Con il mare della Costa Smeralda sullo sfondo e una proposta gastronomica ispirata al Mediterraneo, Crunch Porto Rotondo inaugura la stagione estiva portando in Sardegna il format nato nella Capitale. Il progetto, firmato dal patron Federico Del Moro e dallo chef Matteo Lo Iacono, apre all'interno di The Bay, spazio affacciato sul mare di Porto Rotondo, con l'obiettivo di coniugare la filosofia della pizza romana con ingredienti, sapori e atmosfere dell'isola.

Federico Del Moro e dallo chef Matteo Lo Iacono

La pizza romana di Crunch incontra la Sardegna

Dopo il percorso sviluppato a Roma, Crunch amplia il proprio progetto con uno spin-off estivo che conserva l'identità del marchio. Restano centrali le lavorazioni artigianali, la produzione home-made e la selezione delle materie prime, mentre il menu si arricchisce di riferimenti al territorio sardo. La struttura dispone di circa 150 coperti tra ristorante e pizzeria ed è pensata come uno spazio capace di accompagnare gli ospiti dal pranzo fino all'aperitivo e alla cena.

La sala da 150 coperti di Crunch Porto Rotondo

Materiali naturali, legno, paglia, dettagli materici e letti a baldacchino definiscono un ambiente che richiama il beach club senza rinunciare a una forte impronta gastronomica. Alla base del progetto resta la visione condivisa da Federico Del Moro e Matteo Lo Iacono: proporre una pizza romana accessibile, conviviale e costruita intorno al rispetto degli ingredienti, limitando gli sprechi e valorizzando ogni materia prima attraverso lavorazioni realizzate direttamente in cucina.

Menu tra specialità di mare e reinterpretazioni sarde

Accanto ai classici come Margherita e Marinara, il menu propone ricette dedicate al contesto marino. Tra queste spiccano la Mare di Fiori, con gambero viola crudo, fiori di zucca e crema di zucchine alla scapece, e la Roastfish di tonno. Tra le proposte più rappresentative figura la Porchetta, preparata con porchetta di ricciola, fior di latte, patata sfoglia e rosmarino fritto. La sezione Fry e No Fry amplia ulteriormente l'offerta con piatti che reinterpretano la cucina sarda in chiave contemporanea.

La Roastfish di tonno

La FregolaFry trasforma la fregola in uno street food ispirato al Mediterraneo, con maialino da latte, gamberoni, porro e zucchine. Il Come un Culurgiones richiama invece uno dei simboli gastronomici dell'isola attraverso un boccone fritto a base di patata, pecorino sardo, aglio, menta e alloro.

Cocktail, aperitivi e pairing vista mare

La sezione No Fry propone preparazioni leggere pensate per valorizzare tecnica e materie prime. Tra queste figurano il Tomate y Patanegra, realizzato con focaccia ad alta idratazione, pomodoro fresco e prosciutto iberico, la Focaccia Seppia e Nduja e il French Toast con tartare di tonno rosso, acqua di pomodoro gelificata, foglia di cappero e rafano. Ogni piatto è studiato per offrire equilibrio tra consistenze e sapori, mantenendo una forte identità mediterranea.

Focaccia Seppia e Nduja

L'esperienza gastronomica è completata da una carta dedicata ai vini, ai cocktail signature e ai grandi classici reinterpretati, sviluppata per accompagnare il menu attraverso proposte di pairing. Nei mesi di luglio e agosto il locale dedica particolare attenzione anche al momento dell'aperitivo, con appuntamenti al tramonto arricchiti da musica dal vivo, drink e pizze da condividere affacciati sul mare.

Crunch Porto Rotondo porta la convivialità romana in Sardegna

L'apertura di Crunch Porto Rotondo rappresenta un nuovo passo nel percorso del marchio, che sceglie una delle principali destinazioni turistiche italiane per estendere il proprio format senza modificarne l'identità. La pizza resta il fulcro dell'offerta, ma dialoga con il territorio attraverso ingredienti locali, ricette dedicate e una proposta costruita intorno alla convivialità. La presenza in Sardegna permette inoltre di intercettare un pubblico internazionale, mantenendo riconoscibili gli elementi che hanno caratterizzato il progetto romano: attenzione alle materie prime, valorizzazione delle lavorazioni interne e una cucina pensata per essere condivisa.

L'Amatricrunch di Crunch a Porto Rotondo