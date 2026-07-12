All'Alpine Nature Hotel Stoll il silenzio vale più di una suite

Esistono ancora valli capaci di custodire il proprio carattere originario come un segreto prezioso, sottraendosi spontaneamente al turismo di massa e all’ostentazione. Nel cuore della Val Pusteria, tra Brunico e San Candido, la Val Casies si dirama come un idillio alpino di rara bellezza. Abbracciata da una vista spettacolare che spazia dalle Dolomiti al Plan de Corones, la valle si conserva come un'oasi di autenticità contadina e paesaggistica: un piccolo capolavoro di armonia, prezioso e protetto come un gioiello di famiglia.

L'architettura dell'Alpine Nature Hotel Stoll si inserisce nel paesaggio della Val Casies attraverso l'uso del legno locale e ampie vetrate affacciate sul giardino della struttura

L'architettura dell'Alpine Nature Hotel Stoll si inserisce nel paesaggio della Val Casies attraverso l'uso del legno locale e ampie vetrate affacciate sul giardino della struttura

Ufficialmente riconosciuta come una destinazione sostenibile, ha ottenuto il prestigioso marchio GSTC (Global Sustainable Tourism Council), assegnato solo a chi riesce a soddisfare numerosi criteri in ambito ecologico, sociale ed economico. Ed è proprio qui, sul versante più soleggiato e protetto di questo anfiteatro naturale, che sorge l’Alpine Nature Hotel Stoll, un indirizzo a quattro stelle superior che ridefinisce il concetto di ospitalità alpina attraverso la lente del silenzio e della rigenerazione profonda. Situato a Colle (Pichl), una delle tre frazioni principali della Val Casies, la più interna, questo rifugio immerso tra boschi e silenzio interpreta il quiet luxury in modo autentico: qui non si racconta, si respira.

Il prato solarium dell'albergo offre spazi dedicati al riposo all'aria aperta, circondati dai versanti montuosi e dalla natura incontaminata della Val Casies

Il prato solarium dell'albergo offre spazi dedicati al riposo all'aria aperta, circondati dai versanti montuosi e dalla natura incontaminata della Val Casies

È un'alchimia rara che trasfigura la semplicità in un’esperienza sensoriale assoluta, elevando la natura a forma d'arte; un luogo dove il lusso diventa la sottile capacità di vibrare all'unisono con un paesaggio intatto, lontano dai radar del convenzionale. L’esclusività, in questo luogo, non risiede nell’ostentazione, ma nel privilegio del silenzio e nella perfezione di un’estetica naturale che fonde design materico e spirito alpino, elementi chiave che definiscono l'anima stessa della valle.

Vacanze green in Alto Adige: il quiet luxury tra architettura e natura

C’è un’eleganza intrinseca nel sapersi nascondere, un'arte sottile che rifugge il clamore per cercare l'autenticità. Defilato rispetto ai circuiti più battuti, eppure facilmente raggiungibile, l’Alpine Nature Hotel Stoll sceglie di non alzare la voce. La sua narrazione si affida a un lusso sussurrato, fatto di dettagli architettonici studiati per svanire nel paesaggio e fondersi con la natura circostante, dove il vero privilegio è ritrovare lo spazio per respirare, lontano dai riflettori.

Le ampie Wellness Suite uniscono tessuti naturali e arredi in essenze alpine, completate da terrazze panoramiche che si aprono sui masi e sui profili della valle

Le ampie Wellness Suite uniscono tessuti naturali e arredi in essenze alpine, completate da terrazze panoramiche che si aprono sui masi e sui profili della valle

La struttura celebra la maestosità dei boschi locali integrandoli con l’eleganza sartoriale dei materiali autoctoni e preziosi: il legno delle foreste della valle e i tessuti naturali dialogano costantemente con la luce zenitale, creando spazi in cui l’ospite avverte un immediato senso di appartenenza e protezione. Ne sono una sublime testimonianza le spettacolari Alpine Nature Lodge e le spaziose Wellness Suite, scrigni di quiete dove i profumi balsamici delle essenze alpine favoriscono un riposo ristoratore e una disconnessione totale dal rumore quotidiano.

Gsiesertal Lumii Agency Le creste panoramiche della Val Casies, raggiungibili direttamente dall'hotel attraverso percorsi di trekking d'alta quota che spaziano dalle Dolomiti ai crinali alpini

Le creste panoramiche della Val Casies, raggiungibili direttamente dall'hotel attraverso percorsi di trekking d'alta quota che spaziano dalle Dolomiti ai crinali alpini

A coronare il soggiorno vi è una posizione invidiabile per l’esplorazione consapevole. In estate l'hotel diventa il punto di partenza per passeggiate rilassanti, trekking in Val Casies d'alta quota e percorsi in mountain bike tra le malghe, mentre in inverno si trasforma in un paradiso per lo sci di fondo e le escursioni con le ciaspole. Situata a breve distanza dal suggestivo Lago di Braies e dal Parco Naturale Tre Cime, la struttura sorge inoltre a pochissimi passi dallo skilift locale di Pichl, rivelandosi la destinazione ideale sia per chi cerca la quiete meditativa sia per chi desidera vivere la montagna attiva nella sua forma più autentica.

