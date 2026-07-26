W Residences Sardinia: come funzionano le case private con servizi da resort

W Residences Sardinia – Poltu Quatu, un intervento di sviluppo immobiliare che introduce 29 unità abitative nella costa nord-orientale della Sardegna. Il progetto, le cui vendite sono già aperte e con consegne previste per il 2027, nasce all'interno del borgo marino situato tra Porto Cervo e Baja Sardinia, di fronte alla Marina dell’Orso e a breve distanza dall'arcipelago di La Maddalena. L'iniziativa si inserisce nel piano di riqualificazione avviato dalla società d'investimento nel 2024, che ha già visto il lancio del resort W Sardinia – Poltu Quatu.

L'architettura organica dell'ingresso, integrata nel paesaggio gallurese e nei colori della macchia mediterranea

Architettura sostenibile, materiali locali e design d'autore

La progettazione architettonica e degli interni, curata dallo studio De.Tales, prevede la ristrutturazione di un edificio esistente e la realizzazione di quattro nuove strutture. Le metrature variano da 100 a 270 metri quadri, con configurazioni che vanno dagli appartamenti su unico livello alle soluzioni duplex. Ogni abitazione valorizza il rapporto con il paesaggio naturale tramite terrazze, giardini privati, plunge pool e rooftop living area. L’impianto stilistico reinterpreta la tradizione costruttiva isolana con finiture contemporanee: intonaci bianchi a calce, pietra naturale e pergole in castagno intrecciato ("filannias"). La palette cromatica richiama gli elementi della natura gallurese, spaziando dai toni della sabbia e del taupe ai verdi marini e blu minerali, arricchiti da dettagli in ceramica smaltata. Per quanto riguarda gli allestimenti, gli interni sono personalizzabili con arredi Cassina Custom Interiors, mentre gli ambienti outdoor ospitano le collezioni RODA del gruppo Dexelance.

Servizi alberghieri e formule di residenza integrata

I proprietari delle unità abitative hanno accesso diretto ai servizi del vicino W Hotel, inclusa la formula di assistenza Whatever/Whenever® concierge. L'offerta comprende opzioni à la carte come chef privato, trattamenti wellness, housekeeping, lavanderia e valet parking. L'integrazione con la struttura ricettiva consente inoltre di usufruire della W Lounge, del WET® Deck con piscina, dell'area spa e della palestra. L'appartenenza al circuito permette infine l'accesso a ONVIA, la piattaforma Marriott riservata agli immobili branded che garantisce benefici dedicati, tra cui il riconoscimento dello status Elite nel programma Marriott Bonvoy.

Interni luminosi e finiture materiche caratterizzano la zona giorno delle W Residences Sardinia

«A un anno dall'avvio del rilancio di Poltu Quatu, il debutto delle W Residences Sardinia-Poltu Quatu segna un passo fondamentale nella nostra strategia di valorizzazione della destinazione. Con questo progetto non ci limitiamo a presentare dimore di straordinario pregio: inauguriamo un nuovo modello di hospitality sul mare che fonde la totale riservatezza di una dimora privata con l'eccellenza dei servizi esclusivi del W escape next door. Si tratta di un vero e proprio unicum, essendo il primo progetto di W-Hotels branded residences in collaborazione con Marriott International. Abbiamo voluto preservare l'anima e l'equilibrio raccolto del borgo originario, proiettandolo al contempo in una dimensione internazionale e contemporanea, grazie alla sinergia con Marriott e all'eccellenza del design italiano», spiega Michelangelo Ripamonti, Managing Director e Head of Hospitality Investments Castello Sgr.

Un modello di investimento e ospitalità nel settore immobiliare di lusso

L'operazione riflette una trasformazione nei modelli di fruizione delle località turistiche dell'isola. La presenza di un operatore internazionale come Marriott International, abbinata alla gestione di Castello Sgr (realtà del gruppo Anima con 5,3 miliardi di euro di asset in gestione al 31 dicembre 2025), punta a destagionalizzare la frequenza di soggiorno nel borgo. La commercializzazione degli immobili è stata affidata all'agenzia GBF Immobiliare. «Siamo entusiasti di collaborare con un partner visionario come Castello Sgr e di portare l’energia del brand W in Sardegna attraverso una collezione limitata di residenze sul mare. Ben inserite nel contesto del villaggio con il tocco contemporaneo di W Hotels, queste residenze introducono una nuova idea di living capace di unire privacy, libertà e connessione», Jaidev Menezes, Regional Vice President – Mixed-Use Development EMEA di Marriott International.

Vista sul mare di Poltu Quatu dalla terrazza panoramica di una delle nuove residenze private

L'analisi: perché il modello branded residences cambia la fruizione della Sardegna