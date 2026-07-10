In un agriturismo della Tuscia è nato un vero e proprio menu dedicato ai cani

L'ospitalità pet friendly continua a evolversi e coinvolge sempre più anche la ristorazione. Se fino a pochi anni fa l'accoglienza degli animali si limitava all'accesso nei locali e a una ciotola d'acqua, oggi alcune strutture stanno sperimentando servizi pensati anche per il momento del pasto. È il caso dell'Agriturismo Parco delle Querce di Valentano, nel Viterbese, che ha introdotto «PappAmi», un menu dedicato esclusivamente ai cani, cui si aggiungono anche degli spuntini, sempre per gli amici a quattro zampe.

Viaggiare con il cane cambia anche a tavola: arriva un menu apposito

Piatti preparati in cucina con ingredienti del territorio

Il menu viene preparato direttamente dalla cucina dell'agriturismo e propone ricette studiate per le esigenze alimentari degli animali. Le preparazioni utilizzano carni provenienti da allevamenti del Viterbese e verdure coltivate nell'orto della struttura, seguendo la stessa attenzione riservata ai piatti destinati agli ospiti. L'esperienza inizia già al momento dell'arrivo con «AperiFido», un piccolo benvenuto dedicato ai cani. Durante la permanenza è possibile richiedere il menu «PappAmi», mentre per gli spuntini sono disponibili i «Biscossi», snack preparati appositamente per gli animali.

Il menu dedicato ai cani dell'Agriturismo Parco delle Querce

Una proposta che nasce dalla filosofia dell'agriturismo

L'iniziativa si inserisce nel percorso sviluppato dall'Agriturismo Parco delle Querce, che ha recentemente raggiunto i 18 anni di attività. La struttura ha costruito la propria proposta gastronomica sulla valorizzazione della cucina della Tuscia, privilegiando materie prime locali, produzioni aziendali e ricette della tradizione reinterpretate nel rispetto delle caratteristiche originarie.

L‘Agriturismo Parco delle Querce di Valentano ha introdotto un menu dedicato ai cani

L'estensione di questa filosofia anche agli animali domestici nasce dalla volontà dei titolari Cristiano e Simona, che hanno trasformato la propria attenzione verso i cani in un nuovo servizio dedicato agli ospiti che viaggiano con i loro compagni a quattro zampe.

Il turismo pet friendly guarda anche alla ristorazione

Negli ultimi anni il turismo con animali domestici ha modificato le richieste rivolte alle strutture ricettive. Oltre alla possibilità di soggiornare con il proprio cane, cresce infatti la domanda di servizi specifici che rendano l'esperienza più completa. In questo contesto, anche la ristorazione inizia a proporre soluzioni dedicate, affiancando all'offerta tradizionale preparazioni pensate esclusivamente per gli animali. L'iniziativa dell'agriturismo di Valentano si inserisce in questa evoluzione, dove il concetto di ospitalità non riguarda più soltanto il proprietario, ma coinvolge anche il suo animale domestico, sempre nel rispetto delle esigenze nutrizionali dei pet e dell'identità gastronomica del territorio.