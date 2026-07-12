Perché Edimburgo è la città d’arte europea da visitare assolutamente quest'anno

Visitare Edimburgo, capitale della Scozia, significa entrare in un paesaggio urbano che sembra scolpito nel tempo: la pietra scura dei palazzi, il profilo severo del castello, le colline che irrompono dentro la città, il vento che corre tra i vicoli della Old Town e le prospettive eleganti della New Town. Tutto, nella capitale scozzese, sembra custodire una storia. Eppure la città non vive soltanto del proprio passato: lo attraversa, lo mette in scena, lo trasforma in esperienza. Ed è forse proprio questa sua straordinaria - e a volte sotterranea- vitalità contemporanea, la sua attrattiva più potente, che si può vivere in pieno durante la decina di rassegne ed eventi che, sotto il nome di Festival di Edimburgo, la trasformano ogni estate in uno straordinario palcoscenico en plein air.

Una città dall’anima multiforme

Un long week end non basta per conoscerla davvero. Ma può essere sufficiente per lasciarsi catturare dal suo carattere, da quella miscela rara di mistero, cultura, natura e vitalità che la rende una delle destinazioni più affascinanti d’Europa. Cosa fare per scoprire la sua anima multiforme? Camminare lungo le strade medievali, affacciarsi su panorami improvvisi, salire su un vulcano spento che si trova proprio nel cuore della città, ascoltare racconti di fantasmi, entrare nei luoghi della monarchia, brindare con un whisky scozzese, degustare birre uniche e scoprire una cucina capace di unire tradizione e contemporaneità. Ma, se potete, regalatevi qualche giornata in più soprattutto nel prossimo agosto, quando la città diventa l’affascinante e vivacissimo palcoscenico diffuso dell'Edinburgh Festival Fringe, fra i più grandi eventi artistiche e culturali del pianeta. Dal 7 al 31 agosto c’è veramente un motivo in più andarci!

Kenny Lam Lo skyline di Edimburgo illuminato all'imbrunire, con le luci del Castello e della New Town che si stagliano contro il cielo della sera

Lo skyline di Edimburgo illuminato all'imbrunire, con le luci del Castello e della New Town che si stagliano contro il cielo della sera

Edinburgh Festival Fringe: il più grande evento di spettacolo dal vivo

Con l’Edinburgh Festival Fringe la capitale scozzese diventa la capitale mondiale dello spettacolo dal vivo. Migliaia di artisti, compagnie e visitatori, trasformano strade, teatri, sale, pub e spazi urbani in un immenso palcoscenico diffuso, con un programma aperto a ogni forma di espressione: teatro, commedia, danza, circo, cabaret, musical, opera, musica, spoken word, mostre, eventi per famiglie e performance sperimentali. La forza del festival risiede nella sua formula: accesso libero, nessuna selezione artistica preventiva e la possibilità, per chiunque abbia una storia da raccontare e un luogo disposto a ospitarla, di entrare a far parte del programma. Un principio che affonda le radici nel 1947, quando 8 compagnie teatrali escluse dall’Edinburgh International Festival decisero di esibirsi comunque, dando vita a un movimento spontaneo destinato a cambiare la storia dello spettacolo dal vivo.

Kenny Lam Un’esibizione acrobatica all'aperto durante l'Edinburgh Festival Fringe, che trasforma le piazze storiche della città in un palcoscenico diffuso e inclusivo

Un’esibizione acrobatica all'aperto durante l'Edinburgh Festival Fringe, che trasforma le piazze storiche della città in un palcoscenico diffuso e inclusivo

Nel 1958 nacque la Festival Fringe Society, con il compito di sostenere la crescita della manifestazione senza intervenire nella selezione degli spettacoli. Ancora oggi questa scelta resta il tratto distintivo del Fringe: non un festival costruito dall’alto, ma una piattaforma aperta, inclusiva e imprevedibile, dove artisti affermati e talenti emergenti condividono la stessa città e, spesso, lo stesso pubblico. Durante le tre settimane del festival, Edimburgo cambia volto. Il centro storico si riempie di volantini, file davanti ai teatri, musicisti, acrobati e performer di strada. Tra gli appuntamenti più caratteristici ci sono i Fringe Street Events, che animano la Royal Mile, Hunter Square e il Mound Precinct con esibizioni all’aperto accessibili a tutti. In questo contesto, il pubblico diventa parte integrante dello spettacolo: assiste, partecipa e, se vuole, sostiene gli artisti con una mancia. Per chi visita il Fringe per la prima volta, la vastità dell’offerta può apparire travolgente. Migliaia di spettacoli, centinaia di sedi e un calendario fitto richiedono curiosità, flessibilità e un pizzico di spirito d’avventura. https://www.edfringe.com/

