La cucina alla brace conquista il porto di Ibiza con un nuovo ristorante italiano

L'offerta della ristorazione italiana a Ibiza si arricchisce con l'apertura di Casa Francesco, il nuovo progetto gastronomico di Francesco Secci, imprenditore che negli ultimi anni ha contribuito a rafforzare la presenza della cucina italiana sull'isola attraverso locali accomunati da un'attenzione particolare alla qualità dell'accoglienza e delle materie prime. Situato in una delle zone più rappresentative del porto di Ibiza, Casa Francesco nasce come un ristorante pensato per accompagnare gli ospiti dal pranzo alla cena in un ambiente elegante ma informale, dove il panorama sul mare si unisce a un'atmosfera rilassata e conviviale.

Casa Francesco si affaccia sul porto di Ibiza, nuova destinazione dedicata alla cucina italiana

Casa Francesco si affaccia sul porto di Ibiza, nuova destinazione dedicata alla cucina italiana

La cucina alla brace al centro dell'esperienza gastronomica

La proposta gastronomica ruota attorno alla cucina alla brace, protagonista di un menu che valorizza carni pregiate, verdure grigliate, bruschette e numerosi piatti pensati per essere condivisi. Ogni preparazione punta a esaltare la qualità delle materie prime, selezionate con particolare attenzione e, per molti ingredienti, provenienti direttamente dall'Italia. La cucina privilegia lavorazioni essenziali che mettono al centro il gusto degli ingredienti e l'equilibrio dei sapori.

Una selezione di tagli di carne alla brace e contorni, presentata su un tagliere di legno, ideale per la condivisione a tavola Diverse tipologie di tartare di carne, arricchite con scaglie di tartufo nero e capperi: un esempio dell'attenzione per le materie prime di qualità Una parmigiana di melanzane servita in un tegame singolo, guarnita con basilico fresco, un piatto che richiama la tradizione culinaria italiana Carne pregiata in cottura sulla brace, cuore pulsante dell'esperienza gastronomica di Casa Francesco ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Una selezione di tagli di carne alla brace e contorni, presentata su un tagliere di legno, ideale per la condivisione a tavola Diverse tipologie di tartare di carne, arricchite con scaglie di tartufo nero e capperi: un esempio dell'attenzione per le materie prime di qualità Una parmigiana di melanzane servita in un tegame singolo, guarnita con basilico fresco, un piatto che richiama la tradizione culinaria italiana Carne pregiata in cottura sulla brace, cuore pulsante dell'esperienza gastronomica di Casa Francesco

Una cantina con grandi etichette italiane e internazionali

Accanto alla cucina trova spazio una ricca cantina, elemento distintivo del progetto e frutto della passione di Francesco Secci per il mondo del vino. La selezione comprende prestigiose etichette italiane, francesi e internazionali, scelte per accompagnare al meglio ogni portata e offrire un percorso di degustazione capace di valorizzare l'intera esperienza gastronomica. «Casa Francesco nasce dal desiderio di creare un luogo in cui sentirsi davvero a casa, dove la qualità della cucina incontra il piacere della convivialità e ogni dettaglio contribuisce a costruire un'esperienza autentica», racconta Francesco Secci. «La nostra idea di ospitalità è semplice: accogliere gli ospiti con naturalezza, senza eccessi, mettendo sempre al centro il prodotto, il servizio e il tempo condiviso intorno alla tavola».

Un panorama di Ibiza: il porto e la città vecchia di Dalt Vila, dove si inserisce la proposta di Casa Francesco

Un panorama di Ibiza: il porto e la città vecchia di Dalt Vila, dove si inserisce la proposta di Casa Francesco

Servizio catering per yacht nella Marina di Ibiza

L'offerta di Casa Francesco comprende anche un servizio di catering dedicato agli yacht e alle imbarcazioni ormeggiate nella Marina di Ibiza. Il ristorante porta così la propria proposta gastronomica direttamente a bordo, offrendo agli ospiti la possibilità di vivere un'esperienza di cucina italiana anche in mare.

Il progetto di Francesco Secci cresce a Ibiza

Con questa apertura, Francesco Secci amplia ulteriormente la propria presenza sull'isola. Casa Francesco si affianca infatti agli altri due locali del gruppo: Adiós, pizzeria dedicata alla cucina napoletana nel centro cittadino, e Il Dek, bistrot italiano situato all'ingresso di Dalt Vila. Tre insegne con identità differenti, accomunate dall'obiettivo di valorizzare la cucina italiana attraverso una proposta gastronomica curata, un'attenta selezione delle materie prime e un'accoglienza che mette al centro l'esperienza degli ospiti.