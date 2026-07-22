L’Hotel Gassenhof in Val Ridanna completa il percorso di rinnovamento avviato nel 2019 con la realizzazione della nuova ala Gassenloge. Oggi il corpo principale e l’ampliamento dialogano attraverso un linguaggio architettonico condiviso, fatto di legno, luce e grandi aperture, dando vita a un insieme armonioso che rafforza l’identità dell’hotel e il suo profondo legame con il paesaggio montano.

Il restyling dell'Hotel Gassenhof ridefinisce il benessere in Val Ridanna

Alla guida restano i fratelli Manfred e Stefan Volgger, che continuano a portare avanti una visione di ospitalità fondata su continuità ed evoluzione. Il progetto nasce dalla stretta collaborazione con gli artigiani del territorio, partner storici con cui la famiglia lavora da anni per unire competenze tradizionali e design contemporaneo. Il risultato è un luogo che si rinnova senza perdere la propria identità: più aperto, luminoso ed essenziale, ma sempre profondamente radicato in Val Ridanna.

Rinnovamento Architettonico e Suite Panoramiche in Val Ridanna

Con il completamento dei lavori, il corpo principale si allinea allo stile della Gassenloge. La nuova facciata, il rivestimento in legno, le ampie superfici vetrate e le linee pulite accompagnano lo sguardo verso il paesaggio della valle. All’interno, gli spazi sono ora più aperti. Le sale da pranzo, completamente ridisegnate, si affacciano sull’esterno attraverso grandi vetrate a tutta altezza che valorizzano la luce naturale, mantenendo un'atmosfera intima e accogliente.

Una delle camere dell'Hotel Gassenhof Una delle camere dell'Hotel Gassenhof Una delle camere dell'Hotel Gassenhof ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Una delle camere dell'Hotel Gassenhof Una delle camere dell'Hotel Gassenhof Una delle camere dell'Hotel Gassenhof

Anche venti suite sono state interamente rinnovate. Tutte dispongono di nuovi balconi più ampi e di finestre panoramiche che portano la natura all'interno degli ambienti. In alcune camere, la presenza di jacuzzi private affacciate sulle montagne offre un angolo di relax riservato.

La sala da pranzo dell'Hotel Gassenhof

Oggi, il rinnovato corpo principale e la Gassenloge si fondono in un unicum armonioso, dove volumi, materiali e prospettive dialogano per costruire un’identità coerente. Un’architettura sobria, capace di bilanciare contemporaneità e architettura alpina attraverso l'uso di linee pulite e materiali naturali.

Benessere, Spa e Family Hotel: Le Novità del Gassenbadl

Il rinnovamento del Gassenhof si estende anche agli spazi dedicati al tempo libero e al benessere, rafforzando un’offerta pensata per tutti i tipi di ospite. Nel Gassenbadl, area benessere del Gassenhof, trovano oggi spazio la nuova piscina coperta di 18 metri, completamente ricostruita, e la piscina esterna dedicata alle famiglie. Attorno, nuovi ambienti e una rinnovata area saune ampliano le possibilità di vivere il benessere in modo dinamico e condiviso. La Gassenloge rappresenta invece la dimensione più raccolta e rigenerante: è stata arricchita da una nuova area adults only (+14) e, nel giardino, da una sauna eventi all’aperto capace di accogliere fino a 50 ospiti. Qui i rituali di Aufguss, guidati dai maestri di sauna dell’hotel, si trasformano in esperienze immersive, dove calore, profumi e gesti costruiscono momenti di benessere condiviso.

La nuova piscina coperta dell'Hotel Gassenhof

Parallelamente, anche i più piccoli trovano un ambiente interamente dedicato a loro: al piano interrato è stata realizzata una nuova sala giochi con vista, pensata come ambiente contemporaneo di incontro e svago per bambini, ragazzi e giovani ospiti. A completare l’esperienza resta centrale la dimensione gastronomica, da sempre elemento distintivo della proposta dei fratelli Volgger. Con la Genusshaus Mount Becher, laboratorio del gusto che riunisce distilleria, birrificio, caseificio e torrefazione, il Gassenhof continua a raccontare il territorio attraverso le sue produzioni, affiancando alla cucina dell’hotel un percorso fatto di degustazioni, artigianalità e ricerca.