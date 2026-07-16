LLo storico ristorante tre stelle Michelin Da Vittorio si appresta a festeggiare i suoi primi 60 anni di successi, traguardo che verrà ufficialmente celebrato con un evento esclusivo martedì 21 luglio presso La Cantalupa a Brusaporto (Bg), la prestigiosa dimora di famiglia. Una ricorrenza importante per una delle insegne che ha letteralmente scritto la storia e l'evoluzione della cucina italiana. E proprio mentre fervono i preparativi per questa storica ricorrenza, il celebre marchio lombardo debutta in Sardegna. Fino al 14 agosto, infatti, il format di casual dining DaV Costa Smeralda sarà il protagonista di un'esclusiva residenza estiva presso il prestigioso Romazzino, A Belmond Hotel, Costa Smeralda, firmando un temporaneo e attesissimo takeover del ristorante sulla spiaggia Entu e Mari.

Il Entu e Mari all’Hotel Romazzino: la cornice ideale dove, fino al 14 agosto, va in scena il gusto firmato DaV Costa Smeralda

I grandi classici e il menu di pesce firmato DaV Costa Smeralda

Sotto la direzione dello chef Davide Galbiati, responsabile dello sviluppo gastronomico dei ristoranti a marchio DaV, la proposta culinaria si concentra su una raffinata cucina di mare, da sempre pilastro fondamentale dell'identità di Da Vittorio. La proposta riflette appieno la filosofia del format DaV, che unisce l'assoluta eccellenza delle materie prime a uno spirito conviviale, attraverso un’esperienza pensata per essere condivisa a tavola. In questo scenario d'eccezione, il legame con il territorio si traduce in un’attenta selezione degli ingredienti, nel pieno rispetto della stagionalità, dando vita a una proposta capace di interpretare la tradizione gastronomica sarda con sensibilità contemporanea.

L’inimitabile Pacchero alla Vittorio

Accanto alle proposte create ad hoc per la stagione, gli ospiti possono gustare i celebri piatti signature che hanno reso memorabile il brand, a partire dal mitico Pacchero alla Vittorio. Come ricorda Rossella Cerea, questo piatto è il simbolo assoluto del gruppo: unisce semplicità, tecnica e quella convivialità tutta italiana rappresentata dal rito della scarpetta. Insieme a questo grande classico, in menu non mancheranno lo spaghetto di tonno e l'elefantino, la celebre cotoletta a orecchia d'elefante in versione mignon particolarmente apprezzata dagli ospiti.

La sinergia tra Belmond, Smeralda Holding e la famiglia Cerea

Questo debutto nasce dall'accordo con la proprietà dell’hotel, Smeralda Holding (società indirettamente controllata da Qatar Investment Authority - QIA, il fondo sovrano dello Stato del Qatar) ed esprime una collaborazione profonda con il gruppo Belmond (Gruppo LVMH). Il progetto in Costa Smeralda consolida infatti un legame strategico iniziato nel 2021, quando vi abbiamo raccontato la nascita e il debutto di DaV Mare allo Splendido Mare di Portofino (Ge), portando la ristorazione d'autore nelle mete più iconiche della penisola. Una nuova attivazione fondata su una visione condivisa di ospitalità, qualità e valorizzazione dei territori, capace di esprimere equilibrio tra identità gastronomica e valorizzazione della destinazione

Veduta aerea del Romazzino, A Belmond Hotel, capolavoro dell’architettura sarda

Spiega la Famiglia Cerea: «Grazie alla preziosa collaborazione con Belmond e Smeralda Holding, oggi abbiamo la possibilità di presidiare una delle destinazioni più emblematicamente estive dell’estate italiana. La Sardegna è una regione dalla grande tradizione gastronomica e la volontà, nostra e della brigata, è di essere interpreti attenti e rispettosi del patrimonio culinario locale, a cui aggiungere il nostro tocco personale. Siamo pronti ad accogliere gli ospiti per vivere con gioia e golosità questa stagione in Costa Smeralda!»

La cornice d'autore dell'Hotel Romazzino a Porto Cervo