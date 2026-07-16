AL RAMAZZINO
Da Vittorio festeggia 60 anni e intanto apre per un mese in Costa Smeralda
Il ristorante Da Vittorio si appresta a festeggiare i suoi primi 60 anni di storia e, nel frattempo, debutta in Sardegna. Fino al 14 agosto, il format DaV della famiglia Cerea firma una residenza gastronomica al Romazzino , A Belmond Hotel, in Costa Smeralda, portando i propri piatti iconici sulla spiaggia di Porto Cervo all'interno del ristorante Entu e Mari
LLo storico ristorante tre stelle Michelin Da Vittorio si appresta a festeggiare i suoi primi 60 anni di successi, traguardo che verrà ufficialmente celebrato con un evento esclusivo martedì 21 luglio presso La Cantalupa a Brusaporto (Bg), la prestigiosa dimora di famiglia. Una ricorrenza importante per una delle insegne che ha letteralmente scritto la storia e l'evoluzione della cucina italiana. E proprio mentre fervono i preparativi per questa storica ricorrenza, il celebre marchio lombardo debutta in Sardegna. Fino al 14 agosto, infatti, il format di casual dining DaV Costa Smeralda sarà il protagonista di un'esclusiva residenza estiva presso il prestigioso Romazzino, A Belmond Hotel, Costa Smeralda, firmando un temporaneo e attesissimo takeover del ristorante sulla spiaggia Entu e Mari.
I grandi classici e il menu di pesce firmato DaV Costa Smeralda
Sotto la direzione dello chef Davide Galbiati, responsabile dello sviluppo gastronomico dei ristoranti a marchio DaV, la proposta culinaria si concentra su una raffinata cucina di mare, da sempre pilastro fondamentale dell'identità di Da Vittorio. La proposta riflette appieno la filosofia del format DaV, che unisce l'assoluta eccellenza delle materie prime a uno spirito conviviale, attraverso un’esperienza pensata per essere condivisa a tavola. In questo scenario d'eccezione, il legame con il territorio si traduce in un’attenta selezione degli ingredienti, nel pieno rispetto della stagionalità, dando vita a una proposta capace di interpretare la tradizione gastronomica sarda con sensibilità contemporanea.
Accanto alle proposte create ad hoc per la stagione, gli ospiti possono gustare i celebri piatti signature che hanno reso memorabile il brand, a partire dal mitico Pacchero alla Vittorio. Come ricorda Rossella Cerea, questo piatto è il simbolo assoluto del gruppo: unisce semplicità, tecnica e quella convivialità tutta italiana rappresentata dal rito della scarpetta. Insieme a questo grande classico, in menu non mancheranno lo spaghetto di tonno e l'elefantino, la celebre cotoletta a orecchia d'elefante in versione mignon particolarmente apprezzata dagli ospiti.
La sinergia tra Belmond, Smeralda Holding e la famiglia Cerea
Questo debutto nasce dall'accordo con la proprietà dell’hotel, Smeralda Holding (società indirettamente controllata da Qatar Investment Authority - QIA, il fondo sovrano dello Stato del Qatar) ed esprime una collaborazione profonda con il gruppo Belmond (Gruppo LVMH). Il progetto in Costa Smeralda consolida infatti un legame strategico iniziato nel 2021, quando vi abbiamo raccontato la nascita e il debutto di DaV Mare allo Splendido Mare di Portofino (Ge), portando la ristorazione d'autore nelle mete più iconiche della penisola. Una nuova attivazione fondata su una visione condivisa di ospitalità, qualità e valorizzazione dei territori, capace di esprimere equilibrio tra identità gastronomica e valorizzazione della destinazione
Spiega la Famiglia Cerea: «Grazie alla preziosa collaborazione con Belmond e Smeralda Holding, oggi abbiamo la possibilità di presidiare una delle destinazioni più emblematicamente estive dell’estate italiana. La Sardegna è una regione dalla grande tradizione gastronomica e la volontà, nostra e della brigata, è di essere interpreti attenti e rispettosi del patrimonio culinario locale, a cui aggiungere il nostro tocco personale. Siamo pronti ad accogliere gli ospiti per vivere con gioia e golosità questa stagione in Costa Smeralda!»
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La cornice d'autore dell'Hotel Romazzino a Porto Cervo
L'Hotel Romazzino, gestito da Belmond, rappresenta un capolavoro dell'architettura firmato da Michele Busiri Vici nel 1965 su intuizione del Principe Aga Khan IV. Caratterizzato da linee sinuose in stucco bianco, piastrelle in terracotta e giardini mediterranei ricchi di ginepro, ibisco e rosmarino, l'albergo accoglie gli ospiti in un'atmosfera rétro-chic anni Sessanta. Oltre al ristorante Entu e Mari, che per un mese offrirà le creazioni firmate DaV accanto al suo classico menu basato sulle ricche tradizioni dell'isola con ingredienti provenienti da produttori locali a conduzione familiare, l'hotel offre una variegata proposta food & beverage: il Beach Grill propone un ambiente informale all'aperto per pranzi e snack di mezzogiorno; il Bar Ginepro si configura come un luogo intimo e profumato per aperitivi e cocktail; infine, il bar della piscina offre uno spazio rilassante per gustare bevande rinfrescanti, gustosi panini e insalate fresche.