Le tappe imperdibili nel centro storico di Edimburgo

Il primo incontro con Edimburgo non può che partire dalla Royal Mile, la grande arteria storica che collega due simboli del potere e della memoria: il Castello di Edimburgo, arroccato sulla sua rocca vulcanica, e il Palazzo di Holyroodhouse, residenza ufficiale del sovrano in Scozia. Camminare lungo questa strada significa attraversare il cuore della Old Town, tra botteghe, pub, scorci gotici, cortili nascosti e passaggi stretti che sembrano aprirsi su un’altra epoca. Durante il festival la Royal Mile cambia volto e diventa un palcoscenico a cielo aperto, animato da artisti, musicisti e performer provenienti da ogni parte del mondo. In alto, dominante e quasi teatrale, il Castello di Edimburgo veglia sulla città.

Kenny Lam La monumentale Ross Fountain nei Princes Street Gardens, con l'imponente fortezza del Castello di Edimburgo arroccata sulla roccia vulcanica a fare da sfondo

La monumentale Ross Fountain nei Princes Street Gardens, con l'imponente fortezza del Castello di Edimburgo arroccata sulla roccia vulcanica a fare da sfondo

È una fortezza, ma anche un racconto di pietra: conserva i gioielli della corona scozzese, la Pietra del Destino e secoli di storia nazionale. Dalle sue mura lo sguardo corre sui tetti, sulle guglie, sulle colline e fino al mare. È uno di quei luoghi in cui il paesaggio non fa da sfondo alla storia, ma ne diventa parte integrante. Scendendo verso l’altra estremità della Royal Mile si raggiunge il Palazzo di Holyroodhouse, legato alla storia reale scozzese e ancora oggi utilizzato dalla monarchia. A differenza di altre residenze reali, è visitabile durante tutto l’anno e permette di entrare in ambienti che raccontano la continuità tra passato e presente.

Il panorama da Arthur’s Seat , il vulcano in centro città

Poco distante, la città cambia improvvisamente ritmo: basta alzare lo sguardo verso Arthur’s Seat ( che non solo è il rilievo più alto di Holyrood Park, ma anche - cosa unica per una città- un vulcano spento da circa 350 milioni di anni, situato nel centro cittadino), per ricordarsi che Edimburgo è anche natura selvaggia, vento, erba, roccia e cielo. La salita richiede un po’ di energia (dai 30 ai 60 minuti di tempo, a secondo del passo), ma restituisce una delle viste a 360° più intense sulla capitale scozzese.

Visit Scotland Il Palazzo di Holyroodhouse, residenza ufficiale del sovrano in Scozia, adagiato ai piedi delle colline selvagge dell'Holyrood Park

Il Palazzo di Holyroodhouse, residenza ufficiale del sovrano in Scozia, adagiato ai piedi delle colline selvagge dell'Holyrood Park

Il mitico Royal Yacht Britannia

Chi ama la storia più recente può spingersi fino all’Ocean Terminal, dove è ormeggiato il Royal Yacht Britannia, per oltre quarant’anni nave della famiglia reale britannica. Visitare lo yacht significa entrare in una dimensione intima e insolita della vita di corte: non i saloni dei palazzi, ma gli spazi della navigazione, i viaggi ufficiali, la quotidianità sospesa tra mare e protocollo. È una tappa diversa, capace di aggiungere al viaggio un punto di vista meno scontato sulla monarchia britannica.

Kenny Lam Il leggendario Royal Yacht Britannia ormeggiato all'Ocean Terminal, una tappa imperdibile per scoprire il lato più intimo della storia monarchica britannica

Il leggendario Royal Yacht Britannia ormeggiato all'Ocean Terminal, una tappa imperdibile per scoprire il lato più intimo della storia monarchica britannica

Harry Potter

Edimburgo, però, non è soltanto storia istituzionale. È anche città di immaginazione. Per i lettori di Harry Potter, un tour a piedi sulle tracce della sua autrice J.K. Rowling può diventare un modo per osservare luoghi già carichi di suggestione con occhi nuovi. Victoria Street, con la sua curva scenografica e le facciate colorate, è spesso associata all’ispirazione per Diagon Alley. Qui si trova anche Museum Context, negozio amatissimo dagli appassionati, dove l’universo magico della saga incontra l’atmosfera già naturalmente incantata della città.