Centri benessere in Val Pusteria: la Sky-Spa e la Zirm-Spa dell'Hotel Stoll

Il benessere, all’Hotel Stoll, si sviluppa su una superficie di ben 1.200 metri quadrati concepita come un percorso fluido tra interno ed esterno. Il cuore pulsante dell’oasi wellness è la magnifica piscina interna panoramica, le cui ampie vetrate annullano i confini tra l’acqua e il profilo delle vette. All’esterno, la piscina riscaldata ad acqua salata offre il privilegio di fluttuare immersi nella natura in ogni stagione, avvolti dai vapori che si dissolvono nell’aria pura di montagna.

La Zirm-Spa dell'hotel ospita saune in legno autoctono con ampie finestre panoramiche per unire i benefici del calore alla vista sui boschi della valle Una delle zone relax dell'oasi wellness, concepita con strutture in legno antico e vetrate a tutta altezza per garantire una disconnessione totale dal rumore quotidiano La piscina interna panoramica del centro benessere, dove il design materico degli interni dialoga con la luce naturale e il profilo delle vette alpine Massaggi e rituali di purificazione all'interno della rinnovata area beauty, eseguiti utilizzando l'efficacia delle erbe officinali del territorio altoatesino ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La Zirm-Spa dell'hotel ospita saune in legno autoctono con ampie finestre panoramiche per unire i benefici del calore alla vista sui boschi della valle Una delle zone relax dell'oasi wellness, concepita con strutture in legno antico e vetrate a tutta altezza per garantire una disconnessione totale dal rumore quotidiano La piscina interna panoramica del centro benessere, dove il design materico degli interni dialoga con la luce naturale e il profilo delle vette alpine Massaggi e rituali di purificazione all'interno della rinnovata area beauty, eseguiti utilizzando l'efficacia delle erbe officinali del territorio altoatesino

Il viaggio sensoriale prosegue nella rinnovata area beauty e nelle saune, rispettivamente la Sky-Spa e la Zirm-Spa, dove l’esperienza delle gettate di vapore giornaliere nella suggestiva Event Sauna si trasforma in un vero e proprio rituale di purificazione, combinando i benefici della tradizione nordica con l’efficacia delle erbe officinali del territorio.

Cucina tipica altoatesina e prodotti a chilometro zero in Val Casies

La tavola dell’Alpine Nature Hotel Stoll segue fedelmente il principio dell’autenticità, trasformando l’atto del nutrire in un’estensione del benessere vissuto nella spa o tra i sentieri. La cucina dell’hotel si fa interprete di un’eccellenza sincera, ponendo al centro prodotti freschissimi, stagionali e rigorosamente a chilometro zero, provenienti dalla propria produzione, dai masi attigui e dai piccoli produttori della valle.

La sala ristorante dell'Alpine Nature Hotel Stoll, dove l'illuminazione studiata e le ampie vetrate accompagnano l'esperienza culinaria legata alla biodiversità del territorio

La sala ristorante dell'Alpine Nature Hotel Stoll, dove l'illuminazione studiata e le ampie vetrate accompagnano l'esperienza culinaria legata alla biodiversità del territorio

La ricca colazione del mattino accoglie gli ospiti con un angolo biologico interamente dedicato alla biodiversità locale, mentre la cena celebra l’incontro armonioso tra le ricette storiche della tradizione altoatesina e la raffinatezza della gastronomia italiana. Un’esperienza culinaria che non concede spazio alle mode passeggere, ma valorizza l’essenza pura e i profumi originari delle materie prime.

Escursioni in Val Casies e mobilità sostenibile con il Guest Pass

Incastonato in una posizione privilegiata per gli amanti delle attività all’aria aperta, l’hotel invita a riscoprire una natura intatta. Che si tratti di escursioni a piedi tra pascoli fioriti, itinerari in mountain bike lungo i crinali alpini o rilassanti passeggiate nei boschi, ogni esperienza è pensata per riconnettere l’ospite con il genius loci della Val Casies. L’inclusione del Guest Pass garantisce inoltre l’accesso gratuito a tutta la rete di mobilità pubblica dell’Alto Adige, incentivando un approccio al viaggio lento ed ecologicamente consapevole.