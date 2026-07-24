Hummus, falafel e baklava: la cucina libanese arriva a Roma Termini

La cucina libanese conquista un nuovo spazio nella Capitale con l'apertura del primo Comptoir Libanais a Roma, inaugurato all'interno della Terrazza Food Lounge di Roma Termini. Il marchio, già presente in numerosi Paesi europei, sceglie il principale hub ferroviario della città come punto di partenza del proprio sviluppo in Italia, portando un'offerta gastronomica ispirata ai sapori del Medio Oriente. La nuova apertura amplia la proposta food della stazione, frequentata ogni giorno da pendolari, turisti e viaggiatori, rafforzando il ruolo di Roma Termini come destinazione dedicata anche alla ristorazione di qualità.

Il nuovo Comptoir Libanais alla stazione di Roma Termini

Dal Libano a Roma: un menu tra mezze, falafel e baklava

Il format di Comptoir Libanais propone un ambiente colorato, ispirato ai mercati di Beirut, e un menu costruito sui grandi classici della cucina libanese. Tra le specialità spiccano i mezzeh, con hummus e falafel, le grigliate, i wrap pensati anche per il consumo da asporto, le insalate speziate e i tradizionali baklava, accompagnati dal classico tè alla menta. L'offerta comprende anche una colazione libanese, con uova, funghi, batata harra, hummus e salsiccia di pollo, oltre a croissant farciti con crema di datteri, acqua di rose oppure crema all'arancia e melograno.

La Baklava del Comptoir Libanais

Proposte Grab&Go e bevande ispirate al Libano

Durante tutta la giornata sono disponibili sandwich, insalate e piatti pronti nella formula Grab&Go, dedicata a chi desidera un pasto veloce prima della partenza. Per chi preferisce una pausa più rilassata è disponibile anche il servizio al tavolo. La proposta è completata da vini libanesi, birre, limonate preparate in casa, tè e cocktail ispirati ai profumi del Medio Oriente. All'interno del locale è inoltre presente uno spazio dedicato ad accessori e oggetti che richiamano l'artigianato libanese.

La pratica lunch box da asporto con specialità tipiche libanesi, ideale per i viaggiatori della stazione Termini

Una nuova proposta gastronomica per i viaggiatori

«Siamo orgogliosi che un marchio internazionale di rilievo come Comptoir Libanais abbia identificato in Roma Termini la porta d'accesso ideale per il proprio sbarco a Roma. Questa collaborazione dimostra come le nostre stazioni siano piazze commerciali attrattive, capaci di ospitare eccellenze uniche e di anticipare i trend di consumo, veri e propri incubatori di novità», spiega Alessio Streccioni, Direttore Commerciale di Grandi Stazioni Retail.

Sergio Castelli, Amministratore Delegato di Areas MyChef