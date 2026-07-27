Nel pieno dei festeggiamenti per i suoi primi cento anni, l’hotel 5 stelle MarePineta Milano Marittima ha aperto un nuovo capitolo della propria storia con l’inaugurazione della MarePineta Club House. La struttura, realizzata all’interno dello storico Sporting Club, comprende 18 suite, una lounge, un bar e il ristorante The Club Sushi House, ampliando l’offerta del resort con un progetto costruito intorno al legame tra ospitalità, sport e architettura.

L'esterno della nuova Club House del MarePineta

Il tennis al centro della nuova Club House

L’apertura ufficiale si è tenuta il 16 luglio con “Open - The First Serve”, una serata pensata per presentare gli spazi a ospiti, media e stakeholder e raccontare la direzione intrapresa dal MarePineta nell’anno del Centenario. La Club House sorge nel cuore del circolo tennis e padel del resort, da tempo uno dei luoghi simbolo della villeggiatura a Milano Marittima, e porta proprio il tennis al centro della nuova proposta ricettiva.

Il richiamo è evidente già nelle 18 suite, ispirate ai quattro tornei del Grande Slam - Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open. Le camere sono state progettate come ambienti raccolti, immersi nel verde della pineta e collegati idealmente alla cultura sportiva dello Sporting Club, che qui diventa parte del racconto del soggiorno e non rimane confinata ai campi da gioco.

Un angolo di una delle 18 suite della Club House

Accanto alle suite trovano posto, come anticipato, gli spazi comuni, dalla lounge al bar, fino al nuovo The Club Sushi House, ristorante nato per ampliare la proposta gastronomica del resort e rivolgersi anche al pubblico della Riviera romagnola. Il locale ospita inoltre alcune specialità sviluppate con Sabakaita, partner chiamato a portare nella Club House una lettura fusion della cucina giapponese, costruita sull’incontro con ingredienti e suggestioni internazionali.

Una serata tra spettacolo e scoperta degli spazi

Durante la serata inaugurale gli ospiti hanno potuto attraversare gli ambienti della nuova struttura seguendo un percorso esperienziale, proseguito con il welcome aperitif e la cena di gala. Sul campo centrale dello Sporting Club è andato poi in scena uno spettacolo di danza e performance artistiche ispirato al tennis, con i movimenti e i gesti della disciplina trasformati in elementi coreografici.

La proposta gastronomica del MarePineta

Una parte rilevante dell’evento è stata dedicata alla cucina, da sempre uno dei punti centrali dell’ospitalità del MarePineta. La cena è stata costruita come un “match” di sapori, mettendo in relazione prodotti della tradizione italiana e preparazioni più contemporanee. Nel percorso hanno trovato spazio il Parmigiano Reggiano, la piadina, i salumi e le specialità di San Patrignano, storico charity partner del resort, insieme alle proposte di mare e alle postazioni live dedicate a ostriche, caviale e lobster roll.

Vista sui tavoli esterni del ristorante The Club Sushi House

Il menu ha alternato ingredienti riconoscibili, tecniche moderne e abbinamenti internazionali, seguendo lo stesso filo che attraversa l’intero progetto della Club House. Ad accompagnare la cena è stato Berlucchi, wine partner del MarePineta da due anni, presente con una selezione delle proprie etichette. La collaborazione con San Patrignano ha invece riportato al centro il percorso condiviso dal resort con la comunità, fatto di iniziative legate alla responsabilità sociale e alla valorizzazione delle persone.

Il tennis secondo Flavia Pennetta e Fabio Fognini

Giancarlo e Davide Salaroli, Flavia Pennetta, Mirko Boschetti e Fabio Fognini

Uno dei momenti più attesi della serata si è svolto a bordo campo, dove gli ex tennisti Flavia Pennetta e Fabio Fognini sono stati intervistati da Federico Ferri, direttore di Sky Sport. Il confronto ha ripercorso le tappe delle rispettive carriere, soffermandosi su successi, sacrifici, difficoltà e scelte, con il tennis utilizzato come chiave per parlare di crescita personale, determinazione ed eccellenza.

La Club House, molto più di una nuova struttura ricettiva