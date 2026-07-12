Il relais nel Piceno ideale per rigenerare corpo e spirito in mezzo alla natura

A pochi chilometri da San Benedetto del Tronto, immerso nel verde delle colline marchigiane e affacciato sui vigneti della vallata, Colle Serrano Relais & SPA rappresenta oggi una delle realtà più affascinanti del territorio. Vero e proprio gioiello incastonato in una tenuta di oltre 70 ettari, la struttura è un rifugio pensato per chi desidera vivere un'esperienza raffinata a soli quindici minuti dal litorale adriatico. Inaugurato da pochi anni, il relais si è rapidamente affermato come destinazione esclusiva capace di coniugare un soggiorno d'élite, trattamenti rigeneranti e la valorizzazione dell'identità locale, diventando una meta amata anche da artisti e protagonisti dello spettacolo in cerca di riservatezza e ispirazione.

Panoramica sulla struttura principale di Colle Serrano, adagiata sulle verdi colline marchigiane e circondata da rigogliosi uliveti e vigneti

Panoramica sulla struttura principale di Colle Serrano, adagiata sulle verdi colline marchigiane e circondata da rigogliosi uliveti e vigneti

Le camere e le suite del relais di charme

L'accoglienza alberghiera si sviluppa attraverso spazi dal design raffinato che fondono il calore della casa di campagna al comfort moderno. Le sistemazioni sono progettate per garantire la massima privacy e includono la camera matrimoniale standard, intima e funzionale, e la camera superior, ideale per fughe romantiche grazie a metrature più generose. Il vertice dell'ospitalità è rappresentato dalle suite esclusive, situate all'ultimo piano della struttura e dotate di una suggestiva vasca da bagno centrale in camera e di ampie finestre panoramiche che offrono una vista diretta sui vigneti e sul biolago. Ogni alloggio dispone di comfort avanzati come climatizzazione indipendente, smart Tv, connessione Wi-Fi ad alta velocità, minibar e bagni con docce dotate di soffione a pioggia.

Un dettaglio delle camere da letto di charme, caratterizzate da arredi contemporanei in legno e pareti artistiche ispirate alla flora locale Charme d'avanguardia e dettagli sartoriali. Le luminose stanze di Colle Serrano sono progettate come un intimo rifugio dove staccare la spina dal mondo Il design essenziale e moderno delle sistemazioni sospese di Colle Serrano, studiate con illuminazione calda per esaltare l'atmosfera rilassante e la vista sulla natura ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Un dettaglio delle camere da letto di charme, caratterizzate da arredi contemporanei in legno e pareti artistiche ispirate alla flora locale Charme d'avanguardia e dettagli sartoriali. Le luminose stanze di Colle Serrano sono progettate come un intimo rifugio dove staccare la spina dal mondo Il design essenziale e moderno delle sistemazioni sospese di Colle Serrano, studiate con illuminazione calda per esaltare l'atmosfera rilassante e la vista sulla natura

Il centro benessere e il biolago d'acqua salata

La SPA di Colle Serrano si propone come un intimo rifugio dedicato al relax e alla rigenerazione profonda del corpo e dello spirito. Il percorso benessere indoor è comprensivo di sauna finlandese panoramica con vista sull'uliveto, bagno turco, idromassaggio e un hammam. Accanto alla zona umida, il centro massaggi offre una ricca carta di trattamenti che spazia dal massaggio connettivale e sportivo fino a percorsi di aromaterapia, riflessologia plantare e trattamenti viso all'ozono. Il vero elemento distintivo della proposta benessere è l'elegante biolago, una piscina unica nel suo genere: uno specchio d'acqua salata che non utilizza cloro o sostanze chimiche, ma si purifica in modo completamente naturale, unendo il comfort balneare al pieno rispetto per l'ambiente in un ecosistema perfettamente integrato nel paesaggio collinare.