Kenny Lam Le celebri facciate colorate e l'andamento curvilineo di Victoria Street, la via della Old Town che ha ispirato la Diagon Alley di Harry Potter

Le celebri facciate colorate e l'andamento curvilineo di Victoria Street, la via della Old Town che ha ispirato la Diagon Alley di Harry Potter

Il lato oscuro della città

Ma il fascino di Edimburgo ha anche un lato oscuro. Non a caso è considerata una delle città più infestate d’Europa. Le sue storie di fantasmi, prigioni, sotterranei e presenze inquietanti non sembrano semplici attrazioni turistiche: si inseriscono perfettamente nella sua architettura cupa e stratificata. I tour serali nelle South Bridge Vaults o nella prigione di Covenanter conducono i visitatori nei luoghi più sinistri della città, là dove la leggenda si confonde con la cronaca e il passato pare non essere mai del tutto scomparso.

Whisky, gin, rum e birra: degustazioni e tour gastronomici

A rendere Edimburgo irresistibile contribuisce anche la sua capacità di trasformare ogni esperienza in racconto. Vale per la cultura, per i panorami, ma anche per il bere bene. Whisky, gin, rum e birra trovano qui spazi dedicati, degustazioni e percorsi pensati per chi vuole conoscere la Scozia attraverso i suoi sapori più identitari. La Scotch Whisky Experience, lungo la Royal Mile, è una tappa ideale per avvicinarsi alla storia e al patrimonio del whisky scozzese. La Holyrood Distillery propone esperienze più contemporanee, tra degustazioni, abbinamenti gastronomici e percorsi su misura. Per gli amanti del gin, Pickering’s Gin a Summerhall racconta la produzione in piccoli lotti, mentre Cold Town Beer, ospitata in un’ex chiesa sul Grassmarket, offre un viaggio nel mondo della birra artigianale.

La storica Deacon Brodie's Tavern lungo la Royal Mile, perfetto esempio dei pub tradizionali che custodiscono la storia, i racconti e le atmosfere della Old Town

La storica Deacon Brodie's Tavern lungo la Royal Mile, perfetto esempio dei pub tradizionali che custodiscono la storia, i racconti e le atmosfere della Old Town

Dove dormire a Edimburgo

Gleneagles Townhouse

Nel cuore di St Andrew Square, nel centro di Edimburgo, questo elegante hotel a cinque stelle è ospitato in un edificio storico splendidamente restaurato ed offre sistemazioni di lusso con camere e suite in stile georgiano, ristorazione raffinata e un esclusivo centro benessere con palestra con tecnologie d’avanguardia, dalla camera crioterapica alla sauna a infrarossi.

Una camera in perfetto stile georgiano al Gleneagles Townhouse, dove l'eleganza d’antan si fonde con dettagli di puro lusso contemporaneo

Una camera in perfetto stile georgiano al Gleneagles Townhouse, dove l'eleganza d’antan si fonde con dettagli di puro lusso contemporaneo

Dal bar panoramico sul tetto, dove si possono gustare cocktail e una notevole selezione di whiskey, si gode un’ampia vista sul centro cittadino. Un hotel per chi vuole assaporare atmosfere e stile d’antan.

Gleneagles Townhouse No. 39 St Andrew Square EH2 2AD Edimburgo (Scozia) Tel +44 131 322 3780

The Resident Edinburgh

Recentemente aperto in una posizione privilegiata nel centro città, a un quarto d’ora a piedi dalle stazioni ferroviarie principali di Edinburgh Waverley e Haymarket e a pochi passi dal Castello di Edimburgo, da Arthur's Seat e dal Palazzo di Holyroodhouse, questo Boutique hotel contemporaneo dall’estetica raffinata coniuga comfort moderni e servizio personalizzato.

Linee pulite e design moderno in una delle camere del The Resident Edinburgh, il boutique hotel dall'anima green nel cuore della città

Linee pulite e design moderno in una delle camere del The Resident Edinburgh, il boutique hotel dall'anima green nel cuore della città

4 stelle, è ricavato da un edificio storico e ha una particolare attenzione verso la sostenibilità. Le stanze e le suite hanno un angolo cottura con forno a microonde, stoviglie ed altro. Su richiesta il frigorifero può essere rifornito con generi alimentari 24 ore prima dell’arrivo.

