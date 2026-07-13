Kleine Flamme, a Vipiteno l'Oriente incontra le Alpi in una cucina che continua a sorprendere

Ci sono ristoranti che seguono le tendenze e altri che le anticipano. Kleine Flamme, nel centro storico di Vipiteno, appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Quando Burkhard Bacher decise di aprire il suo piccolo ristorante, alla fine degli anni Novanta, parlare di cucina asiatica sulle Alpi sembrava quasi una provocazione. Oggi quella scelta appare invece sorprendentemente attuale.

Burkhard Bacher

Burkhard Bacher

Nel tempo molti cuochi hanno scoperto il fascino delle contaminazioni. Bacher, invece, ci è arrivato attraverso il proprio percorso professionale, maturato nelle grandi cucine europee e asiatiche, trasformando un'esperienza personale in uno stile riconoscibile, coerente e ancora oggi originale. È questa probabilmente la ragione per cui il ristorante continua a essere presente nelle principali guide gastronomiche italiane e internazionali, a partire dalla Michelin che gli aveva anche dato una stella.

Un piccolo locale che ha costruito una grande identità

Kleine Flamme non punta sull'effetto scenografico. Chi entra trova pochi tavoli, un ambiente raccolto e una cucina completamente a vista, separata dalla sala soltanto da un banco di lavoro. Lo chef cucina davanti agli ospiti, mentre la moglie Annelies accoglie i clienti, segue il servizio e accompagna ogni portata con una carta dei vini costruita negli anni. E la proposta dei vino, decisamente curata e per nulla banale, non a caso è fra i punti di forza del locale.

Pommes d‘amour - Kleine Flamme

Pommes d‘amour - Kleine Flamme

È una scelta che Italia a Tavola aveva già raccontato, definendo il locale uno dei più originali dell'Alto Adige proprio per quella "trasparenza" che permette di seguire ogni gesto del cuoco. Oggi quella filosofia è rimasta immutata: nessun effetto speciale, ma un rapporto diretto tra cucina e sala, dove tutto avviene sotto gli occhi degli ospiti. Ed è un valore che da solo merita il viaggio.

L'esperienza asiatica che ha cambiato la cucina di Bacher

La vera differenza non nasce però dall'arredamento, ma dalla storia professionale dello chef. Prima di tornare a Vipiteno, Burkhard Bacher aveva lavorato in alcune delle cucine più prestigiose d'Europa e dell'Asia, passando dal Tantris di Monaco fino all'Oriental Hotel di Bangkok, considerato per anni uno dei migliori alberghi del mondo. È lì che ha imparato una cucina fondata sulla leggerezza, sulla freschezza delle materie prime e sull'utilizzo di erbe aromatiche e spezie al posto di grassi e salse pesanti.

Chi è Burkhard Bacher Originario di Vipiteno, Burkhard Bacher ha costruito il proprio percorso professionale tra Germania e Asia, lavorando al Tantris di Monaco e successivamente all'Oriental Hotel di Bangkok, esperienza che ha profondamente influenzato il suo stile culinario. Tornato in Alto Adige insieme alla moglie Annelies, ha aperto Kleine Flamme nel 1998, trasformandolo in uno degli indirizzi gastronomici più originali della regione. La cucina coniuga tecnica europea, ingredienti altoatesini e cultura gastronomica asiatica, mantenendo da anni il riconoscimento della Guida Michelin.

Chi è Burkhard BacherOriginario di Vipiteno, Burkhard Bacher ha costruito il proprio percorso professionale tra Germania e Asia, lavorando al Tantris di Monaco e successivamente all'Oriental Hotel di Bangkok, esperienza che ha profondamente influenzato il suo stile culinario. Tornato in Alto Adige insieme alla moglie Annelies, ha aperto Kleine Flamme nel 1998, trasformandolo in uno degli indirizzi gastronomici più originali della regione. La cucina coniuga tecnica europea, ingredienti altoatesini e cultura gastronomica asiatica, mantenendo da anni il riconoscimento della Guida Michelin.

In un'intervista rilasciata al portale turistico di Vipiteno, Bacher racconta come proprio la cucina thailandese gli abbia insegnato a rinunciare quasi completamente a panna e burro, privilegiando cotture brevi, wok, vapore e ingredienti sempre freschi. Una filosofia che oggi definisce semplicemente "cucina mediterranea con influsso asiatico", oppure, ancora meglio, "il meglio dell'Est e dell'Ovest".

Fusion? Più che altro una cucina personale

Definire Kleine Flamme un ristorante fusion rischia però di essere riduttivo. La contaminazione non è un esercizio stilistico, ma il linguaggio attraverso cui vengono valorizzati ingredienti dell'Alto Adige e del Mediterraneo. Le erbe alpine raccolte personalmente dallo chef diventano, ad esempio, la base di uno speciale curry; il salmerino locale dialoga con tecniche orientali; la pasta italiana incontra sapori giapponesi e thailandesi senza perdere riconoscibilità. Da tempo siano convinti che Burkhard Bacher è tra i pochissimi cuochi italiani capaci di fondere con naturalezza culture gastronomiche tanto diverse, mantenendo equilibrio ed eleganza.

Uno dei piatti del Kleine Flamme Uno dei piatti del Kleine Flamme Uno dei piatti del Kleine Flamme ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Uno dei piatti del Kleine Flamme Uno dei piatti del Kleine Flamme Uno dei piatti del Kleine Flamme

Il menu cambia, la filosofia resta

I piatti cambiano seguendo le stagioni, ma l'identità rimane la stessa. Nel corso degli anni sono diventati simbolo della cucina di Bacher preparazioni come il tataki di tonno con olio al limone salato ed erbe amare, il salmerino leggermente affumicato, i paccheri con coda di bue e crema di Parmigiano, il carré di agnello con curry alpino, fino ai dessert costruiti su contrasti aromatici sempre molto misurati. Piatti che raccontano una cucina capace di muoversi tra Italia, Francia, Giappone e Thailandia senza perdere una propria identità.

Cinque motivi per fermarsi Una delle prime vere interpretazioni della cucina euro-asiatica in Italia. Cucina a vista con lo chef sempre protagonista del servizio. Materie prime altoatesine reinterpretate con tecniche orientali. Carta dei vini curata personalmente da Annelies Bacher. Un piccolo ristorante che da oltre venticinque anni rappresenta una delle tavole gastronomiche più interessanti di Vipiteno.

Cinque motivi per fermarsiUna delle prime vere interpretazioni della cucina euro-asiatica in Italia.Cucina a vista con lo chef sempre protagonista del servizio.Materie prime altoatesine reinterpretate con tecniche orientali.Carta dei vini curata personalmente da Annelies Bacher.Un piccolo ristorante che da oltre venticinque anni rappresenta una delle tavole gastronomiche più interessanti di Vipiteno.

Vipiteno come laboratorio gastronomico

In una città spesso associata alla cucina tirolese più tradizionale, Kleine Flamme rappresenta quasi un laboratorio permanente. Non propone la classica interpretazione della montagna, ma dimostra come il territorio possa dialogare con il resto del mondo senza snaturarsi. È un messaggio che oggi appare quasi scontato, ma che quando il ristorante aprì era decisamente rivoluzionario.

Forse è proprio questa la ragione per cui il locale continua a essere considerato una delle tavole più interessanti dell'Alto Adige: non perché insegua le mode, ma perché continua a seguire con coerenza un'idea nata molti anni prima che diventasse una tendenza.