra storia medievale e design contemporaneo, l'Hotel Stein affaccia sul Salzach

Il suo è uno stile che vive di contrasti perfettamente integrati, fra la struttura antica che risale al 1300 e gli arredi anni ’50, con vetri artigianali di Murano e opere d’arte Barovier&Toso. Camere ampie e luminose. Per il relax, a disposizione degli ospiti un'area con sauna, sala relax, massaggi e una piccola palestra.

Hotel Stein Giselakai 3 5020 Salisburgo (Austria) Tel +43 662 8743460

Hotel & Villa Auersperg

Veramente accogliente, sostenibile (è hotel pionieristico del GWÖ - Economia del Bene Comune) e particolare questo raffinato Urban hideaway nel vivace quartiere di Andräviertel. Piccola oasi verde di città, è immerso in un appartato giardino ed ha una bella terrazza panoramica. Si può scegliere di dormire anche nelle stanze della villa inizio secolo lì accanto.

Hotel & Villa Auersperg, dove benessere e attenzione all’ambiente si incontrano

Hotel & Villa Auersperg, dove benessere e attenzione all’ambiente si incontrano

Per il benessere degli ospiti, una piccola Spa sul tetto con terrazza, massaggi, corsi di yoga. Forte è l’attenzione alla sostenibilità sia nella gestione che nei prodotti. Per i menu del bar e il buffet della prima colazione, per il quale l’hotel è rinomato, sono usati prodotti biologici provenienti da aziende agricole regionali impegnate nella produzione sostenibile. Ha parcheggio con stazione di ricarica per veicoli elettrici.

Salisburgo, dove mangiare

Stieglkeller

Cantina con vista sulla città (cosa piuttosto insolita), questo storico e supertradizionale locale in pieno centro, sotto la Fortezza Hohensalzburg, ha un bel un giardino estivo da cui si gode un’ampia panoramica sul centro di Salisburgo. Vi si gustano alla spina le birre Stiegl (di cui è locale di punta) e Wildshut, bioogiche e no, e in bottiglia un’interessante selezione di birre internazionali.

Locale con giardino panoramico sotto la Fortezza di Hohensalzburg, dove birra e cucina tradizionale si gustano con vista sulla città

Locale con giardino panoramico sotto la Fortezza di Hohensalzburg, dove birra e cucina tradizionale si gustano con vista sulla città

In tavola, piatti della tradizione come Grießnockerlsuppe (gnocchtti di semolino in brodo), Wiener Schnitzel e Backhendl (pollo fritto) con focus su quelli a base di birra ( come il maiale brasato alla birra) e specialità stagionali dagli asparagi ai finferli oltre ai Salzburg Nockler, il dolce salisburghese per eccellenza, sorta di morbido soufflé dolce con tre cuspidi, cosparso di abbondante zucchero a velo e preparato al momento,servita su un piatto d’argento o in una ciotola. Una portata di questo dessert è abbondantemente sufficiente per tre persone. Le tre cuspidi rappresentano i tre colli della città: il Kapuzinerberg, il Mönchsberg e il Rainberg.

Stieglkeller Festungsgasse 10 5020 Salisburgo (Austria) Tel +43 662 842681 Lunedì-venerdì 11:30-22:00. Sabato, domenica e festivi: 11:00-22:00 (aprile-dicembre)

Metzgersteig

Doppia, informale, gustosissima la proposta di Walter Bankhammer, macellaio, e della moglie Monika. In centro città, accolgono gli ospiti nella locanda Metzgersteig, al primo piano di un antico palazzo della zona pedonale (Alter Markt 2) e al banco gastronomico con birreria all'aperto nel vicino mercato (Alter Markt 1).

Dalla locanda storica al banco del mercato, una proposta autentica che unisce cucina austriaca, carni selezionate e birre locali nel cuore di Salisburgo

Dalla locanda storica al banco del mercato, una proposta autentica che unisce cucina austriaca, carni selezionate e birre locali nel cuore di Salisburgo

Propongono specialità austriache, prodotti selezionati da contadini della zona, birre del birrificio artigianale Trumer di Salisburgo. Alla locanda si gustano piatti della tradizione cucinati come in famiglia, con una particolare attenzione alle carni, veramente eccellenti. Nel Metzgersteig Bankhammer robusti panini gourmet (must è quello con stinco di maiale), formaggi e salumi locali con creme spalmabili, da asporto o da consumare nel giardino della birreria.

Metzgersteig Erster Stock & Gastgarten, Alter Markt 2 5020 Salisburgo (Austria) Tel +43 662 29303220 Tutti i giorni: 11:00-23:00

Urbankeller

Prima locanda biologica certificata di Salisburgo, concept contemporaneo, Urbankeller è un locale storico dall’atmosfera autenticamente salisburghese, ma con filosofia moderna e attuale. Ne sono caposaldo l’attenzione per l'uso responsabile del cibo, la passione per i prodotti di alta qualità, l’accurata selezione dei migliori fornitori locali biologici.

Un locale storico reinterpretato in chiave contemporanea, dove cucina regionale, griglia e filosofia biologica si incontrano tra taverna, lounge e biergarten

Un locale storico reinterpretato in chiave contemporanea, dove cucina regionale, griglia e filosofia biologica si incontrano tra taverna, lounge e biergarten

In tavola, arriva “il meglio della campagna in città” e i piatti della cucina regionale (dal pesce fresco alle carni locali) si affiancano a deliziose proposte vegane e sono accompagnati da birra e al vino biologici. Il locale è rinomato anche per la griglia, dove vengono magistralmente cotte carni tenere di manzo biologico locale. Vari, e diversi fra loro, gli ambienti, dalla taverna tradizionale all'Urbanlounge Bar -ricavato dalla ristrutturazione dell'antica Torre del ghiaccio- al biergarten situato di fronte al ristorante e incastonato tra edifici secolari ai piedi del Kapuzinerberg.