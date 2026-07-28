Vita da... beach insider! Come co-autrice della "Guida ai migliori beach club d’Italia", la prima guida al mondo sugli stabilimenti balneari d'Italia, giunta alla terza edizione, alla responsabilità di selezionare i beach club più quotati del Belpaese aggiungo quella del dolce, perché ricercarlo e gustarlo non è solo un piacere, ma un’offerta che qualifica i servizi di un beach club di qualità, a patto che prevalgano artigianalità e tipicità dell’offerta pastry.

Quattro dessert imperdibili da gustare sotto l’ombrellone

Sempre più uno stabilimento balneare è diventato una destinazione nella destinazione, meta ideale per chi vuole coniugare il mare ad autentiche esperienze, in questo caso dolci, capaci di soddisfare il cliente più esigente, dalla colazione al tramonto. I migliori appuntamenti col dolce sotto l’ombrellone? Eccone alcuni imperdibili.

Tiramigiù del Riviera Lake sul lago di Garda (firmato dallo chef bistellato Francesco Sodano)

Tiramigiù del Riviera Lake sul lago di Garda

Nello stabilimento che ha vinto il premio come migliore beach club della sezione lago nella nostra guida, un dessert indimenticabile che suona come un gioco, una provocazione, un rovesciamento scherzoso del classico Tiramisù. Osservando l'impiattamento, il dolce appare volutamente caduto, sparso sul piatto, quasi destrutturato. Un dessert talmente goloso da "tirarti giù" nella profonda golosità anche con 40 gradi di temperatura.

Pavlova alla Piña Colada del Sarabi Beach Club a Cervia

Pavlova alla Piña Colada del Sarabi Beach Club a Cervia

Il premio design al Sarabi come migliore beach club dell'Emilia-Romagna pare riflettersi anche nella cura dell'offerta dessert, con la possibilità di gustarlo direttamente sotto l'ombrellone. Dalla colazione al dessert serale, tutta la pasticceria del Sarabi è autoprodotta dal loro laboratorio interno e la Pavlova è l'occasione ideale per una boccata di dolcezza tropicale sotto il sole: base di meringa croccante fuori, cuore morbido con crema pasticciera e ananas, freschissima all'assaggio e leggera nella texture.

Cremoso al cioccolato fondente, albicocche alla menta e sorbetto alle mandorle del Boca Barranca a Marina Romea

Cremoso al cioccolato fondente, albicocche alla menta e sorbetto alle mandorle del Boca Barranca a Marina Romea

Raffinatezza e stile anche nel dessert, in un beach club della Riviera romagnola che non a caso ha conquistato il premio per la migliore ristorazione in spiaggia dell'Emilia-Romagna. Un dessert che coniuga freschezza e intensità di gusto, aggiungendo la piacevole sensazione di scoprire, strato su strato, l'abbinamento ideale fra menta, albicocca e cioccolato. Delizia autentica.

Pesca e mandorle del beach club Cbc di Jesolo

Pesca e mandorle del beach club Cbc di Jesolo

Nello splendido ristorante Amarmio di Casa Bianca al Mare, a pochi metri dalla spiaggia del Beach Club Cbc di Jesolo, ecco apparire, come dono di un'estate torrida, la freschezza di una pesca e della sua composta. In cima al piatto, un sorbetto di pesca e timo sovrasta un cuscino di mandorle caramellate e crumble. Una sinfonia di gusti rotondi, arricchiti dal piacevole effetto crunch delle mandorle caramellate, che aumentano il piacere dell'esperienza.

Il viaggio alla scoperta del dolce continua