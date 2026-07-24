NUOVA APERTURA
Hummus, falafel e baklava: la cucina libanese arriva a Roma Termini
Comptoir Libanais apre il suo primo ristorante a Roma, scegliendo la Terrazza Food Lounge di Roma Termini. Il format porta colazioni libanesi, mezzeh, falafel, baklava e un'offerta pensata per viaggiatori e cittadini
La cucina libanese conquista un nuovo spazio nella Capitale con l'apertura del primo Comptoir Libanais a Roma, inaugurato all'interno della Terrazza Food Lounge di Roma Termini. Il marchio, già presente in numerosi Paesi europei, sceglie il principale hub ferroviario della città come punto di partenza del proprio sviluppo in Italia, portando un'offerta gastronomica ispirata ai sapori del Medio Oriente. La nuova apertura amplia la proposta food della stazione, frequentata ogni giorno da pendolari, turisti e viaggiatori, rafforzando il ruolo di Roma Termini come destinazione dedicata anche alla ristorazione di qualità.
Dal Libano a Roma: un menu tra mezze, falafel e baklava
Il format di Comptoir Libanais propone un ambiente colorato, ispirato ai mercati di Beirut, e un menu costruito sui grandi classici della cucina libanese. Tra le specialità spiccano i mezzeh, con hummus e falafel, le grigliate, i wrap pensati anche per il consumo da asporto, le insalate speziate e i tradizionali baklava, accompagnati dal classico tè alla menta. L'offerta comprende anche una colazione libanese, con uova, funghi, batata harra, hummus e salsiccia di pollo, oltre a croissant farciti con crema di datteri, acqua di rose oppure crema all'arancia e melograno.
Proposte Grab&Go e bevande ispirate al Libano
Durante tutta la giornata sono disponibili sandwich, insalate e piatti pronti nella formula Grab&Go, dedicata a chi desidera un pasto veloce prima della partenza. Per chi preferisce una pausa più rilassata è disponibile anche il servizio al tavolo. La proposta è completata da vini libanesi, birre, limonate preparate in casa, tè e cocktail ispirati ai profumi del Medio Oriente. All'interno del locale è inoltre presente uno spazio dedicato ad accessori e oggetti che richiamano l'artigianato libanese.
Una nuova proposta gastronomica per i viaggiatori
«Siamo orgogliosi che un marchio internazionale di rilievo come Comptoir Libanais abbia identificato in Roma Termini la porta d'accesso ideale per il proprio sbarco a Roma. Questa collaborazione dimostra come le nostre stazioni siano piazze commerciali attrattive, capaci di ospitare eccellenze uniche e di anticipare i trend di consumo, veri e propri incubatori di novità», spiega Alessio Streccioni, Direttore Commerciale di Grandi Stazioni Retail.
«Siamo felici di proseguire la collaborazione con Comptoir Libanais e Grandi Stazioni Retail, inaugurando il primo locale di cucina libanese all'interno della Stazione Termini, un luogo simbolo di incontro e connessione. Con questa apertura portiamo nel cuore di Roma un'offerta gastronomica autentica, capace di raccontare una cultura ricca di sapori, tradizione e ospitalità. È un progetto che conferma il nostro impegno nell'innovare l'esperienza di viaggio, offrendo ai milioni di persone che ogni giorno transitano in stazione un'occasione per scoprire nuove eccellenze culinarie e vivere un'esperienza di qualità», ha aggiunto Sergio Castelli, Amministratore Delegato di Areas MyChef. Il nuovo ristorante è aperto tutti i giorni, dalle 6.00 alle 21.30.