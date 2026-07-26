I Laghi Nabi, oasi naturale situata lungo il Litorale Domizio in provincia di Caserta, arricchiscono la propria offerta di ospitalità con Nomadaria, un concept abitativo a bordo lago ideato dalla divisione Architetture di Officine Tamborrino e interpretato dalla designer Elena Salmistraro. Il progetto si sviluppa a partire da HouseTree, il sistema concepito dall'architetto Paolo Scoglio, e si inserisce tra i lodge sospesi sull'acqua e le tende luxury del complesso, offrendo un'esperienza di soggiorno a contatto diretto con il paesaggio fluviale e lacustre.

Il nuovo modulo abitativo Nomadaria ai Laghi Nabi

L'architettura del modulo: un albero al centro e vista sull'acqua

La particolarità di Nomadaria risiede nella sua struttura organizzata attorno a un albero centrale: sia la camera da letto sia il bagno si affacciano su un cavedio interno che lo racchiude, lasciando che l'elemento naturale diventi parte integrante degli spazi abitativi. All'esterno, un patio riservato a bordo lago crea un punto d'osservazione privilegiato sulle acque dell'oasi. Le pareti trasparenti e le ampie vetrate eliminano la separazione visiva con l'ambiente circostante. Le linee architettoniche richiamano i tratti del Mediterraneo attraverso forme morbide, archi e tonalità cromatiche ispirate alla terra e al sole, integrando l'alloggio nel panorama naturale senza alterarlo.

Lo scorcio dal patio privato a bordo lago: una terrazza ombreggiata creata per colazioni e momenti di relax a filo d'acqua

Gli arredi e i dettagli per un soggiorno di comfort

All'interno di questo modulo abitativo modulare, ogni dettaglio è pensato per garantire praticità ed eleganza durante la permanenza. L'allestimento interno vede la partecipazione di diversi marchi del settore:

La camera da letto principale, illuminata dalla luce naturale grazie alle vetrate panoramiche e impreziosita dai dettagli in midollino I dettagli della zona bagno con i lavabi Flaminia nella calda tonalità Uva e gli specchi sagomati a parete La zona doccia e i sanitari del bagno, con la grande vetrata a tutta altezza affacciata sul cavedio verde centrale ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La camera da letto principale, illuminata dalla luce naturale grazie alle vetrate panoramiche e impreziosita dai dettagli in midollino I dettagli della zona bagno con i lavabi Flaminia nella calda tonalità Uva e gli specchi sagomati a parete La zona doccia e i sanitari del bagno, con la grande vetrata a tutta altezza affacciata sul cavedio verde centrale

Pareti e finiture: le superfici interne ed esterne sono realizzate con le finiture all'acqua della Color Collection di Kerakoll , con sfumature che vanno dal rosa all'azzurro, fino al bordeaux del basamento e del tetto.

le superfici interne ed esterne sono realizzate con le finiture all'acqua della Color Collection di , con sfumature che vanno dal rosa all'azzurro, fino al bordeaux del basamento e del tetto. Zona notte: il riposo è affidato al Letto Tata di Bolzan , caratterizzato da linee morbide e lavorazioni sartoriali, affiancato dai tavolini Anodo firmati da Scapin Collezioni.

il riposo è affidato al di , caratterizzato da linee morbide e lavorazioni sartoriali, affiancato dai firmati da Scapin Collezioni. Zona bagno: l'ambiente bagno ospita i lavabo Falala in finitura Uva disegnati da Elena Salmistraro per Flaminia , abbinati ai sanitari sospesi App goclean e agli accessori della serie Hoop in tonalità Nero Matt.

l'ambiente bagno ospita i in finitura Uva disegnati da Elena Salmistraro per , abbinati ai sanitari sospesi App goclean e agli accessori della serie Hoop in tonalità Nero Matt. Illuminazione e pavimenti: l'atmosfera luminosa è curata attraverso le lampade a sospensione Seia 35 e Antonym di Bottega Intreccio, realizzate con tecniche di intreccio artigianale e midollino. Le pavimentazioni e i rivestimenti interni sono forniti da Galleria delle Idee di Ostuni.

Dalle vecchie cave all'oasi naturale: la trasformazione del Litorale Domizio

Il contesto in cui sorge la struttura rappresenta uno dei progetti di rigenerazione ambientale di maggior rilievo dell'area. Laddove un tempo si trovavano vasche di estrazione della sabbia, oggi si estende un bacino idrico popolato da vegetazione riparia e specie acquatiche. La presenza del nuovo modulo si affianca alle altre formule di glamping ed ecoturismo già attive nella struttura, consentendo di vivere l'oasi in ogni stagione dell'anno con servizi dedicati al benessere e alle attività all'aria aperta.

Gli esterni di Nomadaria ai Laghi Nabi, dove le geometrie d'ispirazione mediterranea incontrano il verde dell'oasi

Un nuovo punto di riferimento per il turismo d'esperienza