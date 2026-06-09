Hotel bar aperti al pubblico: cosa succede a Barcellona dal 21 al 27 settembre

Dal 21 al 27 settembre 2026 torna la Barcelona Hotel Bar Week, appuntamento dedicato alla mixology negli hotel bar che, dopo il debutto del 2025, si presenta con un programma ampliato e una presenza ancora più diffusa sul territorio urbano. Per sette giorni, Barcellona si trasforma in una piattaforma di incontro tra ospitalità, cultura del bere miscelato e pubblico internazionale.

Vista su Barcellona da uno degli hotel coinvolti nella manifestazione

Nata come la prima cocktail week interamente dedicata ai bar d’hotel, la manifestazione ha rapidamente assunto un ruolo di riferimento per il settore, coinvolgendo bartender, chef, brand e professionisti in una programmazione capace di unire intrattenimento e contenuti. «Barcelona Hotel Bar Week è un invito a entrare, scoprire e vivere i bar d’hotel come spazi accessibili, vibranti e ricchi di possibilità. Con la seconda edizione vogliamo consolidare la community nata nel 2025 e ampliare il dialogo tra mixology, ospitalità, gastronomia e città» afferma Bianca Grisolia.

Un calendario diffuso tra hotel, esperienze e nuovi linguaggi dell’ospitalità

L’edizione 2026 si sviluppa attraverso un calendario distribuito nell’arco della giornata e in diversi punti della città, con esperienze pensate per pubblici differenti. Gli hotel bar di Barcellona diventano luoghi di scoperta e socialità, ospitando degustazioni, incontri, momenti di confronto e attività che riflettono l’evoluzione dell’hospitality contemporanea. L’obiettivo è rafforzare il legame tra strutture alberghiere, comunità professionale e pubblico, offrendo occasioni di accesso a spazi spesso percepiti come esclusivi e trasformandoli in ambienti aperti e dinamici.

Ospiti internazionali durante le serate di takeover

Come funziona Barcelona Hotel Bar Week: drink list, guest shift e format serali

Per tutta la settimana, ogni hotel propone una drink list esclusiva creata per l’evento, con particolare attenzione alla qualità e alla varietà delle proposte. I cocktail sono disponibili al prezzo fisso di 12 euro, una scelta che incentiva il pubblico a muoversi tra le diverse location e a confrontare interpretazioni differenti della cocktail culture contemporanea. Le serate rappresentano uno dei momenti centrali della manifestazione, grazie alla presenza di guest bartender nazionali e internazionali che animano i bar con takeover e collaborazioni. L’apertura è affidata a un Opening Party ufficiale, mentre la chiusura è segnata da un Closing Party aperto al pubblico.

Drink creati appositamente per la Barcelona Hotel Bar Week

Mix & Eat: il dialogo tra cucina e mixology negli hotel bar

Tra i format confermati, Mix & Eat continua a esplorare il rapporto tra gastronomia e mixology, proponendo esperienze che uniscono cucina e cocktail pairing. Durante la settimana, alcuni hotel ospitano brunch, aperitivi, tapas e cene speciali in cui i cocktail accompagnano o entrano direttamente nelle preparazioni culinarie. Questo approccio valorizza una delle tendenze più rilevanti dell’hospitality attuale, dove il confine tra cucina e bar si fa sempre più sottile e progettuale.

Wellness, lifestyle e nuove modalità di fruizione degli spazi hotel

Accanto agli appuntamenti legati alla mixology, la Barcelona Hotel Bar Week introduce una serie di attività dedicate al benessere e al lifestyle, includendo esperienze all’aperto, sessioni di yoga e meditazione, incontri culturali e momenti di networking. Allo stesso tempo cresce l’attenzione verso il mondo low ABV e analcolico, segnale di un cambiamento nelle abitudini di consumo e della volontà di rendere l’evento accessibile a un pubblico più ampio.

Esperienze gastronomiche con cocktail pairing negli hotel

La manifestazione si conferma anche come piattaforma di scambio tra realtà internazionali. Il programma di exchange favorisce l’incontro tra diverse culture del bere e stimola la collaborazione tra bartender e team provenienti da contesti differenti, contribuendo alla circolazione di idee, tecniche e visioni legate all’ospitalità contemporanea.

Pass ufficiale e Bar Passport: un’esperienza partecipativa

L’evento è aperto al pubblico e prevede un Pass ufficiale che consente di accedere a vantaggi dedicati e al Closing Party. Tra le iniziative più apprezzate torna il Bar Passport, che permette di collezionare timbri visitando i diversi hotel e di partecipare a una raccolta premi, trasformando la scoperta della città in un percorso esperienziale.

Atmosfera nei bar d’hotel durante la settimana dell’evento

Prosegue la collaborazione con Makeat, che attraverso workshop e incontri contribuisce ad arricchire il palinsesto con contenuti rivolti ai professionisti. I temi affrontati spaziano dalla sostenibilità alla differenziazione dell’offerta, fino allo sviluppo di nuove esperienze per gli ospiti, rafforzando il ruolo della manifestazione come momento di confronto per il settore.

Hotel partecipanti 2026: la mappa completa della Barcelona Hotel Bar Week

Almanac Barcelona, Azimuth Rooftop

Cotton House Hotel, Batuar Bar & Restaurant

El Avenida Palace, Casa Llibre

El Palace Barcelona, The Hall

El Palace Barcelona, Amar Barcelona

Grand Hotel Central, Can Bo

Hotel Kimpton Vividora, Bar GOT

Hesperia Barri Gòtic, The Circle

Hotel España - Ocean Drive, Dorita Club

Hotel Pulitzer Barcelona, La Terraza

Hotel Pulitzer Barcelona, Lobby Bar

InterContinental Barcelona, GEBRE

Le Méridien Barcelona, CentOnze Signature Bar

Majestic Hotel & Spa Barcelona, El Bar del Majestic

Mandarin Oriental, Barcelona, Banker's Bar

ME Barcelona, FURTIVO Rooftop

METT Barcelona, 1925 Vermutería

Miiro Borneta, Volta Bar

Monument Hotel, Verbena Terrace

Nobu Hotel Barcelona, Nobu Bar

Ohla Hotel Barcelona, Rooftop Ohla

Renaissance Barcelona Hotel, Goja Rooftop

SLS Barcelona, Kyara

Sofitel Barcelona Skipper, Tendiez Cocktail Bar

The Barcelona EDITION, Punch Room

The Hoxton Poblenou, Lobby Bar

The Hoxton Poblenou, Tope

W Barcelona, Noxe

Con la seconda edizione, la Barcelona Hotel Bar Week consolida il proprio posizionamento internazionale e rafforza il ruolo di Barcellona come destinazione di riferimento per la mixology contemporanea. La crescita del numero di hotel coinvolti, delle collaborazioni e dei contenuti conferma l’interesse crescente verso un modello di ospitalità sempre più integrato e aperto alla città.