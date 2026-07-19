Con il Gravity Park, Madonna di Campiglio diventa una meta da vivere tutto l'anno

L'aumento dei flussi estivi verso le Alpi, la crescente variabilità climatica e l'evoluzione dei comportamenti di viaggio stanno imponendo una revisione profonda del modello turistico tradizionale. Se fino a pochi anni fa la neve rappresentava il principale motore economico delle località alpine, oggi diventa sempre più evidente la necessità di creare nuove ragioni di viaggio indipendenti dalla stagione. In questo scenario si inserisce il debutto del Campiglio Gravity Park, un nuovo prodotto turistico per Madonna di Campiglio firmato da Super G, il celebre marchio dell'intrattenimento invernale e dell'après-ski alpino. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di rendere la montagna attrattiva per i turisti con destinazioni capaci di vivere dodici mesi all'anno.

Vista aerea del Campiglio Gravity Park a Madonna di Campiglio, che mostra le diverse aree integrate e complementari, tra cui il Trampoline Park, la Montagna d'Aria e il ristorante Il Meraviglioso

Cosa fare a Madonna di Campiglio in estate: attrazioni e servizi del parco giochi

Con oltre 2.000 metri quadrati dedicati a gioco, movimento, ristorazione, eventi e relax, la nuova struttura si sviluppa in quattro aree integrate. Il cuore del progetto è la Playground Arena, che include un Trampoline Park dotato di sei tappeti elastici (tre "Performance" per i più sportivi e cinque "Stop&Go" per i più piccoli), una Montagna d'Aria (struttura gonfiabile con una capienza di 40 bambini) e una Dodgeball Zone per sfide acrobatiche a squadre, oltre a tavoli da ping pong e calcio balilla. Per un'esperienza all-day, l'offerta si completa con uno shop, un solarium e aree relax. L'accesso è strutturato su tre livelli, dalla singola esperienza di 10 minuti fino all'all-day pass per tutte le attività, con convenzioni dedicate per centri estivi, scuole, campus e gruppi organizzati.

Giovani e famiglie si divertono nel Trampoline Park e nella Dodgeball Zone del Campiglio Gravity Park

Ristorazione e intrattenimento: gli orari del ristorante Il Meraviglioso

La proposta culinaria del parco si focalizza su Il Meraviglioso - Italian Singing Restaurant, che estende la sua programmazione coprendo sia il pranzo (dalle 12:00 alle 15:00) sia la cena (dalle 19:00), affiancato da un bar interno pensato per le pause veloci durante la giornata. Il progetto intercetta un target ampio e trasversale: famiglie, adolescenti, giovani adulti, campus estivi, scuole, gruppi sportivi, aziende e ospiti internazionali. Una pluralità di pubblici che rende la struttura uno spazio vivo durante tutta la stagione. Più che una nuova attrazione estiva, il Gravity Park rappresenta un cambio di paradigma. Un'evoluzione che racconta il passaggio di Super G da operatore dell'intrattenimento invernale a soggetto capace di contribuire allo sviluppo del prodotto turistico della destinazione.

Il ristorante Meraviglioso pronto ad accogliere gli ospiti per un pranzo indimenticabile prima di tuffarsi nel divertimento del parco

La destagionalizzazione del turismo alpino e l'impatto sull'economia locale

Dal turismo stagionale alla destinazione continua | Per Andrea Baccuini, imprenditore e destination designer, autore di "Io sono turismo" (edito da Gribaudo), la destagionalizzazione non dovrebbe coincidere solo con l'apertura estiva di una struttura. «La domanda che ci siamo posti è molto semplice: cosa succede quando finisce la stagione della neve? Per troppo tempo la risposta è stata aspettare l'inverno successivo. Oggi non è più sufficiente. Una destinazione competitiva deve essere capace di produrre esperienze, motivazioni di viaggio, oltre che occupazione durante tutto l'anno».

Al ristorante Il Meraviglioso - Italian Singing Restaurant del Campiglio Gravity Park si gustano piatti italiani mentre canti le tue canzoni preferite

La riflessione parte da un dato ormai evidente: in numerose località alpine i flussi estivi stanno raggiungendo, e in alcuni casi superando, quelli invernali. L'offerta, però, continua a essere costruita prevalentemente intorno all'escursionismo. «Non basta affermare che la montagna è bella anche d'estate. Occorre costruire prodotti turistici contemporanei, pensati per pubblici diversi, capaci di aumentare il tempo di permanenza, migliorare la qualità dell'esperienza e creare economia diffusa». Famiglie oggi, community domani | Secondo Giacomo Sonzini, la scelta di investire sul pubblico junior rappresenta la naturale evoluzione della storia di Super G. «Molti dei ragazzi che oggi frequentano i nostri locali sono gli stessi bambini che anni fa giocavano nelle prime aree dedicate alle famiglie. Crescere insieme ai nostri ospiti ci ha insegnato che costruire relazioni di lungo periodo significa investire sulle nuove generazioni. Il Gravity Park nasce anche con questa visi-one».

Stabilità occupazionale e il modello di network alpino firmato 5 Club

Per 5 Club la continuità operativa non rappresenta soltanto una scelta imprenditoriale. Significa garantire maggiore stabilità occupazionale, creare opportunità per i fornitori del territorio, collaborare con le strutture ricettive e contribuire alla competitività della destinazione. Il progetto nasce infatti in collaborazione con Freestyle Academy e coinvolge l'APT Madonna di Campiglio, gli hotel e numerosi operatori locali attraverso convenzioni dedicate e attività integrate di promozione. L'obiettivo è quello di aumentare il valore complessivo della destinazione, non quello della singola struttura. Campiglio Gravity Park rappresenta il primo tassello di una strategia più ampia. Arena Super G, Meraviglioso Italian Singing Restaurant e gli spazi della Zangola diventano oggi un sistema di ospitalità operativo sia in inverno sia in estate.