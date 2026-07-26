L'hotel di Venezia dove puoi stampare con i caratteri mobili come nel Rinascimento

A Venezia c'è un hotel dove gli ospiti possono stampare una cartolina con i caratteri mobili, proprio come si faceva nel Rinascimento. È una delle esperienze proposte da The Venice Times Hotel, Vignette Collection, boutique hotel nel sestiere di Cannaregio che ha scelto di trasformare il soggiorno in un percorso tra arte, storia e tradizione veneziana La struttura da 30 camere unisce il concetto di hotel boutique di lusso a un forte legame con la storia locale.

L'ingresso di The Venice Times, Vignette Collection, situato a soli 200 metri dalla Stazione di Venezia Santa Lucia nel sestiere di Cannaregio

La posizione è uno dei principali punti di forza: a soli 200 metri dalla Stazione di Venezia Santa Lucia, consente di evitare lunghi percorsi a piedi con i bagagli tra i ponti veneziani, garantendo al contempo un accesso rapido al Canal Grande, alla Ca' d'Oro e al Casinò di Venezia. Il concept della struttura ruota attorno all'integrazione tra arte e soggiorno: le opere d'arte esposte negli spazi comuni e nelle camere non svolgono una funzione puramente decorativa, ma sono pensate per creare un ambiente intimo, simile a quello di una galleria d'arte o di un salotto veneziano contemporaneo.

Camere, servizi e l'esperienza al Manuzio Lounge

L'offerta di accoglienza di The Venice Times si articola su spazi progettati per offrire isolamento acustico e massima funzionalità nel centro storico:

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Design e dotazioni delle camere: Le 30 sistemazioni presentano uno stile contemporaneo e minimale, con pavimento in parquet, insonorizzazione avanzata , aria condizionata regolabile, TV a schermo piatto, cassaforte e connessione Wi-Fi ad alta velocità. I bagni, dotati di ampie docce a pioggia, includono set di cortesia curati e rifiniture moderne.

Le 30 sistemazioni presentano uno stile contemporaneo e minimale, con pavimento in parquet, , aria condizionata regolabile, TV a schermo piatto, cassaforte e connessione Wi-Fi ad alta velocità. I bagni, dotati di ampie docce a pioggia, includono set di cortesia curati e rifiniture moderne. Manuzio Lounge e Giardino Segreto: Uno degli elementi distintivi dell'hotel è il Manuzio Lounge , che offre un servizio bar dedicato sia alla miscelazione classica sia alla cocktelleria signature . La lounge si completa con un giardino interno privato , uno spazio all'aperto raro per la posizione centrale, ideale per la colazione estiva o per un aperitivo a base di cicchetti veneziani tradizionali .

Uno degli elementi distintivi dell'hotel è il , che offre un servizio bar dedicato sia alla miscelazione classica sia alla . La lounge si completa con un , uno spazio all'aperto raro per la posizione centrale, ideale per la colazione estiva o per un aperitivo a base di . Prima colazione: L'hotel propone un buffet dolce e salato focalizzato su prodotti freschi, con opzioni per intolleranze alimentari, spremute calde ed espresse servite al tavolo.

Le esperienze culturali: i Memorable Rituals e la sostenibilità

A differenziare la struttura nel panorama alberghiero veneziano sono le esperienze interattive offerte ai propri ospiti, note come Memorable Rituals:

La lounge e area lettura dell'hotel, arricchita da una ricca galleria di immagini d'epoca e scorci iconici della tradizione veneziana

Laboratorio di stampa rinascimentale: Nella hall dell'hotel è installato un kit di stampa a caratteri mobili ideato in omaggio ad Aldo Manuzio, celebre tipografo del Rinascimento che operò proprio a Venezia. Gli ospiti possono utilizzare l'impianto per stampare cartoline e ricordi personalizzati. Attività con artigiani locali: Vengono organizzati workshop di decorazione di maschere veneziane e tour fotografici guidati attraverso gli scorci meno battuti di Cannaregio. Impatto sociale (Means For Good): Sul piano della responsabilità culturale, la struttura aderisce al programma di sostegno per il restauro del Museo Storico Navale di Venezia tramite lo strumento dell'Art Bonus, destinando risorse alla conservazione della storia marittima della Repubblica di Venezia.

La reception dell'hotel, caratterizzata da finiture geometriche in ottone, marmo scuro e un lampadario d'ispirazione artistica veneziana

«Il rebranding di The Venice Times come parte di Vignette Collection rappresenta un'altra importante tappa per Pacini Group e rafforza la nostra partnership di lungo termine con IHG Hotels & Resorts. Come nostra seconda struttura con IHG, questo progetto riflette la fiducia reciproca e la visione condivisa che continuano a consolidare la nostra collaborazione nel tempo. In Pacini Group crediamo che l'ospitalità debba creare un legame autentico con la destinazione. Con The Venice Times abbiamo voluto celebrare lo straordinario patrimonio artistico e culturale di Venezia, trasformandolo in un'esperienza immersiva per gli ospiti, in cui arte, storia e identità locale diventano parte integrante di ogni soggiorno. Siamo orgogliosi di inaugurare questo nuovo capitolo insieme a IHG e di portare Vignette Collection in Italia attraverso una struttura che incarna pienamente lo spirito di Venezia», dichiara Emidio Pacini, Ceo & Owner di Pacini Group.

Il giardino segreto interno di The Venice Times, un'oasi all'aperto riservata nel centro di Venezia ideata per momenti di relax e aperitivi