Engels Park, a Vipiteno l'estate rallenta: l'ospitalità dei Volgger tra benessere e natura

Non tutti gli hotel raccontano soltanto un luogo. Alcuni raccontano anche una famiglia. È il caso dell'Engels Park di Vipiteno (Bz), struttura quattro stelle gestita oggi dai Volgger, gli stessi imprenditori alberghieri che hanno reso il Plunhof di Ridanna (Bz) uno degli indirizzi più conosciuti dell'ospitalità altoatesina. Qui la dimensione familiare non è un elemento di facciata, ma una parte concreta dell'identità dell'albergo. L'ospitalità nasce da una lunga tradizione costruita nel tempo, fatta di continuità, attenzione alle persone e forte legame con il territorio.

La sala comune dell'Engels Park accoglie gli ospiti in un ambiente raffinato, dove il calore del soffitto a cassettoni in legno e del caminetto si sposa con il comfort moderno di poltrone e divani in velluto

La sala comune dell'Engels Park accoglie gli ospiti in un ambiente raffinato, dove il calore del soffitto a cassettoni in legno e del caminetto si sposa con il comfort moderno di poltrone e divani in velluto

È una filosofia che si ritrova negli spazi, nei servizi e persino nel ritmo della vacanza. L'Engels Park conta una cinquantina di camere, una spa di oltre 1.200 metri quadrati, un parco privato di 6.000 metri quadrati e varie esperienze wellness. Numeri importanti, ma che da soli non spiegano il carattere della struttura. Più che sulla spettacolarizzazione del lusso, infatti, l'albergo punta sulla qualità del tempo trascorso dagli ospiti. È solo il passeggiare in questo parco è una pratica di benessere assoluto. Alberi sani, cespugli da fiore, casette per gli uccelli e robottini che rendono il prato perfetto . Un ambiente che invita al relax col panorama delle montagne che circondano Vipiteno.

La filosofia dei Volgger La famiglia Volgger rappresenta una delle realtà più consolidate dell'ospitalità altoatesina. Dopo il successo del Plunhof di Ridanna, ha sviluppato anche l'Engels Park di Vipiteno mantenendo gli stessi principi: gestione familiare, forte legame con il territorio, attenzione al benessere e una cucina che valorizza i prodotti locali senza rinunciare a uno stile contemporaneo.

La filosofia dei VolggerLa famiglia Volgger rappresenta una delle realtà più consolidate dell'ospitalità altoatesina. Dopo il successo del Plunhof di Ridanna, ha sviluppato anche l'Engels Park di Vipiteno mantenendo gli stessi principi: gestione familiare, forte legame con il territorio, attenzione al benessere e una cucina che valorizza i prodotti locali senza rinunciare a uno stile contemporaneo.

Il turismo della quiete trova casa a Vipiteno

Negli ultimi anni il turismo di montagna sta cambiando. Sempre più viaggiatori cercano luoghi dove rallentare, recuperare energie e vivere il territorio senza programmi frenetici. È il cosiddetto turismo della quiete, una delle espressioni più attuali del lusso contemporaneo, che non misura il valore di una vacanza dalla quantità di attività svolte ma dalla qualità del tempo vissuto.

Il calore naturale del legno di cirmolo e il design alpino contemporaneo definiscono le camere dell'Engels Park, pensate per favorire il riposo e la connessione con la natura

Il calore naturale del legno di cirmolo e il design alpino contemporaneo definiscono le camere dell'Engels Park, pensate per favorire il riposo e la connessione con la natura

L'Engels Park interpreta bene questa evoluzione. Pur trovandosi a pochi passi dal centro storico di Vipiteno, riesce a offrire un'atmosfera raccolta grazie al grande parco privato, dove trovano spazio sentieri tra le rose, alberi secolari, piccoli laghetti e angoli dedicati al relax. Qui il soggiorno assume un ritmo diverso. Una passeggiata in giardino, una lettura all'ombra di un gazebo, un caffè sorseggiato senza fretta o una semplice pausa dopo un'escursione diventano parte integrante dell'esperienza di vacanza.

La spa completa una giornata vissuta all'aria aperta

Il benessere continua nella Cuore Felice Spa, che rappresenta uno dei punti di forza dell'hotel. La piscina coperta riscaldata a 31 gradi, gli idromassaggi, la sauna finlandese immersa nel parco, la bio-sauna, il bagno turco alle erbe alpine, la cabina a infrarossi e il caratteristico nido di fieno profumato costruiscono un percorso capace di accompagnare l'ospite durante tutta la giornata. Si tratta di strutture dove ciò che conta è la funzionalità più che l'apparenza.

