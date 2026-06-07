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domenica 07 giugno 2026  | aggiornato alle 15:57 | 119653 articoli pubblicati

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Turismo Lento

Tre hotel dove il tempo rallenta davvero (e il silenzio diventa protagonista)

Dalla montagna lombarda di Castione della Presolana all’Umbria di Città di Castello fino alla campagna iblea di Ragusa il turismo della quiete valorizza territori meno affollati e soggiorni immersivi

di Redazione CHECK-IN
 
07 giugno 2026 | 11:33

Tre hotel dove il tempo rallenta davvero (e il silenzio diventa protagonista)

Dalla montagna lombarda di Castione della Presolana all’Umbria di Città di Castello fino alla campagna iblea di Ragusa il turismo della quiete valorizza territori meno affollati e soggiorni immersivi

di Redazione CHECK-IN
07 giugno 2026 | 11:33
 

In un contesto in cui il viaggio è spesso rapido e concentrato sulle destinazioni più note, si afferma una nuova modalità di spostamento basata sulla ricerca di silenzio, tempo dilatato e benessere esperienziale. Il cosiddetto turismo della quiete valorizza territori meno affollati e propone soggiorni in cui il paesaggio e la cultura locale diventano elementi centrali. Ci sono strutture che interpretano questa visione attraverso un modello di ospitalità diffusa che integra comfort, territorio e identità locale, trasformando ogni soggiorno in una pausa rigenerante.

Castione della Presolana: turismo rigenerante tra le Prealpi Orobie

Nel cuore delle montagne lombarde, Castione della Presolana rappresenta una destinazione ideale per il turismo lento in montagna. Qui si trova l’Hotel Milano Alpen Resort Meeting & Spa, inserito in un paesaggio di boschi, sentieri e panorami alpini. Il soggiorno si sviluppa in equilibrio tra natura e benessere, grazie a spazi Spa e aree relax progettate per dialogare con l’ambiente esterno.

Hotel Milano Alpen Resort Meeting & Spa
Hotel Milano Alpen Resort Meeting & Spa

Le ampie vetrate e i percorsi sensoriali amplificano la percezione del paesaggio, mentre le attività outdoor - escursioni e passeggiate - rafforzano il contatto con la dimensione naturale. A pochi passi si trova il Santuario della Madonna delle Grazie di Lantana, luogo di forte valore contemplativo che arricchisce l’esperienza con una dimensione spirituale.

Hotel Milano Alpen Resort Meeting & Spa
Via Silvio Pellico, 3 24020 (Bg)
Tel +39 348 6626501

Città di Castello: turismo culturale e arte nel cuore dell’Umbria

In Umbria, Città di Castello rappresenta una destinazione in cui il tempo assume una dimensione stratificata tra storia e contemporaneità. Nel centro storico si trova l’Hotel Tiferno, punto di riferimento per un’ospitalità legata alla cultura.

L'Hotel Tiferno
L'Hotel Tiferno

Il tessuto urbano, fatto di piazze raccolte, botteghe artigiane e musei, favorisce un ritmo di viaggio lento e immersivo. Tra le esperienze più significative spicca la Collezione Burri negli Ex Seccatoi del Tabacco, percorso artistico che trasforma lo spazio industriale in un ambiente di forte impatto visivo e meditativo.

Hotel Tiferno
Piazza R. Sanzio, 13 06012 (Pg)
Tel +39 075 8550331

Ragusa: turismo lento nella campagna iblea tra barocco e natura

Nel sud-est della Sicilia, Ragusa e il territorio circostante offrono un modello di turismo rurale autentico. Immerso nella campagna iblea si trova il Relais Chiaramonte, struttura che si integra con il paesaggio fatto di muretti a secco, carrubi e orizzonti aperti.

Relais Chiaramonte
Relais Chiaramonte

Il ritmo del soggiorno segue quello della campagna siciliana: silenzi, luce mediterranea e contatto diretto con la natura. Il territorio offre esperienze legate alla gastronomia locale e ai borghi storici, con particolare riferimento a Ragusa Ibla, esempio emblematico del barocco siciliano.

Relais Chiaramonte
Contrada Gisolfo, SP81, Km 7 97100 Ragusa
Tel +39 0932 651652

Queste strutture interpretano il viaggio come un’esperienza centrata sul tempo di qualità, sul silenzio e sull’immersione nei territori. Il soggiorno diventa così uno strumento per riconnettersi con luoghi e paesaggi attraverso ritmi più naturali e consapevoli.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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