The Resident Edinburgh 15 Drumsheugh Gardens EH3 7UG Edimburgo (Scozia) Tel +44 131 202 2284

The Royal Scots Club Edinburgh

Accogliente hotel storico a 4 stelle situato in un'elegante dimora georgiana nello storico quartiere New Town, coniuga il fascino tradizionale di un albergo scozzese con il calore di un club. Fondata nel 1919 come tributo a coloro che caddero nella Grande Guerra, ha 27 confortevoli camere.

L'atmosfera intima e accogliente del The Royal Scots Club, con il caratteristico pavimento in tartan che richiama la più autentica tradizione scozzese

L'atmosfera intima e accogliente del The Royal Scots Club, con il caratteristico pavimento in tartan che richiama la più autentica tradizione scozzese

Arredi d’epoca, sovrabbondanza di argenterie e suppellettili, vi sono esposti cimeli, documenti e memorabilia che ne raccontano le origini e la storia. Servizio impeccabile e un’ottima prima colaziomne, ha un buon rapporto qualità-prezzo.

Dove mangiare a Edimburgo

Heron

La tavola di questo luminoso ristorante ruota attorno all’eccellenza dei prodotti scozzesi sostenibili, pesce selvaggio e frutti di mare, selvaggina e carni di razze certificate, verdure e frutta bio di stagione, come i frutti di bosco provenienti dalla regione di Fife, ed è firmata dai giovani Sam Yorke (enfant prodige della cucina di Scozia, che a soli 26 anni ha conquistato la Stella Michelin) e Tomas Gormley.

L'elegante ingresso del ristorante stellato Heron a Leith, dove una cucina sostenibile celebra le eccellenze del territorio scozzese

L'elegante ingresso del ristorante stellato Heron a Leith, dove una cucina sostenibile celebra le eccellenze del territorio scozzese

Atmosfera rilassata, servizio attento, piatti che non possono che essere stagionali. Vale la pena di affidarsi agli chef e scegliere il menu degustazione, che fa scoprire la loro mano fresca e felice. Anche menu vegetariani e vegani, oppure di solo pesce. Cantina all’altezza dei cibi.

Heron 87-91A Henderson St, Leith EH6 6ED Edimburgo (Scozia) Tel +44 131 554 1242

Eleanore

Curato nei minimi dettagli, colori neutri, stoviglie fatte a mano e scaffali pieni di prodotti fermentati, questo intimo ristorante di quartiere a gestione familiare, propone piatti creativi e stagionali, con particolare attenzione all’uso di prodotti locali. Atmosfera è calda e informale, si trova un po’ fuori dal centro, a Leith Walk,ed è ideale per un pranzo leggero o per una serata in un’atmosfera informale.

Il design dai toni caldi e l'atmosfera minimale di Eleanore, intimo ristorante di quartiere celebre per la sua proposta gastronomica creativa

Il design dai toni caldi e l'atmosfera minimale di Eleanore, intimo ristorante di quartiere celebre per la sua proposta gastronomica creativa

Cibo creativo e accessibile, piccoli piatti e golosità preparati nella cucina a vista, sapori affumicati e freschi che si alternano, una predilezione per il pesce, è famoso anche per i suoi dessert, fra cui gettonatissimo è il goloso tiramisù.

Eleanore 30-31 Albert Pl EH7 5HN Edimburgo (Scozia) Tel +44 131 600 0990

Whirlybird

Whirlybird, aperto in primavera nella centralissima Victoria Street, è una moderna taverna con cucina disponibile tutto il giorno, dal pranzo fino al dopocena. Una formula che conferma la vitalità gastronomica della Old Town, sempre più orientata verso locali capaci di unire accessibilità, qualità e una precisa idea di ospitalità. Il locale punta su un’atmosfera informale ma curata, rivolgendosi sia ai residenti che ai visitatori della Old Town.

Alix McIntosh L'accogliente e caratteristico bancone circolare di Whirlybird, la moderna taverna nel cuore della centralissima Victoria Street

L'accogliente e caratteristico bancone circolare di Whirlybird, la moderna taverna nel cuore della centralissima Victoria Street

Guidato dalla chef Lucia Gregusova, propone piatti da bistrot rivisitati con ingredienti di qualità, accompagnati da una carta drink curata da Jono McDowell. Fra le rivisitazioni fresche e di alta qualità dei classici piatti da bistrot, il pesce intero alla griglia con burro fuso, capperi e limone, e la bistecca di controfiletto scottata con rucola, parmigiano e aceto balsamico invecchiato.