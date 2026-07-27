La stagione estiva de L’Oratorio prende forma all’interno del chiostro e degli spazi calpestabili di un complesso storico situato a breve distanza dall’ Isola Tiberina . L'area si caratterizza per una conformazione riservata, riparata dal traffico del Lungotevere, definita da porticati d'epoca, illuminazione rétro ed elementi d'arredo vintage. La configurazione degli esterni è stata studiata per offrire un ambiente informale e modulare, accessibile dal tardo pomeriggio fino al dopocena, in grado di accogliere un pubblico trasversale tra aree lounge e spazi dedicati alle attività sociali.

Rispetto alla passata edizione, la componente di ristorazione registra una crescita strutturale con l'introduzione di una cucina stanziale pensata per affiancare la proposta del cocktail bar. La linea gastronomica si ispira alla cucina popolare italiana e allo street food romano, proponendo preparazioni condivise e ricette tradizionali della stagione estiva. Tra le proposte presenti in carta figurano fritti romani, pizze, pizzette, rosette farcite, panzanella, vitello tonnato, caprese e piatti freddi a base di prosciutto e melone. L’esperienza è completata dall’allestimento di carrelli vintage itineranti dedicati al servizio di anguria fresca e gelati. La gestione della carta beverage rimane affidata a Abram Codazzo e Andrea Lilli. La drink list è orientata sui grandi classici della miscelazione italiana e su cocktail estivi ideati per accompagnare l'aperitivo e la cena.