Milano guarda al turismo business con il boutique hotel che unisce soggiorno e coworking

Milano continua a consolidare il proprio ruolo di capitale italiana degli eventi, del design, della moda e dei grandi appuntamenti internazionali. Alle settimane dedicate alla Fashion Week e alla Design Week si affiancano fiere, congressi, manifestazioni culturali e incontri d'affari che, durante tutto l'anno, portano nel capoluogo lombardo migliaia di professionisti provenienti dall'Italia e dall'estero. Questo flusso costante di visitatori sta modificando anche il modo di concepire l'ospitalità. Per chi arriva in città con un'agenda fitta di appuntamenti, la qualità di un soggiorno non dipende soltanto dal comfort della camera, ma anche dalla possibilità di ridurre gli spostamenti, ottimizzare i tempi e concentrare nello stesso luogo servizi diversi. È in questo scenario che si inserisce 10Keys Milano by Workness House, boutique hotel quattro stelle situato tra Porta Romana e Piazza Cinque Giornate, in una posizione che consente di raggiungere rapidamente il centro storico, il quartiere fieristico urbano e l'aeroporto di Linate.

10Keys Milano: per le esigenze professionali sono disponibili gli uffici e le sale riunioni di The Space

10Keys Milano: per le esigenze professionali sono disponibili gli uffici e le sale riunioni di The Space

Un boutique hotel con dieci suite per un'accoglienza su misura

La struttura nasce con una scelta precisa: limitare volutamente l'offerta a dieci suite, privilegiando un'accoglienza personalizzata rispetto ai grandi numeri. L'obiettivo è rendere il soggiorno più semplice, eliminando molti dei tempi di attesa che caratterizzano gli hotel tradizionali e offrendo un rapporto più diretto con gli ospiti. Una filosofia che interpreta un'evoluzione già visibile nel settore dell'hospitality, dove cresce l'interesse verso strutture di dimensioni contenute capaci di garantire maggiore flessibilità e servizi calibrati sulle esigenze del singolo viaggiatore. In un mercato sempre più orientato ai soggiorni brevi e ai viaggi di lavoro, l'efficienza organizzativa diventa infatti un elemento determinante tanto quanto il livello dei servizi offerti.

Sono 10 le suite disponibili al 10Keys Milano

Sono 10 le suite disponibili al 10Keys Milano

Anche gli ambienti rispecchiano questa impostazione. Le suite sono state progettate per favorire il recupero fisico e mentale dopo giornate spesso caratterizzate da lunghi spostamenti, incontri di lavoro e appuntamenti fieristici. L'insonorizzazione degli ambienti, i materassi Simmons, l'angolo caffè privato e la linea di cortesia Grown Alchemist contribuiscono a creare uno spazio pensato per il riposo. A questi elementi si aggiungono alcune soluzioni meno comuni nell'hotellerie urbana. Ogni camera dispone infatti di una doccia con funzione bagno turco, mentre le suite Deluxe sono dotate anche di sauna privata, gestibile a distanza tramite smartphone così da trovare l'ambiente già pronto al rientro. Il soggiorno è completato da un check-in completamente digitale attraverso app e da un servizio concierge disponibile ventiquattro ore su ventiquattro.

10Keys Milano: la sauna

10Keys Milano: la sauna

L'hotel è parte di un ecosistema dedicato a lavoro e tempo libero

L'aspetto che distingue maggiormente 10Keys Milano è però la sua integrazione all'interno di Workness House, progetto ideato dal cavaliere Sergio Filograna che riunisce nello stesso edificio ospitalità, spazi professionali, ristorazione, benessere e arte. L'idea nasce dall'esigenza di concentrare in un unico indirizzo attività che normalmente richiedono continui spostamenti all'interno della città.

«Oggi il tempo è il bene più prezioso che abbiamo. Abbiamo immaginato un luogo in cui chi arriva a Milano possa trovare tutto ciò di cui ha bisogno senza disperdere energie negli spostamenti, trasformando il soggiorno in un'esperienza più semplice, efficiente e piacevole», spiega Sergio Filograna. Il progetto si rivolge soprattutto a chi visita Milano per motivi professionali o durante i grandi eventi cittadini, offrendo la possibilità di alternare riunioni, lavoro individuale, attività fisica e momenti di relax senza uscire dalla struttura.

Ristorazione, wellness, coworking e arte nello stesso indirizzo

Il progetto di Workness House si sviluppa ben oltre l'offerta alberghiera. Gli ospiti possono infatti usufruire del Bistruccio, ristorante aperto dalla colazione alla cena con possibilità di servizio in camera, mentre chi desidera dedicare tempo all'attività fisica trova negli spazi di Muse un'area dedicata a Pilates, indoor cycling, allenamento funzionale e trattamenti osteopatici.

10Keys Milano: la sala di Bistruccio

10Keys Milano: la sala di Bistruccio

Per le esigenze professionali sono disponibili gli uffici e le sale riunioni di The Space, progettati per ospitare incontri di lavoro, presentazioni e meeting aziendali. Completa l'offerta Other Size Gallery, spazio dedicato all'arte contemporanea che introduce anche una componente culturale all'interno dell'esperienza di soggiorno.

10Keys Milano: la Other Size Gallery

10Keys Milano: la Other Size Gallery

Un modello che riflette l'evoluzione dell'ospitalità urbana

Più che proporre un nuovo boutique hotel, 10Keys Milano by Workness House rappresenta un esempio dell'evoluzione in atto nell'ospitalità dedicata al turismo business. Sempre più spesso le strutture cercano infatti di superare la distinzione tra hotel, ufficio, palestra e ristorante, offrendo ambienti multifunzionali nei quali il viaggiatore possa gestire l'intera giornata senza continui trasferimenti. In una città come Milano, dove il tempo rappresenta una risorsa sempre più preziosa per chi arriva per lavoro o per partecipare ai grandi eventi internazionali, questo approccio interpreta una domanda destinata probabilmente a crescere anche nei prossimi anni.