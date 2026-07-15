Enrico Bartolini sarà alla guida del ristorante Monsieur Dior, il nuovo spazio dedicato all'alta cucina che aprirà all'interno della rinnovata Maison Dior di via Montenapoleone a Milano. La notizia è stata anticipata dalla rivista americana Women's Wear Daily (WWD), che ha svelato alcuni dettagli del progetto in vista della riapertura della boutique, prevista per il 18 settembre. Per lo chef italiano più premiato dalla Guida Michelin si tratta di un nuovo incarico destinato a rafforzare il dialogo tra ristorazione d'autore e grandi maison del lusso, una tendenza ormai consolidata nelle principali capitali internazionali.

Lo chef pluristellato Enrico Bartolini guiderà la cucina del nuovo ristorante griffato Dior a Milano

Una Maison Dior completamente rinnovata

La storica boutique milanese, inaugurata nel 2001 e già oggetto di un primo intervento di ristrutturazione nel 2012, riaprirà dopo quasi due anni di lavori con spazi completamente ripensati. Il progetto porta la firma dell'architetto americano Peter Marino, da tempo collaboratore della maison francese. La superficie è stata ampliata fino a superare il doppio di quella originaria e comprenderà giardini verticali, terrazze e cortili interni progettati dal paesaggista Peter Wirtz, insieme a una selezione di opere d'arte dedicate all'universo creativo di Christian Dior. Tra queste sarà presente anche un dipinto realizzato da Francesco Clemente, collocato proprio all'interno del ristorante affidato a Bartolini.

L'apertura milanese si inserisce in una strategia che vede Dior affiancare sempre più spesso la ristorazione alle proprie boutique di alta gamma. Negli ultimi anni la maison ha sviluppato diversi concept gastronomici in Asia, affidandosi alla chef francese Anne-Sophie Pic, protagonista dei ristoranti Monsieur Dior di Osaka e Pechino e del Café Dior di Tokyo e Chengdu. Con Milano, il marchio amplia ulteriormente questa rete internazionale scegliendo per la prima volta uno dei principali interpreti della cucina italiana contemporanea.

Bartolini porta la sua firma nel cuore del Quadrilatero

Con 14 stelle Michelin conquistate nei suoi ristoranti, Enrico Bartolini rappresenta una delle figure più riconosciute della ristorazione italiana. A Milano guida il ristorante Enrico Bartolini al Mudec, insignito di tre stelle Michelin, affiancato da una rete di insegne distribuite in diverse città italiane. L'approdo nella Maison Dior aggiunge un nuovo tassello al suo percorso professionale e porta la sua cucina nel cuore del Quadrilatero della Moda, dove il dialogo tra ospitalità, design e gastronomia assume un ruolo sempre più centrale.

Chi è Enrico Bartolini Nato nel 1979 a Castelmartini (Pistoia), Enrico Bartolini è uno degli chef più premiati della ristorazione italiana. Dopo le esperienze in Francia e nel Regno Unito e il percorso accanto a Massimiliano Alajmo, conquista la prima stella Michelin a soli 29 anni. Nel 2016 inaugura il ristorante che porta il suo nome al MUDEC di Milano, oggi insignito di tre stelle Michelin, avviando un progetto imprenditoriale che si estende tra Milano, Venezia, Bergamo e la Toscana. È stato il primo chef nella storia della Guida Michelin Italia a conquistare quattro stelle in un'unica edizione e oggi guida un gruppo che conta 14 stelle Michelin, il più alto riconoscimento raggiunto da uno chef italiano. Con l'apertura di Monsieur Dior in via Montenapoleone aggiunge un nuovo tassello al suo percorso, portando la sua cucina all'interno della Maison Dior di Milano.

Chi è Enrico Bartolini Nato nel 1979 a Castelmartini (Pistoia), Enrico Bartolini è uno degli chef più premiati della ristorazione italiana. Dopo le esperienze in Francia e nel Regno Unito e il percorso accanto a Massimiliano Alajmo, conquista la prima stella Michelin a soli 29 anni. Nel 2016 inaugura il ristorante che porta il suo nome al MUDEC di Milano, oggi insignito di tre stelle Michelin, avviando un progetto imprenditoriale che si estende tra Milano, Venezia, Bergamo e la Toscana. È stato il primo chef nella storia della Guida Michelin Italia a conquistare quattro stelle in un'unica edizione e oggi guida un gruppo che conta 14 stelle Michelin, il più alto riconoscimento raggiunto da uno chef italiano. Con l'apertura di Monsieur Dior in via Montenapoleone aggiunge un nuovo tassello al suo percorso, portando la sua cucina all'interno della Maison Dior di Milano.