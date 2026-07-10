Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 10 luglio 2026  | aggiornato alle 13:58 | 120284 articoli pubblicati

Rational
Feudo Arancio
Rational

a valentano

In un agriturismo della Tuscia è nato un vero e proprio menu dedicato ai cani

All'Agriturismo Parco delle Querce di Valentano (Vt) arriva una proposta gastronomica pensata esclusivamente per gli animali con preparazioni genuine, ingredienti del territorio e la stessa cura riservata agli ospiti

di Redazione CHECK-IN
 
10 luglio 2026 | 12:17

In un agriturismo della Tuscia è nato un vero e proprio menu dedicato ai cani

All'Agriturismo Parco delle Querce di Valentano (Vt) arriva una proposta gastronomica pensata esclusivamente per gli animali con preparazioni genuine, ingredienti del territorio e la stessa cura riservata agli ospiti

di Redazione CHECK-IN
10 luglio 2026 | 12:17
 

Indice

L'ospitalità pet friendly continua a evolversi e coinvolge sempre più anche la ristorazione. Se fino a pochi anni fa l'accoglienza degli animali si limitava all'accesso nei locali e a una ciotola d'acqua, oggi alcune strutture stanno sperimentando servizi pensati anche per il momento del pasto. È il caso dell'Agriturismo Parco delle Querce di Valentano, nel Viterbese, che ha introdotto «PappAmi», un menu dedicato esclusivamente ai cani, cui si aggiungono anche degli spuntini, sempre per gli amici a quattro zampe.

In un agriturismo della Tuscia è nato un vero e proprio menu dedicato ai cani

Viaggiare con il cane cambia anche a tavola: arriva un menu apposito

Piatti preparati in cucina con ingredienti del territorio

Il menu viene preparato direttamente dalla cucina dell'agriturismo e propone ricette studiate per le esigenze alimentari degli animali. Le preparazioni utilizzano carni provenienti da allevamenti del Viterbese e verdure coltivate nell'orto della struttura, seguendo la stessa attenzione riservata ai piatti destinati agli ospiti. L'esperienza inizia già al momento dell'arrivo con «AperiFido», un piccolo benvenuto dedicato ai cani. Durante la permanenza è possibile richiedere il menu «PappAmi», mentre per gli spuntini sono disponibili i «Biscossi», snack preparati appositamente per gli animali.

In un agriturismo della Tuscia è nato un vero e proprio menu dedicato ai cani

Il menu dedicato ai cani dell'Agriturismo Parco delle Querce

Una proposta che nasce dalla filosofia dell'agriturismo

L'iniziativa si inserisce nel percorso sviluppato dall'Agriturismo Parco delle Querce, che ha recentemente raggiunto i 18 anni di attività. La struttura ha costruito la propria proposta gastronomica sulla valorizzazione della cucina della Tuscia, privilegiando materie prime locali, produzioni aziendali e ricette della tradizione reinterpretate nel rispetto delle caratteristiche originarie.

In un agriturismo della Tuscia è nato un vero e proprio menu dedicato ai cani

L‘Agriturismo Parco delle Querce di Valentano ha introdotto un menu dedicato ai cani

L'estensione di questa filosofia anche agli animali domestici nasce dalla volontà dei titolari Cristiano e Simona, che hanno trasformato la propria attenzione verso i cani in un nuovo servizio dedicato agli ospiti che viaggiano con i loro compagni a quattro zampe.

Il turismo pet friendly guarda anche alla ristorazione

Negli ultimi anni il turismo con animali domestici ha modificato le richieste rivolte alle strutture ricettive. Oltre alla possibilità di soggiornare con il proprio cane, cresce infatti la domanda di servizi specifici che rendano l'esperienza più completa. In questo contesto, anche la ristorazione inizia a proporre soluzioni dedicate, affiancando all'offerta tradizionale preparazioni pensate esclusivamente per gli animali. L'iniziativa dell'agriturismo di Valentano si inserisce in questa evoluzione, dove il concetto di ospitalità non riguarda più soltanto il proprietario, ma coinvolge anche il suo animale domestico, sempre nel rispetto delle esigenze nutrizionali dei pet e dell'identità gastronomica del territorio.

Agriturismo Parco delle Querce
S.P. Piansanese Km 15,500 01018 Valentano (Vt)
Tel +39 331 7702747

© Riproduzione riservata STAMPA

 
menu per cani ristorazione pet friendly agriturismo Tuscia Viterbo turismo con animali ospitalità pet friendly cucina per cani Agriturismo Parco delle Querce food hospitality
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Kamut
Perrier Jouet
Sorì
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Kamut
Perrier Jouet
Sorì
Fiera Hip
Consorzio Asti DOCG

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026