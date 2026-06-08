50 banchi di assaggio e chef stellati: torna la Notte dei Gourmet nel Montello

La quinta edizione di “Intavolando nel Parco” è in programma lunedì 22 giugno 2026 a Giavera del Montello, nella cornice naturale del ristorante La Cucina di Crema. L’evento, conosciuto come Notte dei Gourmet, rappresenta uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi del territorio trevigiano. Organizzato dall’associazione Intavolando, sotto la regia di Maurizio Potocnik Reeds, l’evento unisce cucina d’autore, degustazioni e spettacolo in un’unica esperienza aperta al pubblico.

Show cooking live dei ristoratori di Intavolando nel Parco

Show cooking live dei ristoratori di Intavolando nel Parco

Format enogastronomico tra show cooking e banchi di assaggio

Dalle 19.30 fino a mezzanotte, il parco si trasforma in un grande percorso del gusto. Protagonisti i dieci ristoratori di Intavolando, con preparazioni live e show cooking ideati per l’occasione. Il format prevede circa 50 banchi di assaggio tra chef, produttori e partner del settore food & beverage, con un percorso itinerante che valorizza convivialità, cucina espressa e degustazioni guidate.

Il parco de “La Cucina di Crema”

Il parco de “La Cucina di Crema”

Chef, ristoranti e abbinamenti vino tra Veneto e Friuli Venezia Giulia

Questi i ristoranti in scena e gli abbinamenti nei calici:

La Cucina di Crema (Giavera del Montello) e cantina Loredan Gasparini (Venegazzù di Volpago);

(Giavera del Montello) e cantina (Venegazzù di Volpago); Locanda da Condo (Col San Martino) e Foss Marai (Guia di Valdobbiadene);

(Col San Martino) e (Guia di Valdobbiadene); Ristorante Da Ugo (Bigolino di Valdobbiadene) e azienda vinicola Colle Regina (Farra di Soligo);

(Bigolino di Valdobbiadene) e azienda vinicola (Farra di Soligo); Locanda Solagna (Vas di Setteville) e Agricola Biasiotto (Setteville);

(Vas di Setteville) e (Setteville); Tino Traghetto (Roncadelle di Ormelle) e La Viarte Doc Colli Orientali del Friuli (Prepotto);

(Roncadelle di Ormelle) e Doc Colli Orientali del Friuli (Prepotto); Ristorante Algiubagio (Venezia) e vini del Soave e Monti Lessini di Sandro de Bruno (Montecchia di Crosara);

(Venezia) e vini del Soave e Monti Lessini di (Montecchia di Crosara); Alla Pergola (Saccol di Valdobbiadene) e cantina Capitel Maria Vittoria Agostinetto (Valdobbiadene);

(Saccol di Valdobbiadene) e cantina (Valdobbiadene); Andreetta Ristorante B&B (Rolle di Cison di Valmarino) e Le Manzane (San Pietro di Feletto);

(Rolle di Cison di Valmarino) e (San Pietro di Feletto); Osteria La Certosa da Marco (Mis) con i vini e il miele Conti della Frattina (Frattina di Pravisodmini);

(Mis) con i vini e il miele (Frattina di Pravisodmini); Osteria Alla Terrazza (Valdobbiadene) con i suoi cocktail classici e contemporanei;

(Valdobbiadene) con i suoi cocktail classici e contemporanei; La wine-room di Podere Sapaio e Vetrina Sapaio con le selezione Bolgheri.

Il percorso valorizza il dialogo tra cucina d’autore e grandi etichette del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, con abbinamenti studiati per esaltare ogni proposta gastronomica.

L’isola del gusto e gli ospiti speciali del Friuli Venezia Giulia

Nel cuore dell’evento sarà allestita una speciale isola del gusto, dedicata alle eccellenze ospiti. I ristoratori dell’associazione accolgono chef e vignaioli che rappresentano al meglio l’enogastronomia del Friuli Venezia Giulia: la rinomata Trattoria da Nando di Mortegliano (Udine) sarà presente a Giavera del Montello con i suoi tagliolini al tartufo nero friulano, abbinati alle etichette dell’Azienda Rodaro Since 1846 di Spessa di Cividale, nei Colli Orientali; i vini dell’azienda agricola Ronco dei Tassi di Cormons; l’olio extravergine d’oliva Ecco firmato da Enrico Coser, prodotto dall’uliveto di Gagliano, frazione di Cividale del Friuli; lo Spolert, radical grill di design.

Un piatto protagonista del percorso gastronomico di “Intavolando nel Parco”

Un piatto protagonista del percorso gastronomico di “Intavolando nel Parco”

Degustazioni, partner e cocktail experience

Il percorso continua con numerose degustazioni gourmet e corner dedicati: i caffè e le miscele di Dersut; i “Gioielli di Lucrezia”, le ostriche dell’Emilia Romagna abbinate ai Prosecchi Superiori dell’azienda agricola San Giovanni di Conegliano; la pizza gourmet di Tonino Eventi; i pluripremiati formaggi d’autore della Latteria Perenzin; la raffinata pasticceria Tulipane di Conegliano, proposta dal pasticciere Michele Dal Cin; i vini e le birre artigianali selezionati da Ferro Wine di Castelfranco Veneto; il cocktail bar lounge di Simone Baggio l’Alchimista con i suoi “mix” d’autore; i prodotti delle sorgenti dolomitiche di Acqua Di Fonte. Il carnet dei partner di “Intavolando nel Parco” vede anche PD Distribuzione, specializzato nella distribizione di bevande, e il brand Assenz.io con le sue proposte di wellness design solution.

La colonna sonora dell’evento è affidata a Alfred Azzetto e dj Fopp, con selezioni musicali tra area percorso e lounge. In omaggio ai partecipanti il “Passaporto del Gusto”, strumento che invita a scoprire tutto l’anno i ristoranti e le aziende dell’associazione Intavolando.