Relax profondo tra profumo di legno e natura: l'area riposo dell'Engels Park per rigenerarsi con calma

Relax profondo tra profumo di legno e natura: l'area riposo dell'Engels Park per rigenerarsi con calma

I trattamenti valorizzano inoltre il cirmolo, l'arnica e le erbe officinali della Val Ridanna, elementi profondamente legati al territorio. Anche le camere seguono la stessa filosofia. Le boiserie in legno di cirmolo, i pavimenti in legno naturale, i tessuti in loden e le ampie vetrate che si aprono sul paesaggio alpino contribuiscono a creare ambienti pensati per favorire il riposo e il contatto con la natura.

La cucina valorizza il territorio senza eccessi

All'Engels Park anche la ristorazione segue la logica dell'equilibrio. La proposta Soulfood unisce cucina mediterranea e tradizione altoatesina attraverso ingredienti freschi e stagionali, mentre la linea LoCal propone piatti pensati per chi desidera un'alimentazione più leggera senza rinunciare al gusto. La giornata inizia con una colazione ricca di prodotti fatti in casa, pane, dolci, marmellate artigianali, yogurt del territorio, frutta fresca e frullati.

Crema di sedano, crostini di pane nero e olio alla vaniglia Mousse al rafano, speck altoatesino e pane nero Due tipi di pomodori, crema al parmigiano e burrata Ravioli, ricotta pugliese, melanzane e scamorza affumicata Tagliatelle, fondo ai crostacei, pomodoro e gambero Risotto agli agrumi, salmerino, ponzu, arachidi speziate Filetto di salmone pochè, finocchio, paprica rossa ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Crema di sedano, crostini di pane nero e olio alla vaniglia Mousse al rafano, speck altoatesino e pane nero Due tipi di pomodori, crema al parmigiano e burrata Ravioli, ricotta pugliese, melanzane e scamorza affumicata Tagliatelle, fondo ai crostacei, pomodoro e gambero Risotto agli agrumi, salmerino, ponzu, arachidi speziate Filetto di salmone pochè, finocchio, paprica rossa

La sera il ristorante propone un menu à la carte di cinque portate accompagnato da buffet di insalate, verdure e formaggi locali. Più che sorprendere con effetti speciali, la cucina accompagna il soggiorno mantenendo un equilibrio coerente con l'intera filosofia dell'hotel: valorizzare il territorio con misura e autenticità. Non senza rinunciare ad alcune interpretazioni o innovazioni della cucina. Nel complesso le proposte sono di grande qualità e spesso da ristorante gourmet, col vantaggio che si capisce sempre cosa si sta mangiando.

Un punto di partenza per scoprire l'alta val d’Isarco

La posizione rappresenta un ulteriore punto di forza. Da qui è facile raggiungere il centro di Vipiteno, ma anche partire alla scoperta dell'Alta Val d'Isarco e delle principali vallate dell'Alto Adige. La rete ciclabile regionale che passa da qui, supera i 500 chilometri e la ciclovia che attraversa la provincia permette di visitare castelli, borghi storici e paesaggi alpini. Le valli laterali si possono fra l'altro raggiungere facilmente anche con l'egficientece puntuale rete dei pulmini comunali.

Daniel Zangerl La piscina dell'Engels Park, un'oasi di benessere pensata per rallentare il ritmo e rigenerarsi

La piscina dell'Engels Park, un'oasi di benessere pensata per rallentare il ritmo e rigenerarsi

Per chi preferisce camminare, l'hotel organizza durante la settimana escursioni guidate a piedi o in bicicletta. È proprio questo equilibrio tra natura, benessere e possibilità di movimento a rendere l'Engels Park qualcosa di diverso da un semplice hotel con spa: un luogo da cui partire per conoscere il territorio e nel quale tornare per ritrovare tranquillità.

Una famiglia che continua a interpretare l'ospitalità altoatesina

L'Engels Park non nasce come un progetto isolato, ma come una nuova espressione dell'esperienza maturata dalla famiglia Volgger nel settore dell'ospitalità. La stessa filosofia che ha caratterizzato il Plunhof di Ridanna (una delle valli laterali di Vitpteno, insieme alla val Racines e alla val di Vizze) viene qui declinata in una dimensione più urbana, senza perdere il rapporto con la natura, la cucina e il benessere.

I numeri dell'Engels Park Spa di oltre 1.200 metri quadrati

Parco privato di 6.000 metri quadrati

esperienze wellness

Piscina coperta riscaldata a 31°C

Tariffe da 111 euro a persona con mezza pensione

I numeri dell'Engels ParkSpa di oltre 1.200 metri quadratiParco privato di 6.000 metri quadratiesperienze wellnessPiscina coperta riscaldata a 31°CTariffe da 111 euro a persona con mezza pensione

In un momento in cui molti alberghi cercano di distinguersi inseguendo il lusso appariscente, l'Engels Park sceglie una strada diversa. Punta sulla qualità dell'accoglienza, sul tempo ritrovato e su quella discrezione tipicamente altoatesina che continua a rappresentare uno dei punti di forza dell'ospitalità di montagna.