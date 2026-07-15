La rete di Relais & Châteaux amplia la propria presenza internazionale con l'ingresso di dieci nuove dimore distribuite tra Italia, Francia, Portogallo, Svizzera, Regno Unito, Giappone, Messico e Stati Uniti. Strutture diverse per storia, stile e identità, ma accomunate dalla stessa idea di ospitalità, fondata sulla valorizzazione del territorio, dell'alta gastronomia, della cultura locale e di un turismo sempre più sostenibile.

Il Verride Palacio de Santa Catarina a Lisbona, una delle 10 nuove strutture entrate nel circuito Relais & Châteaux

«La nostra Associazione - commenta Laurent Gardinier, presidente di Relais & Châteaux - ha intrapreso un cammino sostenibile nell’intento di contribuire, attraverso la cucina e l’ospitalità, alla costruzione di un mondo più rispettoso e più solidale, in armonia con il pianeta. È un onore per me accogliere nella famiglia Relais & Châteaux questi dieci nuovi associati che condividono gli stessi nostri valori e una passione comune per la bellezza e il gusto». Di seguito le 10 strutture .

Relais & Châteaux Masseria AuraTerrae, Polignano a Mare (Ba)

Affacciata sull'Adriatico, tra vigneti, ulivi secolari e 24 ettari di campagna pugliese, Masseria AuraTerrae interpreta l'anima più autentica della Puglia. La dimora del XVIII secolo, appartenente alla famiglia Valentini, è stata recuperata mantenendo intatti gli elementi originari, come volte in pietra, nicchie e ambienti ricavati dall'antica cisterna e dalla piccionaia, affiancati da un design contemporaneo essenziale.

Una stanza della Masseria AuraTerrae La piscina della Masseria AuraTerrae L'esterno della Masseria AuraTerrae ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Una stanza della Masseria AuraTerrae La piscina della Masseria AuraTerrae L'esterno della Masseria AuraTerrae

Le 22 camere offrono un'atmosfera rilassante, mentre due piscine panoramiche, trattamenti benessere, escursioni e la vicinanza ai siti Unesco completano l'esperienza. La proposta gastronomica del ristorante Mareincielo valorizza la cucina locale con ingredienti stagionali, pesce dell'Adriatico e pasta fresca, da gustare all'aperto durante la bella stagione o nelle sale storiche durante l'inverno.

Relais & Châteaux Relais Villa Corallo, Sant'Omero (Te)

Immerso in una tenuta agricola di 80 ettari tra gli Appennini e il mare Adriatico, Relais Villa Corallo propone un'accoglienza raccolta con appena 11 camere, curate dalla famiglia Di Serafino. Gli ambienti combinano dettagli storici, come camini in marmo e finiture classiche, con arredi contemporanei firmati da designer e decoratori internazionali.

Villa Corallo a Sant'Omero (Te) La piscina di Villa Corallo Una stanza di Villa Corallo ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Villa Corallo a Sant'Omero (Te) La piscina di Villa Corallo Una stanza di Villa Corallo

Cuore dell'esperienza è la cucina dello chef Gianni Dezio, che nel ristorante stellato Zunica 1880 porta in tavola i prodotti dell'orto e della fattoria della tenuta, reinterpretando i sapori dell'Abruzzo. L'offerta gastronomica è completata dal Relais Villa Corallo Bistro, dedicato a una cucina stagionale più conviviale. Spa, degustazioni di vino, passeggiate a cavallo e mostre d'arte rendono il soggiorno un'immersione completa nella campagna abruzzese.

Relais & Châteaux Verride Palácio de Santa Catarina, Lisbona, Portogallo

Ospitato in un elegante palazzo settecentesco affacciato sul Tago, nel quartiere di Santa Catarina, il Verride Palácio de Santa Catarina unisce il fascino storico di Lisbona a un raffinato design contemporaneo. Il restauro curato dall'architetta Teresa Nunes da Costa ha conservato gli elementi neoclassici della dimora, valorizzandoli con arredi moderni, colori decisi e dettagli di grande impatto.

