Nuova avventura per Carlo Cracco: apre un agriturismo in Romagna

Nuova avventura per Carlo Cracco tra le colline di Santarcangelo di Romagna (Rn). L’azienda agricola Vistamare, sviluppata insieme alla moglie Rosa Fanti, si prepara a entrare in una nuova fase che amplia il perimetro del progetto oltre la produzione agricola. Dopo anni di crescita progressiva tra frutteti, vigneti e trasformazione delle materie prime, la tenuta si avvia verso l’apertura di una struttura ricettiva con camere e ristorazione interna. Un passaggio che segna un’evoluzione naturale del progetto, già impostato su una forte integrazione tra produzione e utilizzo diretto dei prodotti.
Un progetto agricolo che si trasforma in sistema
Nata come azienda agricola dedicata alla produzione di frutta e successivamente di vino e olio, Vistamare ha progressivamente ampliato il proprio raggio d’azione. Nel tempo, la proprietà è diventata un laboratorio agricolo strutturato, con interventi sul paesaggio, recupero del casolare centrale e una crescente integrazione con le attività ristorative legate allo chef vicentino. La logica del progetto si è spostata dalla sola produzione alla costruzione di un sistema in cui la materia prima viene coltivata, trasformata e servita all’interno della stessa filiera.
La novità più rilevante riguarda l’avvio di un’attività di ospitalità all’interno della tenuta. Sono previste alcune camere e un ristorante interno, pensati come estensione diretta dell’azienda agricola. La cucina sarà affidata a Mattia Mangolini, storico collaboratore di Cracco, con un’impostazione basata sull’utilizzo prevalente delle materie prime prodotte in azienda e su una cucina legata alla stagionalità.
La Romagna come territorio di sperimentazione
Il caso Vistamare si inserisce in una tendenza più ampia che sta interessando la ristorazione italiana: chef e imprenditori del food che investono direttamente in aziende agricole integrate con l’ospitalità. Non si tratta più solo di agriturismo in senso tradizionale, ma di strutture che uniscono produzione, branding e accoglienza in un unico sistema. In questo scenario la Romagna si conferma un’area particolarmente attiva, dove la vicinanza tra produzione agricola e turismo favorisce la nascita di progetti ibridi. Vistamare si colloca dentro questa dinamica come esempio di azienda agricola che evolve verso una struttura multifunzionale, dove il prodotto non è separato dall’esperienza.
Azienda Agricola Vistamare
Via S. Bartolo 309 47822 Santarcangelo di Romagna (Rn)