Il biolago d'acqua salata all'ora del tramonto, un'oasi ecologica immersa nel verde ideale per ritrovare l'equilibrio a bordo piscina

Il biolago d'acqua salata all'ora del tramonto, un'oasi ecologica immersa nel verde ideale per ritrovare l'equilibrio a bordo piscina

Il ristorante Il Gusto e la filosofia dello chef Enrico Ficcadenti

Il cuore pulsante della struttura è il ristorante Il Gusto, dove la proposta gastronomica è guidata dall’executive chef Enrico Ficcadenti. Dopo significative esperienze internazionali tra Bruxelles e Londra, lo chef ha scelto di fare ritorno nella sua terra d’origine per farsi interprete di una cucina territoriale contemporanea, capace di esaltare le materie prime locali attraverso tecnica, equilibrio e sensibilità creativa. Il menu si sviluppa attraverso percorsi degustazione che valorizzano la stagionalità e l'orto della tenuta, alternando specialità identitarie a percorsi vegetariani di alto livello.

Enrico Ficcadenti

Enrico Ficcadenti

Tra le creazioni più celebri si distinguono il rinfrescante antipasto di pomodori dell'orto e vaniglia impreziosito dall'olio di tenera ascolana di produzione propria, l'intensa tartare di toro marchigiano con stracciatella e jalapeno, e la marinatura della ricciola con kombucha di cocco e zafferano di Acquasanta. I primi e i secondi celebrano l'incontro tra mare e terra, come nel caso del tagliolino fatto in casa con scampi di San Benedetto del Tronto e tartufo nero estivo, o della faraona in doppia cottura con albicocche e maggiorana, per concludersi con il semifreddo all'artemisia e fava tonka su riduzione di vermouth.

Carta dei vini, maneggio e servizi per eventi aziendali

La sala del ristorante si presenta come uno spazio luminoso e avvolgente, completato da una carta dei vini ricercata studiata dal sommelier per valorizzare le eccellenze del Piceno, terra di frontiera tra Marche e Abruzzo, senza rinunciare a referenze nazionali e piccoli produttori francesi. Oltre all'enogastronomia, la tenuta offre servizi esclusivi tra cui un maneggio privato aperto sia ai principianti che agli esperti per passeggiate equestri panoramiche tra i sentieri della proprietà. Grazie agli ampi spazi verdi, alla cantina interna e alle sale meeting attrezzate con tecnologie moderne per lo smart working, Colle Serrano è una struttura ideale anche per l'organizzazione di eventi privati, cerimonie e incontri aziendali, offrendo servizi su misura come picnic privati nelle vigne e cene romantiche personalizzate.

La sala interna del Ristorante Il Gusto, uno spazio luminoso che unisce la storicità delle pareti in pietra a elementi d'arredo chic e contemporanei Pomodoro, vaniglia, capperi, basilico Toro, stracciatella, jalapeno, pomodori secchi Tagliolino fatto in casa con scampi di San Benedetto del Tronto e tartufo nero estivo Faraona con albicocche, maggiorana e misticanza dell'orto ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La sala interna del Ristorante Il Gusto, uno spazio luminoso che unisce la storicità delle pareti in pietra a elementi d'arredo chic e contemporanei Pomodoro, vaniglia, capperi, basilico Toro, stracciatella, jalapeno, pomodori secchi Tagliolino fatto in casa con scampi di San Benedetto del Tronto e tartufo nero estivo Faraona con albicocche, maggiorana e misticanza dell'orto

Un'esperienza rigenerante nel cuore del Piceno

Scegliere Colle Serrano significa abbracciare una nuova idea di lusso legata a doppio filo alla terra e all'autenticità. Che si tratti di un weekend romantico in suite, di un percorso rigenerante nella SPA o di un viaggio sensoriale tra i tavoli del ristorante Il Gusto, questa dimora marchigiana offre l'opportunità di staccare la spina dal mondo, recuperando energie e armonia prima di tornare ai ritmi della quotidianità. Una meta accogliente che entra nel cuore di chi la vive, lasciando intatto il desiderio di tornare.