Una stanza con vista al Verride Palácio de Santa Catarina, Lisbona Il ristorante del Verride Palácio de Santa Catarina, Lisbona Piscina vista mare al Verride Palácio de Santa Catarina, Lisbona ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Una stanza con vista al Verride Palácio de Santa Catarina, Lisbona Il ristorante del Verride Palácio de Santa Catarina, Lisbona Piscina vista mare al Verride Palácio de Santa Catarina, Lisbona

Le 18 camere, tutte diverse tra loro, offrono ampie vedute sui tetti della capitale portoghese, mentre il rooftop con piscina regala uno dei panorami più suggestivi della città. L'esperienza gastronomica è affidata allo chef Fabio Alves, che nei ristoranti Suba e The Lisbon Club 55 propone una cucina ispirata alla tradizione portoghese, reinterpretata con eleganza e leggerezza.

Relais & Châteaux La Maison des Cimes, Malbuisson, Francia

In apertura nell'agosto 2026 sulle rive del lago Saint-Point, nel cuore del Giura, La Maison des Cimes nasce dal progetto dello chef Matthias Marc e della moglie Hanna Marc, che hanno trasformato un'antica falegnameria in un rifugio dedicato alla natura e alla cucina di territorio. La struttura dispone di sole 8 camere, arredate in legno e dotate di vasca nordica privata sul balcone, mentre gli interni riflettono uno stile caldo e ricercato.

La Maison de Cimes Il ristorante dell'hotel La Maison de Cimes Una stanza, con vista lago, a La Maison de Cimes ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La Maison de Cimes Il ristorante dell'hotel La Maison de Cimes Una stanza, con vista lago, a La Maison de Cimes

La proposta gastronomica ruota attorno a La Table des Cimes, dove lo chef realizza una cucina interamente cotta nel forno a legna, valorizzando produttori e vini del Giura. A completare l'offerta c'è Le Bistrot des Bûcherons, dedicato alle cotture alla brace e a un'atmosfera più conviviale.

Relais & Châteaux Megève Bois, Megève, Francia

Ai piedi delle piste di Megève, il Megève Bois reinterpreta il classico chalet alpino in chiave contemporanea, con 13 camere e suite pensate per offrire il comfort di una residenza privata. Gli ambienti combinano legno, tessuti pregiati, opere d'arte e una ricca collezione di oltre 850 etichette in cantina, creando un'atmosfera elegante e familiare.

Il Megève Bois, nel cuore delle alpi francesi Una stanza del Megeve Bois La vista sulla valle dalle finestre del Megève Bois ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Il Megève Bois, nel cuore delle alpi francesi Una stanza del Megeve Bois La vista sulla valle dalle finestre del Megève Bois

Lo chef Elvis Dedi firma due esperienze gastronomiche complementari: il ristorante Le Simon, dove la cucina fonde influenze francesi e italiane, e il gourmet The Andrew, dedicato a una proposta più creativa. Il soggiorno si completa con la Spa Kezia, che offre sauna, idromassaggio, trattamenti benessere e un originale rituale rilassante su un letto di fieno alpino riscaldato.

Relais & Châteaux Quintonil Restaurant, Città del Messico, Messico

Nel quartiere di Polanco, il Quintonil Restaurant è una delle tavole più rappresentative della nuova cucina messicana. Guidato dallo chef Jorge Vallejo, affiancato dalla moglie Alejandra Flores, il ristorante ha conquistato due stelle Michelin ed è tra i protagonisti della classifica The World's 50 Best Restaurants.

La cucina ricercata del ristorante Quintonil, due stelle Michelin Chef Jorge Vallejo La sala del Quintonil Restaurant ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La cucina ricercata del ristorante Quintonil, due stelle Michelin Chef Jorge Vallejo La sala del Quintonil Restaurant

La proposta gastronomica racconta il Messico attraverso ingredienti autoctoni, varietà di mais, condimenti tradizionali e prodotti spesso dimenticati, reinterpretati con tecnica contemporanea. Il menù degustazione cambia costantemente seguendo stagionalità e ricerca, accompagnato da una cantina con oltre 700 etichette. Tra i piatti più iconici spiccano anche preparazioni che impiegano insetti commestibili, espressione della cultura gastronomica locale e della volontà dello chef di valorizzarne le radici.

Relais & Châteaux Hiiragiya, Kyoto, Giappone

Nel cuore di Kyoto, il Relais & Châteaux Hiiragiya custodisce oltre due secoli di storia. Aperto nel 1818 e gestito dalla stessa famiglia da sette generazioni, questo storico ryokan è considerato uno dei simboli dell'ospitalità giapponese. Le 23 camere conservano gli elementi tipici della tradizione, tra tatami, pannelli scorrevoli shoji e affacci sui giardini, senza rinunciare ai comfort contemporanei.

Atmosfera nipponica tradizionale al Ryokan Hiiragyia L'ingresso del Ryokan Hiiragyia Un lussuso bagno del Ryokan Hiiragyia ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Atmosfera nipponica tradizionale al Ryokan Hiiragyia L'ingresso del Ryokan Hiiragyia Un lussuso bagno del Ryokan Hiiragyia

L'esperienza è completata dai bagni privati alimentati da una sorgente naturale, dagli spazi dedicati al relax e da un'atmosfera che invita alla quiete. Fiore all'occhiello è la cucina Kyo-Kaiseki, che interpreta la gastronomia di Kyoto attraverso ingredienti locali e stagionali, con piatti curati nei minimi dettagli e serviti in camera o nelle sale comuni.

Relais & Châteaux Villa Florhof, Zurigo, Svizzera

Nel centro storico di Zurigo, Villa Florhof riporta in vita un'elegante dimora del XV secolo trasformata in un raffinato boutique hotel firmato Lalique. Le 13 camere si distinguono per gli interni in stile neo-Art Déco, impreziositi da arredi su misura, opere d'arte e creazioni realizzate da artigiani specializzati.

Una stanza del Villa Florhof La vista esterna del Villa Florhof La sala del Florhof Bar & Brasserie ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Una stanza del Villa Florhof La vista esterna del Villa Florhof La sala del Florhof Bar & Brasserie

L'offerta gastronomica porta la firma dello chef Christian Jürgens, che al Signature Restaurant propone una cucina di alto livello affiancata dalla proposta più informale del Florhof Bar & Brasserie. A valorizzare ulteriormente l'esperienza c'è una prestigiosa cantina con oltre 3.500 etichette, selezionata dal collezionista e imprenditore Silvio Denz, presidente esecutivo del gruppo Lalique.

Relais & Châteaux Wilderness Reserve, Sibton, Inghilterra

Immerso nella campagna del Suffolk, nell'est dell'Inghilterra, il Wilderness Reserve si estende su una tenuta di quasi 2.500 ettari, dove natura, privacy e ospitalità convivono in perfetto equilibrio. La struttura propone 29 ville, cottage, manieri e una residenza storica del XVIII secolo, tutti arredati nel rispetto dell'architettura e della tradizione locale.

Una vista esterna del Wilderness Reserve, nella campagna inglese Una stanza del Wilderness Reserve La piscina del Wilderness Reserve ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Una vista esterna del Wilderness Reserve, nella campagna inglese Una stanza del Wilderness Reserve La piscina del Wilderness Reserve

Gli ospiti possono esplorare boschi e laghi a piedi o in bicicletta, rilassarsi nella Spa, nelle piscine riscaldate o nelle vasche idromassaggio private presenti in alcune sistemazioni. La proposta gastronomica valorizza i prodotti del territorio con il ristorante The Dining Room, dedicato a una cucina inglese dalle influenze mediterranee, e Fire Feast, dove le cotture a legna diventano il cuore di un'esperienza conviviale all'aperto.

Relais & Châteaux The Nell New York, New York, USA

Previsto in apertura nell'autunno 2027, il Relais & Châteaux The Nell New York sorgerà al Rockefeller Center, uno degli indirizzi più iconici di Manhattan. L'hotel, ispirato allo stile Art Déco, offrirà 134 camere e suite con viste privilegiate sullo skyline della città e una ricca collezione di opere d'arte contemporanea.

Un render della hall del nuovo The Nell, che aprirà i battenti nell'autunno del 2027 L'ingresso dell'Hotel Il Rockerfeller Center, all'interno del quale sorgerà The Nell ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Un render della hall del nuovo The Nell, che aprirà i battenti nell'autunno del 2027 L'ingresso dell'Hotel Il Rockerfeller Center, all'interno del quale sorgerà The Nell